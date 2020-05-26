Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, цель - приблизить страну к Альянсу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Годовая национальная программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач. Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - сказано в сообщении.
Особое внимание в программе уделено достижению критериев членства в НАТО, переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укреплению демократического гражданского контроля.
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Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.
Реализация реформ, предусмотренных программой, должна еще больше приблизить Украину к НАТО, подчеркиваю в Офисе президента.
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Сегодня мы увидели демократию по -Зеленски .Маски -шоу в музее. Без санкций, в масках, толкая журналистов. устроили шмон. а потом бежали как бандиты с места преступления.
2) з якою метою ти даєш мені цей ролик? Типу якщо 100 раз повторити «барыга» то я в це повірю? На мене таке не діє, я належу до 27% у яких свій власний розум є
2) з якою метою ти даєш мені цей ролик? Типу якщо 100 раз повторити «барыга» то я в це повірю? На мене таке не діє, я належу до 27% у яких свій власний розум є
Источник: https://censor.net/n3198161
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