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Новости Выборы в США и Украина
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Семь бывших послов США призывают не втягивать Украину во внутреннюю американскую политику

Семь бывших послов США призывают не втягивать Украину во внутреннюю американскую политику

Во вторник, 26 мая, Атлантический Совет опубликовал обращение семи послов США в Украине в поддержку украинско-американского сотрудничества.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение было обнародовано после обращения украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между нашими государствами. Украинское обращение было инициировано Киевскиим форумом по безопасности.

В обращении Послов отмечается, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина развили масштабные и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран - "стран, которые разделяют ценности демократии, воли и человеческой свободы": "Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские институты, отвечает интересам Соединенных Штатов, заключается в укреплении стабильности и безопасности в Европе".

Двусторонние отношения между нашими странами, говорится в документе, "давно пользуются широкой двухпартийной поддержкой в ​​Соединенных Штатах, как в Конгрессе, так и на уровне президентов от обеих Республиканской и Демократической партий": "Наши отношения также опираются на поддержку широкого спектра украинского политикума".

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"За годы мы работали на создание и укрепление американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов Президента Соединенных Штатов в 2020 году", - отмечается в обращении.

"Эти намерения продвигают лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран", - говорится в обращении.

"Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шагам, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и удалят наши страны друг от друга", - отмечают Послы США в Украине.

Обращение подписали: Первый Посол США в Украине Роман Попадюк, третий Посол США в Украине Стивен Пайфер, Четвертый Посол США в Украине Карлос Паскуаль, Пятый Посол США в Украине Джон Хербст, Шестой Посол США в Украине Уильям Тейлор, седьмой Посол США в Украине Джон Теффт, Девятый Посол США в Украине Мари Йованович.

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На обращение уже отреагировал Арсений Яценюк, председатель Киевского форума безопасности, Премьер-министр Украины 2014-2016 годов. В Фейсбуке он подчеркнул, что обращение Послов является фактическим ответом на обращение украинской общественности к американскому политикума и общества на защиту стратегического партнерства между Украиной и США.

"Этот обмен посланиями является уникальным в истории наших отношений. Он свидетельствует об исключительной важности проблем, которые мы нарушили в этих текстах ", - подчеркнул он.

Председатель КБФ выразил благодарность всем Послам США, подписавшие это обращение.

"Верю, что наши усилия принесут пользу для интересов обоих народов", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета Фонда "Открой Украину", в своем Facebook назвал обращение послов США в ответ на обращение украинской общественности "уникальным обменом через Атлантику": "Это значит, что повод для тревоги - исключительный. И одновременно это свидетельствует о силе и готовность честных людей противостоять как непродуманным и недобросовестные действиям политиков, так и враждебным усилиям агентов Москвы ".

Автор: 

Деркач Андрей (134) сотрудничество (749) США (26313) Яценюк (8006) Деркач Александр (47)


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Топ комментарии
+17
До кого то звернення? До зебілів? Марна справа...
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26.05.2020 20:30
+14
А где вы видели здравый смысл у Зеленского и "Слуг народа"?
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26.05.2020 20:39
+13
Щиро дякую
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26.05.2020 20:31
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До кого то звернення? До зебілів? Марна справа...
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26.05.2020 20:30 Ответить
Я уже подумал,шо 7 апостолов.
Хари-кришна,Хари-рама!
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26.05.2020 20:44 Ответить
У Байдена сказали что это фейк и дырка от бублика,Петро -что это все сфабриковано ивы всё врете! А 7 послов просят?...
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27.05.2020 12:03 Ответить
Зел*па - дебил с гипертрофированным жлобским инстинктом.
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26.05.2020 20:48 Ответить
Ну не до синьоносого ж!
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27.05.2020 11:00 Ответить
Ну да, к дебилам
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27.05.2020 12:09 Ответить
Щиро дякую
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26.05.2020 20:31 Ответить
Здравый смысл всегда победит , а таких Большинство среди наших Друзей за Рубежом , а особенно Американцев .
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26.05.2020 20:33 Ответить
А где вы видели здравый смысл у Зеленского и "Слуг народа"?
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26.05.2020 20:39 Ответить
Власть Приходит и Уходит , а Народ Остается.И имею в виду двухпалатную поддержку сенаторов США. Которые ответили на Провокацию Деркача с пленками адекватно , со знанием Дела.
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26.05.2020 20:49 Ответить
А где вы видели смысл подмахавать президентским выборам в США ? порошен обосрался , а зеленскому теперь разгребать . Кстати , покамест всё грамотно делает , - пытается тихо вырулить из хреновой ситуации , что сложилась . ( Я не фанат зеленского ) .
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26.05.2020 21:01 Ответить
Реваншизм-это круто!Даже кролики рвутся к украинской кормушке!https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY Нету на них Байдена !
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27.05.2020 00:57 Ответить
Порошенко конкретно лажанулся открыто поддержав Клинтон в 2016 году. Не хватило ему ума подождать . Тут он подставил Украину под раздачу.

..
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27.05.2020 01:31 Ответить
Хіба тільки раз?
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27.05.2020 11:01 Ответить
Да хоть 20 послов, это не отменяет необходимость провести следствие по делу гос измены Порося.
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26.05.2020 20:44 Ответить
Зачем яценюк ? Снова яценюк ! ? ... .
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26.05.2020 20:46 Ответить
Скільки б послів США не звертались ,а зелені будуть створювати провокації,щоб посваритись....це ж очевидно,звідки віє вітер ....Зеленський передивився в очі путлеру
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26.05.2020 20:54 Ответить
Бывшие послы США призвали не использовать Украину в американской внутренней политике,а зелёные как те красные всё делают в угоду Кремля - мля - мля
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26.05.2020 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GtYl_ERGLoE

Що це нещастя мокшанське планує для окупації України.
Семеро послів США в Україні виступили з підтримкою українсько-американського співробітництва - Цензор.НЕТ 6881
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26.05.2020 21:04 Ответить
Байден назвав Порошенка батьком-засновником ******** України. З оцінкою погодяться всі об'єктивні люди. І нащадки.
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26.05.2020 21:05 Ответить
Байден называет свою сестру женой , а жену своей сестрой . Путает вторник и четверг и считает что баллотируется на выборах в Когресс . Что наследники скажут по этому поводу ?

...
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27.05.2020 01:29 Ответить
Странные послы. Их не интересует аутентичность записей. "и призываем официальные лица в обоих государствах вместе "предотвратить шаги" - т.е. не расследовать? Странно, а как же налогоплательщики которые имеют право знать?Источник: https://censor.net/n3198165
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27.05.2020 10:39 Ответить
С таким дефицитом бюджета в 300 ярдов может произойти кассовый разрыв в любой момент,беготня вокруг озера ничего не даст и при Зеле никакой экономики не будет в принципе.Латание дыр,это не экономика.
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26.05.2020 21:13 Ответить
Очень надеюсь на тесное сотрудничество с мировым лидером - США.... Спасибо Сенату и Конгрессу за помощь в войне с шизанутой недоимперией раисей....Путен, сдохни!
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26.05.2020 21:18 Ответить
Завтра США запускают в космос крутой аппрат, старт будут смотреть в прямом эфире миллиард зрителей,а Вы?
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26.05.2020 21:20 Ответить
США и Украина должны стать вообще одной страной! Глобализация и цивилизационный выбор такой!
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26.05.2020 22:06 Ответить
Хватает соседних идиотов из Мексики и Гондураса . Нехватало еще ЗЕсовков в придачу .

...
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27.05.2020 01:27 Ответить
Спасибо послам. Они цивилизованные, проофессиональные и образованные люди, понимающие как выбор одного человека в президенты может "колбасить" всю страну, а, иногда, даже мир.

Зе "колбасит" страну не по детски. Сегодняшний ДБР со штурмом музея Гончара это апогей Зе, его "колбасения" Украины, похлеще его ужимок против страны в квартале.

Сегодня было бы здорово, если бы все кто против этого произвола посетили музей Гончара в знак несогласия с узурпацией власти.
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26.05.2020 22:49 Ответить
Пусть Яценюк расскажет как уменьшил в два раза налог для предприятий в пенсионный фонд и с тех пор там дыра в десятком миллиардов гривен, а олигархи от этого стали только богаче. И вообще, сотрудничество с США принесло только обнищание и потерю территории. Яценюка вместе с Супрун надо гнать из Украины.
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27.05.2020 00:36 Ответить
Вадим Зиновьевич,это вы?
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27.05.2020 13:24 Ответить
"Ты ,детка,мал ещё,и глуп,и не видал больших зал..." https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY Джо Байден.
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27.05.2020 00:43 Ответить
Уважаемые господа послы . Я как рядовой американский налогоплательщик требую полного расследования коррупционной схемы хищения бюджетных средств в которую был вовлечен бывший вицерезидент США Джо Байден , его сын наркоман Хантер Байден, Ненси Пелоси глава палаты представителей и другие члены демократической и республиканской партий . Считаю что сокрытие данных преступлений косвенно влияет не распространение коррупции не только в США , но и Украине . Вам , как дипломатическим представителям страны , выступать за сокрытие фактов коррупции высших должностных лиц является недопустимым нарушением законодательства Соединенных Штатов . Очевидные факты давления на лидера другой страны со стороны Джо Байдена и финансовы шантаж , должны привести к немедленному аресту бывшего вице-президента и привлечению его к суду .

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27.05.2020 01:24 Ответить
А-а-а! Агент кремля! Тримай його хлопці!
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27.05.2020 12:05 Ответить
"Уважаемый", якщо ти "дійсно" американський громадянин і "дійсно" знаєш Закони США, то тоді знав би, що твоє звернення не туди, недолуге та ще й на "руській" мові!
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27.05.2020 12:52 Ответить
а при чем тут внутренняя политика??... жарьте Байден-Петрушка и Со-марилья....
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27.05.2020 12:01 Ответить
 
 