Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, "если все будет хорошо", - Дробович

Строительство государственного музея Бабьего Яра активно продолжается, открыть его планируется в 2021 году.

Об этом сказал во время круглого стола председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас наиболее успешным проектом, который реализован в ареале Бабьего Яра, Национальный заповедник "Бабий Яр". Он был создан государством в 2007 году, позднее получил статус национального… Постепенно государство, как могло, мемориализовало это пространство. До сих пор нет музея Бабьего Яра. Но, если все будет хорошо, то в 2021 году он, наконец, появится. Сейчас происходит активное строительство этого музея", - сказал Дробович.

Он рассказал, что посещал строительную площадку полтора месяца назад, и считает, что "это большой прогресс". "Это будет небольшой хороший музей! Главное, чтобы государство выполнило свои обязательства и доинвестировало его так, как это должно быть. Потому что средства предусмотрены, главное, чтобы они были выделены и музей был достроен", - отметил руководитель УИНП.

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Он добавил, что само пространство Бабьего Яра до сих пор должным образом не мемориализовано по разным причинам. Общество же сейчас практически ничего не знает о национальном проекте - заповеднике "Бабий Яр".

"И это большая задача для государства - построить музей, который станет местом, куда все смогут прийти, присоединиться к этому, и который покажет способность государства наконец мемориализовать - хоть в каким-то надлежащим институциональным способом - Бабий Яр", - подчеркнул Дробович.