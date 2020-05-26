Законопроект о двойном гражданстве ВР обсудит и доработает к осени, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предполагает, что финальная дискуссия по законопроекту № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" будет проведена до осени.

Такое мнение политик высказал в эфире телеканала "Україна 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что ориентировочно, где-то к осени мы можем провести финальную дискуссию, и те вопросы будут учтены при доработке этого законопроекта", - сказал Стефанчук.

Напомним, 18 мая стало известно, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении. В "Голосе" заявили, что фракция предварительно выступает против принятия законопроекта №2590, который предусматривает механизм предоставления двойного гражданства, но окончательную позицию политсила определит на своем заседании 18 мая. Глава фракции Сергей Рахманин уточнил, что дело даже не в возможности двойного гражданства, а сам законопроект - это "юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".

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Нардеп Ирина Геращенко заявила, что законопроект фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах.

Согласно повестке дня, этот законопроект Верховная Рада планировала рассмотреть в первом чтении во вторник, 19 мая. Однако в начале утреннего заседания во вторник председатель ВР Дмитрий Разумков выступил с предложением снять этот документ с рассмотрения, которое поддержало большинство депутатов.

В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 19 мая объяснил, что ВР сняла законопроект № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" с рассмотрения только 19 мая, а поэтому он может быть вынесен на рассмотрение во время любого следующего пленарного заседания, поскольку был включен в повестку дня третьей сессии парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2019 года внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 2590, предлагающий упростить получение гражданства тем, кто воевал за Украину или сбежал из Российской Федерации.

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