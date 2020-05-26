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Новости Агрессия России против Украины
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Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО

Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО

Приоритетными задачами Украины являются противодействие вооруженной агрессии РФ, восстановление территориальной целостности, а также защита и восстановление прав своих граждан, пострадавших от вооруженного конфликта и/или находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом говорится в Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, опубликованной на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина считает приоритетным мирный путь урегулирования конфликта, порожденного вооруженной агрессией Российской Федерации, но подтверждает свое право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН, и настаивает, что окончательное решение конфликта возможно лишь при условии деоккупации и восстановления конституционного порядка на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в тексте программы.

Согласно документу, Украина предана целям Устава ООН и разделяет принципы, воплощенные в НАТО, "такие, как стремление жить в мире со всеми народами и правительствами, решимость защищать свободу, демократию и верховенство права, а также стремление способствовать стабильности и благосостояния в Североатлантическом регионе".

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В контексте подготовки Украины к обретению членства в НАТО и ЕС приоритетной в 2020 году будет оставаться деятельность, направленная на сохранение международного консенсуса по оказанию поддержки Украине, продолжению санкционного давления на РФ до прекращения вооруженной агрессии против Украины, освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также освобождению временно оккупированных территорий. Будет продолжаться работа в рамках "нормандского" и других переговорных форматов, а также Трехсторонней контактной группы с целью полного восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Особое внимание и в дальнейшем будет уделяться обеспечению дальнейшей поддержки мировым сообществом политики непризнания оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя и необходимости усиления международного мониторинга ситуации в сфере защиты прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Согласно программе, Украина продолжит участвовать в операциях и миссиях под руководством НАТО и будет прилагать усилия для сохранения мира и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также продолжит участвовать в работе Совета евроатлантического партнерства и в мероприятиях программы "Партнерство ради мира и безопасности".

Автор: 

НАТО (9970) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+4
Мирний путь - це скільки десятків років ?
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26.05.2020 21:21
+4
Ихтамнеты

Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 8361
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26.05.2020 21:24
+2
Пора задействовать Байрактары.
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26.05.2020 21:17
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Пора задействовать Байрактары.
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26.05.2020 21:17 Ответить
Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 869
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26.05.2020 21:33 Ответить
Бла-бла-бла.Дамбас-кагарлыцкие менты.
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26.05.2020 21:19 Ответить
І шо?
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26.05.2020 21:19 Ответить
Мирний путь - це скільки десятків років ?
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26.05.2020 21:21 Ответить
кілометрів.
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26.05.2020 22:05 Ответить
Трішечки вагітний. Та може розсмокчеться
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26.05.2020 21:23 Ответить
Ихтамнеты

Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 8361
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26.05.2020 21:24 Ответить
Ещё одни... федерализаторы...
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26.05.2020 21:27 Ответить
Снова двойственные по смыслу определения . Поэтому лучше ( ещё раз говорю ) отгородиться от росийской заразы колючей проволокой и всем оружием , что есть в Украине . И работать на благо страны , пусть пафосно это звучит .
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26.05.2020 21:28 Ответить
Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 1565
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26.05.2020 21:34 Ответить
в Крыму вода кончается! РФ может пойти в наступление! Украине нужно готовиться к войне с Россией! Нужно восстанавливать Ядерное Вооружение!У меня интернет ТВ и вчера клацал каналы и попал на Соловьева и 3 минуты глянул и попал на часть, где в студии штрих какой то говорит, что было бы у Украины Ядерное вооружение и Россия бы на Украину не непала бы! не дословно, но так как то и все согласились. Но там тем была другая, а просто вставочка была такая в контексте и про Украину. Потому Украине нужно восстанавливать ядерное вооружение, чтобы нас никто не смел трогать!
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26.05.2020 22:25 Ответить
ты даже представить себе не можешь сколько Украине будет стоить создание ядерного оружия. у нас таких бабок нет и в ближайшее время не будет. эх молодежь....у зельца попроси он договориться с куйлом а тот нам бомбу даст взаймы... зельц как посмотрит ему прямо в глаза, так тот сразу и даст! и все будет по приколу!
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26.05.2020 22:45 Ответить
Дегенераты, нет у нас конфликта на Донбасе! Донбас оккупирован россией!!
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27.05.2020 00:41 Ответить
Поразка і колаборація це і є мирне вирішення питання війни.
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27.05.2020 06:49 Ответить
Пріоритетний план Росії -- це знищення України і українців.
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27.05.2020 06:59 Ответить
 
 