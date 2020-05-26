РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7496 посетителей онлайн
Новости
2 313 66

Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, "если все будет хорошо", - Дробович

Музей Бабьего Яра откроют в следующем году,

Строительство государственного музея Бабьего Яра активно продолжается, открыть его планируется в 2021 году.

Об этом сказал во время круглого стола председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас наиболее успешным проектом, который реализован в ареале Бабьего Яра, Национальный заповедник "Бабий Яр". Он был создан государством в 2007 году, позднее получил статус национального… Постепенно государство, как могло, мемориализовало это пространство. До сих пор нет музея Бабьего Яра. Но, если все будет хорошо, то в 2021 году он, наконец, появится. Сейчас происходит активное строительство этого музея", - сказал Дробович.

Он рассказал, что посещал строительную площадку полтора месяца назад, и считает, что "это большой прогресс". "Это будет небольшой хороший музей! Главное, чтобы государство выполнило свои обязательства и доинвестировало его так, как это должно быть. Потому что средства предусмотрены, главное, чтобы они были выделены и музей был достроен", - отметил руководитель УИНП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бабьем Яре может функционировать исключительно государственный мемориал. Частный проект непрозрачен и манипулятивен, - обращение культурного и научного сообщества к власти

Он добавил, что само пространство Бабьего Яра до сих пор должным образом не мемориализовано по разным причинам. Общество же сейчас практически ничего не знает о национальном проекте - заповеднике "Бабий Яр".

"И это большая задача для государства - построить музей, который станет местом, куда все смогут прийти, присоединиться к этому, и который покажет способность государства наконец мемориализовать - хоть в каким-то надлежащим институциональным способом - Бабий Яр", - подчеркнул Дробович.

Автор: 

Бабий Яр (188) Институт нацпамяти (305) музей (723) Дробович Антон (84)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович - Цензор.НЕТ 7635
показать весь комментарий
26.05.2020 22:56
+11
Мы не страна контрастов, мы оккупированная страна, причем благодаря быдлу страна отдана оккупантам на разграбление ДОБРОВОЛЬНО.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:06
+10
Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович - Цензор.НЕТ 3223
показать весь комментарий
26.05.2020 22:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДБР на открытие пригласили?
показать весь комментарий
26.05.2020 22:29 Ответить
рано, еще двери не поставили
показать весь комментарий
27.05.2020 00:10 Ответить
Пепу с ножницами для перерезания ленточки
показать весь комментарий
27.05.2020 07:25 Ответить
а може беню, щоб операції робив всяким Хєррісонам?
показать весь комментарий
28.05.2020 07:41 Ответить
Ты идиот. Вздернись и жди в подворотне.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:48 Ответить
Диды муЗЕй штурмовали!!!
показать весь комментарий
26.05.2020 22:31 Ответить
Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович - Цензор.НЕТ 3223
показать весь комментарий
26.05.2020 22:44 Ответить
Не знаю, насколько русские "богаты духовно"...
"Русский мужик поминает бога, почёсывая задницу...". "Русский человек богобоязненен - он, перед тем, как тебя топором зарубить, обязательно перекрестится...". (Фёдор Достоевский).
показать весь комментарий
27.05.2020 04:24 Ответить
Музей Бабиного Яру відкриють наступного року, "якщо все буде добре", - Дробович - Цензор.НЕТ 7635
показать весь комментарий
26.05.2020 22:56 Ответить
художник Левитан (по совместительству также диктор):
"Гондон в бункере Гитлера берет разоблачительное интервью для Нюрнбергского трибунала"
показать весь комментарий
27.05.2020 00:13 Ответить
Ты плохо знаешь, где вождь жил, т. е. куда его определили.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:54 Ответить
Хржановський та шоу Трумена у Бабиному Яру. ЩЕ з Максом Щербиною
https://youtu.be/BYm1jbVUPQU
показать весь комментарий
26.05.2020 22:41 Ответить
харашо будэ в любому выпадку...обжывать випхаты от дизайнера малюськи комусь по любэ прыйдеться...
показать весь комментарий
26.05.2020 22:49 Ответить
Это уже фашизм или ещё нет?

https://youtu.be/fiOWfx-OhAI
показать весь комментарий
26.05.2020 22:49 Ответить
нет, это еще только сионизм, фашизм с газенвагенами будет позже
показать весь комментарий
27.05.2020 00:33 Ответить
КОНЕЧНО ПАРАДОКС... как в совке , ценят мертвых больше чем живых! Вы сначало сделайте жизнь тем же старикам нормальную, а потом музеи делайте, а то старики нищие, зато вы чтите мертвых, пипец маразм!
показать весь комментарий
26.05.2020 22:52 Ответить
Вже кращє стало. Піввареника перетворено на півтора!
показать весь комментарий
26.05.2020 22:54 Ответить
Ближе к Украине.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:58 Ответить
Особенно если учесть, что музей пархатым богоизбранным нацистам, которых расстреливали не менее богоизбранные немецкие нацисты. При этом о расстрелянных там украинцах скорее всего даже и не вспомнят, потому что страна сейчас оккупирована пархатыми нацистами, а украинцы для них лишние на этой земле.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:01 Ответить
Маю сподівання, що у музеї перелічать усі національності. Заради Історії.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:53 Ответить
13 травня 2020 року вже була публікація на цю тему.
Нижче наведу цитату звідти, яку потім в повідомленні трішечки "підправили"- додали "не будет"...
https://censor.net/ua/user/20924

Вау! Пам'ятати слід тільки "обраних"?
Общественность, научные кгруги и арт-кураторов обеспокоил вопрос, не появится ли в Бабьем Яру вместо мемориала арт-проект, который будет направлен на почитание памяти обо всех убитых в Бабьем Яру. Источник: https://censor.net/n3195272
https://censor.net/comments/locate/3195272/019214f1-f34a-714d-b64f-850ff6a2cad1Ответить
Мне нравится 1
показать весь комментарий
26.05.2020 23:16 Ответить
В майбутньому музеї буде зроблено все, щоб підкреслити жертви однієї специфічної національності, щоб інші вважали себе винними.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:17 Ответить
Даремно сподіваєтесь, чужинці захопили владу в Україні, і пам"ять про загиблих українців їм непотрібна. Скоріш за все "богобрані" нацисти ще й вимагатимуть вибачень від нас за те, що не врятували пархатих.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:05 Ответить
Я нічого не маю проти євреїв (у моїй "колекції" "обзивачок", якими мене "нагородили " мої "поклонники (274, за 5 років), БЛИЗЬКО СОРОКА пов"язані з моїм можливим "жидовським походженням), однак ставить, у якості основи композиції меморіалу в пам"ять загиблих людей багатьох віросповідань символ лише однієї конфесії, іудаїзму - це "моветон"... (якщо не замаскована провокація).
показать весь комментарий
27.05.2020 04:34 Ответить
Надеемся, что для вас, зеленых, хорошо больше никогда не будет.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:17 Ответить
Это будет небольшой хороший музей! /Украина страна контрастов. По словам экс-языкового омбудсмена Монаховой, ей не предоставили ни офис, ни рабочее жилье в Киеве, ни зарплату. / Депутат ВР гражданин Израиля Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг./ В 2012 г. в Днепре Коломойский построил крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». /В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:26 Ответить
Мы не страна контрастов, мы оккупированная страна, причем благодаря быдлу страна отдана оккупантам на разграбление ДОБРОВОЛЬНО.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:06 Ответить
Вообще до бубна,що там откроют.Вы настоящее развивайте.Сколько заводов,фабрик открыли,какой рост рост ВВП?А то,шо в Бабьем Яру,оставьте историкам
показать весь комментарий
26.05.2020 23:27 Ответить
Было бы до бубна, если бы во-первых не тратились огромные суммы государственных денег на строительство, а во-вторых очередные инородцы не переписывали бы нашу историю и не устраивали бы на нашей земле очередное капище, для своих шабашей. Теперь про тысячи расстрелянных там украинцах никто даже и не вспомнит, будут хороводы водить вокруг миноры.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:12 Ответить
Ну в суд подай.Может возместят.Всё таки миф и реал.Може найдёте общий язык в книгоиздании.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:19 Ответить
Ты о чем болезный?
показать весь комментарий
27.05.2020 00:41 Ответить
обчій ізиг, це у кого у тварин і кацапів, а у нас мова українська, і книжки видаються українською
показать весь комментарий
28.05.2020 07:58 Ответить
Євреї в Україні зараз втратили почуття міри. І українців це навіть не дратує. Українці, вчіться в євреїв бути нахабним,. а не толерантними.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:28 Ответить
Ты,щас вообщем или....?Я помну чел был в группе евреев и они его не кинули.Ты щас вообще об чём,о политике или о том как выжить на острове когда нема врача кроме еврея
показать весь комментарий
26.05.2020 23:38 Ответить
Євреїв українцям треба брати за приклад. Вони за Ізраїль глотку перегризуть і правильно зроблять. Так і українці повинні ставитись до інтересів України, а не сподіватись, що це будуть робити євреї. Не зрозуміла, до чого тут лікар.
показать весь комментарий
27.05.2020 02:41 Ответить
Ну так врач стоматолог на острове первое дело.Гешефт ровняется в жизнь.
показать весь комментарий
27.05.2020 02:55 Ответить
Якщо чесно,то трохи вже набридла тема другої світової.Так це жахливо,але потрібно перестати носитися з цією війною.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:42 Ответить
Плюс.Це треш,не стоящий уваги.Да победили.Украинский фронт,мою бабусю вызволил из лагеря.Много всего,що можно предъявить Германии.Ну всё,передел Мира состоялся,стеной в Германии
показать весь комментарий
26.05.2020 23:51 Ответить
https://censor.net/user/87624 Саме українці,то точно нікого не перемогли,тому що помирали за гулаг.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:56 Ответить
Какой нах.й Гулаг?Многие и не слышали о таком.Главное рубить концы с Мордором и кидать шварты в Англии.Все крюки,с мордовського фрегата отжатого у голландцев, закидают на нашу Чайку.Потому,я и кажу,пока стропы не отрубите в болоте,есть шанс потонуть.Слишком много строп тянущих Украину ко дну.....
показать весь комментарий
27.05.2020 00:04 Ответить
https://censor.net/user/87624 А за що,саме українці в другій світовій воювали?
показать весь комментарий
27.05.2020 00:11 Ответить
Бравые ребята.У червей спроси
показать весь комментарий
27.05.2020 00:15 Ответить
https://censor.net/user/87624 Запитувати нікого не потрібно.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:16 Ответить
Ну если нет у кого спросить ,нах.спрашивать?Все хотят жить достойно и без москалей в Украине.Шо не так?
показать весь комментарий
27.05.2020 00:22 Ответить
Не всі українці, а процентів так ...самі знаєте.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:12 Ответить
https://censor.net/user/87624 Ну так є факти беззаперечні.Що українці воювали за гулаг.Тільки УПА воювала за вільну Україну.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:24 Ответить
Якщо "професійні євреї" типу Рабиновича, Фірташа, Коломойського "та іже з ними", так наполягатимуть на "однонаціональному" пам"ятнику у Бабиному Яру, то цілком доцільним, в противагу, буде меморіал гайдамацькому повстанню в Умані, де центральними фігурами будуть постаті Залізняка і Гонти...
показать весь комментарий
27.05.2020 04:45 Ответить
Умань все..выдрізана скибка..
показать весь комментарий
27.05.2020 07:49 Ответить
З якого переляку?
показать весь комментарий
27.05.2020 07:58 Ответить
бо вже майже офіційно Умань називають- український ІзраЇль..
показать весь комментарий
27.05.2020 08:58 Ответить
Ну і що? Ялту називають "Кримською Рів"єрою", однак "срач" у ній - "чисто кацапський"...
показать весь комментарий
27.05.2020 09:02 Ответить
я тут проживаю, і бачу, на що перетворюють Умань, і дуже хочу помилятись в своїх прогнозах майбутнього міста.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:06 Ответить
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
показать весь комментарий
27.05.2020 09:29 Ответить
А на кой хрен нам вообще этот мемориал памяти "бохоизбранных", да еще и за деньги налогоплательщиков?
показать весь комментарий
27.05.2020 07:56 Ответить
Добре, що на Цензорі не видаляють коментарі, які не розділяють, а заперечують "общєпринятиє норми по вайнє"... Мене на Українській правді навічно забанили тільки за ці слова: Німці створювали багато концтаборів, євреї створили один - Сектор Газа.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:50 Ответить
Позволю немножко не согласиться - они ("богоизбранные") создали один большой концлагерь, и называется он "Планета Земля"
показать весь комментарий
27.05.2020 19:01 Ответить
 
 