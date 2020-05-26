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Законопроект о двойном гражданстве ВР обсудит и доработает к осени, - Стефанчук

Законопроект о двойном гражданстве ВР обсудит и доработает к осени, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предполагает, что финальная дискуссия по законопроекту № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" будет проведена до осени.

Такое мнение политик высказал в эфире телеканала "Україна 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что ориентировочно, где-то к осени мы можем провести финальную дискуссию, и те вопросы будут учтены при доработке этого законопроекта", - сказал Стефанчук.

Напомним, 18 мая стало известно, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении. В "Голосе" заявили, что фракция предварительно выступает против принятия законопроекта №2590, который предусматривает механизм предоставления двойного гражданства, но окончательную позицию политсила определит на своем заседании 18 мая. Глава фракции Сергей Рахманин уточнил, что дело даже не в возможности двойного гражданства, а сам законопроект - это "юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".

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Нардеп Ирина Геращенко заявила, что законопроект фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах.

Согласно повестке дня, этот законопроект Верховная Рада планировала рассмотреть в первом чтении во вторник, 19 мая. Однако в начале утреннего заседания во вторник председатель ВР Дмитрий Разумков выступил с предложением снять этот документ с рассмотрения, которое поддержало большинство депутатов.

В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 19 мая объяснил, что ВР сняла законопроект № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" с рассмотрения только 19 мая, а поэтому он может быть вынесен на рассмотрение во время любого следующего пленарного заседания, поскольку был включен в повестку дня третьей сессии парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2019 года внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 2590, предлагающий упростить получение гражданства тем, кто воевал за Украину или сбежал из Российской Федерации.

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Автор: 

ВР (29234) гражданство (1313) двойное гражданство (161) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+22
Законопроект о двойном гражданстве ВР обсудит и доработает к осени, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5364
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26.05.2020 21:31
+20
Сучий закон . В двойном гражданстве есть что-то от проституции .
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26.05.2020 21:34
+18
если сама доработает до осени
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26.05.2020 21:33
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тьху паскуди продажні....тварюки без роду
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27.05.2020 10:00 Ответить
Вони мають род, тільки не наш, чужинці захищать інтереси чужинців, а українці для них вороги.
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27.05.2020 13:54 Ответить
И какую из стран этот двойной гражданин будет обязан защищать? Или он будет защищать общечеловеческие ценности?- Это бред господин стефанчук! Или вы умышленно лишаете людей РОДИНЫ, как уже лишили НАЦИИ, Или или вы недоучились!
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07.03.2021 13:04 Ответить
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