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Новости Коронавирус и карантин
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Криклий анонсировал начало железнодорожных пассажирских перевозок с 1 июня, а работу касс - 27 мая

Криклий анонсировал начало железнодорожных пассажирских перевозок с 1 июня, а работу касс - 27 мая

Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине

Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом в своем телеграмм-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков, №763 / 764 Киев-Одесса, №711 / 712 Киев-Константиновка и №740 / 739 Киев-Кривой Рог", - заявил он.

По словам министра, поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

Криклий анонсировал начало железнодорожных пассажирских перевозок с 1 июня, а работу касс - 27 мая 01

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Ребятки и так прилично подняли бабла на "карантине".
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26.05.2020 21:17 Ответить
Чтоб вы знали своё место..... все в намордниках и в вольерах.кому нравится свобода - плати бабки згідно ст.44 /3 коап
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26.05.2020 21:19 Ответить
Мировой лохотрон.А вы шо бумали в сказку попали.Война идет уже много веков.
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26.05.2020 21:23 Ответить
ці вже ікею третій раз ніяк не запустять

Онлайн-магазин IKEA в Украине вот уже 10 дней работает в ограниченном режиме. Украинцы по-прежнему не могут совершать покупки на сайте.

В первые дни после старта сайта вообще невозможно было оформить покупку - постоянно выдавали ошибку сервера.
Сегодня, несмотря на сообщение о том, что доступна доставка товаров только по Киеву, нам не удалось совершить покупку на протяжении нескольких дней. Лишь пару раз появлялась возможность доставки товара грузовиком за 699 гривен, но она выгодна лишь для доставки крупногабаритных товаров.

Удивительно, почему компания не предусмотрела большой интерес к ее продукции и не подготовилась к запуску основательно. В пресс-службе компании не отвечают на запросы и не объясняют причины провального запуска.
Отметим, что изначально была доступна возможность забрать товар из точек самовывоза в Киеве. Сейчас такую возможность и вовсе отключили в разделе оформления заказа.
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26.05.2020 21:09 Ответить
Кстати, IKEA давным давно работает в Лаптестане и обходили Украину десятой дорогой.
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26.05.2020 21:19 Ответить
Ребята,радуйтесь,пока вам разрешают.
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26.05.2020 21:53 Ответить
Квартальна шобла відкрила сполучення з Кривим Рогом. На решту їм насрати
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27.05.2020 09:14 Ответить
 
 