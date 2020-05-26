Законопроект о двойном гражданстве ВР обсудит и доработает к осени, - Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предполагает, что финальная дискуссия по законопроекту № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" будет проведена до осени.
Такое мнение политик высказал в эфире телеканала "Україна 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что ориентировочно, где-то к осени мы можем провести финальную дискуссию, и те вопросы будут учтены при доработке этого законопроекта", - сказал Стефанчук.
Напомним, 18 мая стало известно, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении. В "Голосе" заявили, что фракция предварительно выступает против принятия законопроекта №2590, который предусматривает механизм предоставления двойного гражданства, но окончательную позицию политсила определит на своем заседании 18 мая. Глава фракции Сергей Рахманин уточнил, что дело даже не в возможности двойного гражданства, а сам законопроект - это "юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".
Нардеп Ирина Геращенко заявила, что законопроект фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах.
Согласно повестке дня, этот законопроект Верховная Рада планировала рассмотреть в первом чтении во вторник, 19 мая. Однако в начале утреннего заседания во вторник председатель ВР Дмитрий Разумков выступил с предложением снять этот документ с рассмотрения, которое поддержало большинство депутатов.
В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 19 мая объяснил, что ВР сняла законопроект № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" с рассмотрения только 19 мая, а поэтому он может быть вынесен на рассмотрение во время любого следующего пленарного заседания, поскольку был включен в повестку дня третьей сессии парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2019 года внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 2590, предлагающий упростить получение гражданства тем, кто воевал за Украину или сбежал из Российской Федерации.
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