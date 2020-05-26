Албания с 1 июня начнет туристический сезон, пляжи откроют с 10 числа

С 1 июня в Албании начнут смягчать карантин, в частности, откроют ясли, детские сады и начнется туристический сезон. Карантин ослабляют, несмотря на сообщения о резком ежедневном росте новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, сообщила министр здравоохранения Огерта Манастирлиу.

После трех недель без смертей, связанных с COVID-19, в Албании двое больных умерли за последние два дня. Всего зафиксировано 33 летальных случая. Количество новых случаев инфекции за последние 24 часа резко возросло до 25, по сравнению с 6 днем ​​ранее.

"Стратегия выхода из карантина продолжится, как было определено комитетом экспертов. Мы будем открывать ясли и детские сады с 1 июня", - сказала министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранные туристы смогут посещать Испанию с 1 июля, - глава правительства Санчес

Правительство также откроет сухопутные границы 1 июня для всех албанцев и этнических албанцев в соседних Косово, Северной Македонии и Черногории, которые хотят приехать на отпуск.

По словам премьер-министра Эдди Рамы, купание на пляжах с 1 июня будет разрешено только тем, кто обслуживает гостиницы, а с 10 июня все пляжи будут открыты.

В Албании по-прежнему действует запрет на выход из дома с 21 часов вечера до пяти утра, запрещены массовые мероприятия, такие как футбольные матчи.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, всего в Албании выявлено 1029 случаев COVID-19, выздоровели 803 человека, умерли 33.

Также читайте: 11 стран Евросоюза договорились о правилах безопасного отпуска летом