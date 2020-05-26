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Новости Е-декларации госслужащих
2 091 24

Антикоррупционный суд закрыл дело экс-главы НАПК Корчак о недекларировании имущества на 544 тыс. грн: закончился срок привлечения к ответственности

Антикоррупционный суд закрыл дело экс-главы НАПК Корчак о недекларировании имущества на 544 тыс. грн: закончился срок привлечения к ответственности

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 26 мая закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которая подозревается в недекларировании имущества на сумму более 544 тыс. грн.

Как причину в суде назвали истечение сроков давности, пишет Цензор.НЕТ.

"22 мая 2020 года обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства… Ввиду того, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование по факту недостоверного декларирования (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины) экс-чиновницей правоохранительные органы начали в октябре 2017 года.

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Напомним, по версии следствия, Наталья Корчак в 2016 году не внесла в декларацию о доходах информацию об автомобиле, находящемся в ее постоянном использовании. Автомобиль был приобретен матерью супруга подозреваемой за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на декабрь того же года им на постоянной основе пользовалась чиновница и ее супруг. Согласно действующему законодательству, этот факт должен был быть отображен в е-декларации.

В октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн грн экс-члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ноябре Наталье Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирования состояния на более 544 тыс. грн. Позже прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро направили в суд дело по обвинению экс-главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации.

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Автор: 

Корчак Наталья (176) Антикоррупционный суд (1206)


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Топ комментарии
+9
сюр: полицаи-преступники и воровка, возглавляющая борьбу с коррупцией
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26.05.2020 19:57
+8
И нахрена было создавать еще один паразитический орган.Теперь будут создавать Надантикоррупционный суд?
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26.05.2020 20:00
+5
Сволочи, специально тянули время, видать хорошо и подкупила за это.
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26.05.2020 20:20
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пАнять и прАстить - нічим не здивували...
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26.05.2020 19:56 Ответить
сюр: полицаи-преступники и воровка, возглавляющая борьбу с коррупцией
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26.05.2020 19:57 Ответить
Ворон Ворону глаз не виколе.
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26.05.2020 20:00 Ответить
И нахрена было создавать еще один паразитический орган.Теперь будут создавать Надантикоррупционный суд?
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26.05.2020 20:00 Ответить
Так а к суду какие вопросы ? Это следствие и прокуратура (САП) долго запрягали . . .
Суд (следственный судья) просто рассмотрел процессуальное ходатайство, потому что прокуратура нынче права закрывать дело по срокам без судебного контроля не имеет.

Так что не там "надкорруционный" создавать хотите
А вообще, ход мысли правильный - я давно это говорю, что "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь". В смысле, что дело не в количестве и названии структур по борьбе с чем-то, а в желании бороться.
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26.05.2020 22:50 Ответить
А шо , так можно?
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26.05.2020 20:03 Ответить
не смішно
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26.05.2020 20:15 Ответить
Сволочи, специально тянули время, видать хорошо и подкупила за это.
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26.05.2020 20:20 Ответить
это не суд!... это какой-то пазор!..
этот суд нужно разгонять под ноль!
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26.05.2020 20:21 Ответить
При чем суд- єто закон немного дбильний
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26.05.2020 20:32 Ответить
интересные "сроки" какие ))) гуманные...
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26.05.2020 20:25 Ответить
і чому я не здивований?
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26.05.2020 20:26 Ответить
А шо, так можна било?
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26.05.2020 20:31 Ответить
А по якій причині срок Акончілся? По причине заноса бабла?
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26.05.2020 20:43 Ответить
....... ось і ще одна **** очистилась, прямо чистиліще якесь. який звучний сигнал для всіх пройдисвітів чергової діючої влади - рви, хватай все до чого можеш дотянутись, покарання сміхотворне пять хвилин ганьби і вічне грошовите забуття. ну не виродки...... .
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26.05.2020 20:43 Ответить
Ну,шо сказать.От Рахи оторвались мы на миллиметр.Красота среди бегущих...
Владимир Высоцкий - Утренняя гимнастика https://youtu.be/jkojGf_u2uI
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26.05.2020 21:35 Ответить
Одного года явно замало, не успел Зеленский ничего сделать, да и как тут все успеешь, и в Омане отдыхать, и в глаза путину заглядывать, все нужно.
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26.05.2020 21:36 Ответить
А що, терміни через карантин не продовжили
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26.05.2020 22:03 Ответить
То не ті - то процесуальні строки через карантин продовжили (вчинення процесуальних дій в суді, подання апеляцій / касаційних скарг тощо), а це матеріальний строк (давність притягнення до відповідальності за правопорушення), його не продовжували через карантин.

Але закон в цій частині явно пора "обговорити" на предмет доцільності зміни.
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26.05.2020 22:47 Ответить
Это полный пи-пец----какой срок давности для чиновников?!??!!
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26.05.2020 22:27 Ответить
А по-Вашему, срок давности должен зависеть от рода занятий ?
Надо просто сроки давности привлечения к ответственности установить нормальные в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях. Существующие слишком либеральны.
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26.05.2020 22:45 Ответить
Антикоррупционеры-коррупционеры с помощью юридических формальностей уходят от ответственности в антикоррупционном суде . . .

Нет, суд всё сделал по закону, тут вопросов нет. Вот только не пора ли этот закон подрихтовать, а то уже не первый случай, когда спрыгивают - надо бы сроки давности установить лет в 10-15 и считать их не на дату вступления приговора в силу (а то спецом процесс тянут), а на дату передачи дела в суд. По-моему, так было бы разумнее и справедливее.
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26.05.2020 22:43 Ответить
..а шо - хто-то ваще сумневался...???
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26.05.2020 22:44 Ответить
Эту суку, ещё и землячку нужно осудить к тюремному заключению в каземат на советской площади Черновцов в мужскую камеру. На хлеб и воду.
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27.05.2020 06:18 Ответить
 
 