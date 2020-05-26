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"НАТО и ЕС – это не про направление", положения о стратегическом курсе должны быть "более гибкими", - Стефанчук

Стратегические намерения, такие, как записанные в Преамбулу Конституции Украины положения о стратегическом курсе на членство в Европейском Союзе и НАТО, должны быть более гибкими.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в Преамбулу Конституции, как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога – это такие превентивные вещи, но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться, поэтому это все-таки должно быть более гибко", - сказал Стефанчук.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, цель - приблизить страну к Альянсу

Представитель президента в парламенте добавил, что НАТО и ЕС привлекают Украину из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека.

"НАТО и ЕС – это не про направление, это про гарантированный уровень прав человека. Нам там интересно, потому что в этих странах нормальное отношение к человеческому достоинству", - добавил вице-спикер.

Автор: 

Конституция (2236) НАТО (9970) Евросоюз (17089) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+87
"НАТО и ЕС – это не про направление", положения о стратегическом курсе должны быть "более гибкими", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7958
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26.05.2020 20:08
+69
Эта жирная туша пусть идет в спортзал и становится гибче!
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26.05.2020 20:08
+64
Ну для зеленского скоро родным городом может стать тамбов, гибенько вроде так в плане стратегии
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26.05.2020 20:04
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Страница 3 из 3
Питання цьому КОЛИВАНУ - там має бути записано шляхування до **********, чи як? Цікаво, цей утирок має закордонний паспорт і чи їзде він із задоволення до Європи чи до **********, скільки разів він був вже у Євросоюзі чи на ********** для порівняння?
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27.05.2020 11:52 Ответить
В НАТО і ЄС напевно посади не продають
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27.05.2020 11:55 Ответить
А ЕС и НАТО согласны принять Украину? Что они по этому поводу говорят?
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27.05.2020 12:05 Ответить
Они ждут Украину еще с 90х годов если что.
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27.05.2020 12:32 Ответить
Интересно - в каком месте такое жирное мурло может быть более гибким?
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27.05.2020 12:10 Ответить
"положения о стратегическом курсе на членство в Европейском Союзе и НАТО, должны быть более гибкими .... как наша поза перед х"лом... Оруэл нервно курит в сторонке, глядя на этих гнид...Такого даже он не смог придумать...
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27.05.2020 12:12 Ответить
И эту сцуку даже дебилом назвать нельзя! Он понимает все что говорит! Сознательно хочет вертеть на х*ю Конституцию и суверенитет Украины а также открыто говорит об этом.
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27.05.2020 12:13 Ответить
Некомпетентні сцикливі клоуни.
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27.05.2020 12:13 Ответить
****.
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27.05.2020 12:31 Ответить
не его направление ,так какого хера влез во власть ,**** кацапская ,когда с твоего змеиного рта ,вилетают слова ,витирайся слюнявчиком ,ти тварь ,зачем мою землю продал ,дебил ,
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27.05.2020 12:45 Ответить
Морди жидівські ДІСТАЛИ!!!! В Украіні вже було і нашим і вашим, и чим це закінчидось? !!!!!
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27.05.2020 12:58 Ответить
Інтелект видно по обличчю. Тонко підходять до зміни курсу на ЕС і НАТО. Тільки те все шито білими нитками.
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27.05.2020 13:15 Ответить
Звідки ви, тлумачники, тільки беретесь.
"НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2970
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27.05.2020 14:11 Ответить
"НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 133
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27.05.2020 14:40 Ответить
прикольно, это чмо членограя покупающие проституток прямо на рабочем месте в парламенте еще что то блеет. нах с пляжа имбецил!!!!
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27.05.2020 14:43 Ответить
то інше чмо
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27.05.2020 15:24 Ответить
Зацените мегаприкольную песню про Путина на мотив известной украинской кричалки:

https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)

https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)

Обязательно покажите эту песню своим знакомым в соцсетях - пусть она станет всемирным мегахитом!!!
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27.05.2020 15:31 Ответить
Ще одна чмошна гнида вилізла. Гібкая,пля...
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27.05.2020 15:33 Ответить
Эй, боров! Один презик уже менял стратегический курс, как флюгер, на 180 градусов. Где он теперь?
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27.05.2020 15:37 Ответить
стефанчук після зміни курса.."НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4121
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27.05.2020 16:06 Ответить
Прежняя подобная "гибкость" в выборе вектора движения нас привела к потере Крыма, части восточных областей. А теперь это жопомордое предлагает еще помноговекторить?
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27.05.2020 16:15 Ответить
Кто ти такий,"стехванчук"?Очередний шут зеленого шапіто.Іди розважай кацапів,лайно продажне.Шо ти несешь,ватний зрадник?Той курс,що в Коституціі Украіни,самий найкращий,і зеленому сміттю змінювати нічого не потрібно ,крім свого тупого мізка.Які ж вони гнидяри,ці зелені зрадники!Кожного дня падлюки щось верзуть,що на голову не налазе.
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27.05.2020 16:33 Ответить
Жирна,тупа свиння,стефанчук,яка щось намагаеться із себе ізображати,падлюко зелемойське,а насправді це гівно ,ніхто,і звати це непорозуміння, лайно зелемойського табору.
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27.05.2020 16:37 Ответить
Стефанчук, а ты за скоко у брата Ярмака должность купил?)
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27.05.2020 17:08 Ответить
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