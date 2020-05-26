Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, "если все будет хорошо", - Дробович
Строительство государственного музея Бабьего Яра активно продолжается, открыть его планируется в 2021 году.
Об этом сказал во время круглого стола председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас наиболее успешным проектом, который реализован в ареале Бабьего Яра, Национальный заповедник "Бабий Яр". Он был создан государством в 2007 году, позднее получил статус национального… Постепенно государство, как могло, мемориализовало это пространство. До сих пор нет музея Бабьего Яра. Но, если все будет хорошо, то в 2021 году он, наконец, появится. Сейчас происходит активное строительство этого музея", - сказал Дробович.
Он рассказал, что посещал строительную площадку полтора месяца назад, и считает, что "это большой прогресс". "Это будет небольшой хороший музей! Главное, чтобы государство выполнило свои обязательства и доинвестировало его так, как это должно быть. Потому что средства предусмотрены, главное, чтобы они были выделены и музей был достроен", - отметил руководитель УИНП.
Он добавил, что само пространство Бабьего Яра до сих пор должным образом не мемориализовано по разным причинам. Общество же сейчас практически ничего не знает о национальном проекте - заповеднике "Бабий Яр".
"И это большая задача для государства - построить музей, который станет местом, куда все смогут прийти, присоединиться к этому, и который покажет способность государства наконец мемориализовать - хоть в каким-то надлежащим институциональным способом - Бабий Яр", - подчеркнул Дробович.
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https://youtu.be/BYm1jbVUPQU
https://youtu.be/fiOWfx-OhAI
Нижче наведу цитату звідти, яку потім в повідомленні трішечки "підправили"- додали "не будет"...
https://censor.net/ua/user/20924
Вау! Пам'ятати слід тільки "обраних"?
Общественность, научные кгруги и арт-кураторов обеспокоил вопрос, не появится ли в Бабьем Яру вместо мемориала арт-проект, который будет направлен на почитание памяти обо всех убитых в Бабьем Яру. Источник: https://censor.net/n3195272
https://censor.net/comments/locate/3195272/019214f1-f34a-714d-b64f-850ff6a2cad1Ответить
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Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
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