Семь бывших послов США призывают не втягивать Украину во внутреннюю американскую политику
Во вторник, 26 мая, Атлантический Совет опубликовал обращение семи послов США в Украине в поддержку украинско-американского сотрудничества.
Как передает Цензор.НЕТ, обращение было обнародовано после обращения украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между нашими государствами. Украинское обращение было инициировано Киевскиим форумом по безопасности.
В обращении Послов отмечается, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина развили масштабные и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран - "стран, которые разделяют ценности демократии, воли и человеческой свободы": "Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские институты, отвечает интересам Соединенных Штатов, заключается в укреплении стабильности и безопасности в Европе".
Двусторонние отношения между нашими странами, говорится в документе, "давно пользуются широкой двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, как в Конгрессе, так и на уровне президентов от обеих Республиканской и Демократической партий": "Наши отношения также опираются на поддержку широкого спектра украинского политикума".
"За годы мы работали на создание и укрепление американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов Президента Соединенных Штатов в 2020 году", - отмечается в обращении.
"Эти намерения продвигают лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран", - говорится в обращении.
"Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шагам, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и удалят наши страны друг от друга", - отмечают Послы США в Украине.
Обращение подписали: Первый Посол США в Украине Роман Попадюк, третий Посол США в Украине Стивен Пайфер, Четвертый Посол США в Украине Карлос Паскуаль, Пятый Посол США в Украине Джон Хербст, Шестой Посол США в Украине Уильям Тейлор, седьмой Посол США в Украине Джон Теффт, Девятый Посол США в Украине Мари Йованович.
На обращение уже отреагировал Арсений Яценюк, председатель Киевского форума безопасности, Премьер-министр Украины 2014-2016 годов. В Фейсбуке он подчеркнул, что обращение Послов является фактическим ответом на обращение украинской общественности к американскому политикума и общества на защиту стратегического партнерства между Украиной и США.
"Этот обмен посланиями является уникальным в истории наших отношений. Он свидетельствует об исключительной важности проблем, которые мы нарушили в этих текстах ", - подчеркнул он.
Председатель КБФ выразил благодарность всем Послам США, подписавшие это обращение.
"Верю, что наши усилия принесут пользу для интересов обоих народов", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета Фонда "Открой Украину", в своем Facebook назвал обращение послов США в ответ на обращение украинской общественности "уникальным обменом через Атлантику": "Это значит, что повод для тревоги - исключительный. И одновременно это свидетельствует о силе и готовность честных людей противостоять как непродуманным и недобросовестные действиям политиков, так и враждебным усилиям агентов Москвы ".
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Хари-кришна,Хари-рама!
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Що це нещастя мокшанське планує для окупації України.
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Зе "колбасит" страну не по детски. Сегодняшний ДБР со штурмом музея Гончара это апогей Зе, его "колбасения" Украины, похлеще его ужимок против страны в квартале.
Сегодня было бы здорово, если бы все кто против этого произвола посетили музей Гончара в знак несогласия с узурпацией власти.
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