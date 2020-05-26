Антикоррупционный суд закрыл дело экс-главы НАПК Корчак о недекларировании имущества на 544 тыс. грн: закончился срок привлечения к ответственности

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 26 мая закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которая подозревается в недекларировании имущества на сумму более 544 тыс. грн.

Как причину в суде назвали истечение сроков давности, пишет Цензор.НЕТ.

"22 мая 2020 года обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства… Ввиду того, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование по факту недостоверного декларирования (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины) экс-чиновницей правоохранительные органы начали в октябре 2017 года.

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Напомним, по версии следствия, Наталья Корчак в 2016 году не внесла в декларацию о доходах информацию об автомобиле, находящемся в ее постоянном использовании. Автомобиль был приобретен матерью супруга подозреваемой за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на декабрь того же года им на постоянной основе пользовалась чиновница и ее супруг. Согласно действующему законодательству, этот факт должен был быть отображен в е-декларации.

В октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн грн экс-члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ноябре Наталье Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирования состояния на более 544 тыс. грн. Позже прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро направили в суд дело по обвинению экс-главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации.

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