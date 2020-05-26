ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей, которые арестовали 17 человек во время Революции достоинства
ГБР завершило расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые арестовали 17 человек в конце января 2014 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, двое бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы сейчас работают адвокатами.
Следствие установило, что бывшие судьи 25-26 января 2014 года совершили противоправные действия в отношении 17 человек.
"Гражданам была незаконно ограничена личная свобода, в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах", - отмечается в сообщении.
Экс-судей подозревают по трем статьям: постановлении судьей заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконных арестах, повлекших тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины); незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).
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За древностию лет
уголовное дело прекращено ...
1. Не смогут доказать "личные интересы".
2. Не смогут доказать " предварительный сговор".
https://www.youtube.com/watch?v=0TG8t_9dkLM