Антикоррупционный суд закрыл дело экс-главы НАПК Корчак о недекларировании имущества на 544 тыс. грн: закончился срок привлечения к ответственности
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 26 мая закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которая подозревается в недекларировании имущества на сумму более 544 тыс. грн.
Как причину в суде назвали истечение сроков давности, пишет Цензор.НЕТ.
"22 мая 2020 года обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства… Ввиду того, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебное расследование по факту недостоверного декларирования (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины) экс-чиновницей правоохранительные органы начали в октябре 2017 года.
Напомним, по версии следствия, Наталья Корчак в 2016 году не внесла в декларацию о доходах информацию об автомобиле, находящемся в ее постоянном использовании. Автомобиль был приобретен матерью супруга подозреваемой за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на декабрь того же года им на постоянной основе пользовалась чиновница и ее супруг. Согласно действующему законодательству, этот факт должен был быть отображен в е-декларации.
В октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн грн экс-члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В ноябре Наталье Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирования состояния на более 544 тыс. грн. Позже прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро направили в суд дело по обвинению экс-главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации.
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Суд (следственный судья) просто рассмотрел процессуальное ходатайство, потому что прокуратура нынче права закрывать дело по срокам без судебного контроля не имеет.
Так что не там "надкорруционный" создавать хотите
А вообще, ход мысли правильный - я давно это говорю, что "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь". В смысле, что дело не в количестве и названии структур по борьбе с чем-то, а в желании бороться.
этот суд нужно разгонять под ноль!
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Але закон в цій частині явно пора "обговорити" на предмет доцільності зміни.
Надо просто сроки давности привлечения к ответственности установить нормальные в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях. Существующие слишком либеральны.
Нет, суд всё сделал по закону, тут вопросов нет. Вот только не пора ли этот закон подрихтовать, а то уже не первый случай, когда спрыгивают - надо бы сроки давности установить лет в 10-15 и считать их не на дату вступления приговора в силу (а то спецом процесс тянут), а на дату передачи дела в суд. По-моему, так было бы разумнее и справедливее.