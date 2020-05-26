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Криклий анонсировал начало железнодорожных пассажирских перевозок с 1 июня, а работу касс - 27 мая
Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине
Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом в своем телеграмм-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков, №763 / 764 Киев-Одесса, №711 / 712 Киев-Константиновка и №740 / 739 Киев-Кривой Рог", - заявил он.
По словам министра, поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.
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Онлайн-магазин IKEA в Украине вот уже 10 дней работает в ограниченном режиме. Украинцы по-прежнему не могут совершать покупки на сайте.
В первые дни после старта сайта вообще невозможно было оформить покупку - постоянно выдавали ошибку сервера.
Сегодня, несмотря на сообщение о том, что доступна доставка товаров только по Киеву, нам не удалось совершить покупку на протяжении нескольких дней. Лишь пару раз появлялась возможность доставки товара грузовиком за 699 гривен, но она выгодна лишь для доставки крупногабаритных товаров.
Удивительно, почему компания не предусмотрела большой интерес к ее продукции и не подготовилась к запуску основательно. В пресс-службе компании не отвечают на запросы и не объясняют причины провального запуска.
Отметим, что изначально была доступна возможность забрать товар из точек самовывоза в Киеве. Сейчас такую возможность и вовсе отключили в разделе оформления заказа.