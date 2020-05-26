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Новости Расследование преступлений на Майдане
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ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей, которые арестовали 17 человек во время Революции достоинства

ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей, которые арестовали 17 человек во время Революции достоинства

ГБР завершило расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые арестовали 17 человек в конце января 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, двое бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы сейчас работают адвокатами.

Следствие установило, что бывшие судьи 25-26 января 2014 года совершили противоправные действия в отношении 17 человек.

"Гражданам была незаконно ограничена личная свобода, в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах", - отмечается в сообщении.

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Экс-судей подозревают по трем статьям: постановлении судьей заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконных арестах, повлекших тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины); незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Автор: 

судья (2645) преступления против Майдана (293) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+5
ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей, которые арестовали 17 человек во время Революции достоинства - Цензор.НЕТ 2341
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26.05.2020 22:31
+4
Судей двое , - значит будут судить по очереди друг друга.
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26.05.2020 21:58
+4
Я уже предвижу результат суда:
1. Не смогут доказать "личные интересы".
2. Не смогут доказать " предварительный сговор".
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26.05.2020 22:13
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О! Суддів вже рекрутували
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26.05.2020 21:57 Ответить
Судей двое , - значит будут судить по очереди друг друга.
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26.05.2020 21:58 Ответить
відпустять.
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26.05.2020 22:08 Ответить
А судьи кто ?

За древностию лет

уголовное дело прекращено ...
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26.05.2020 22:18 Ответить
Я уже предвижу результат суда:
1. Не смогут доказать "личные интересы".
2. Не смогут доказать " предварительный сговор".
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26.05.2020 22:13 Ответить
Чего им переживать. ВАС их восстановит и зарплату выплатит, как Корчак.
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26.05.2020 22:18 Ответить
Справа Шеремета, зґвалтування в Кагарлику, Лукашенко, Гордон, Зеленський, Поклонська, Стрелков
https://www.youtube.com/watch?v=0TG8t_9dkLM
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26.05.2020 22:21 Ответить
ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей, которые арестовали 17 человек во время Революции достоинства - Цензор.НЕТ 2341
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26.05.2020 22:31 Ответить
З такою репутацією, як ГБР не має що робити, окрім як знищити як організацією, і усіх розпустити. Все одно ніхто уже не вірить їм
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26.05.2020 22:53 Ответить
янелох их наградит... билетами на 95 помойку.
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26.05.2020 23:04 Ответить
рафик ни в чем не виноват....
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27.05.2020 00:35 Ответить
 
 