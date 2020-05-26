14 пляжей и 18 зон отдыха готовят к открытию в Киеве, - начальник службы КП "Плесо" Логвиненко

По состоянию на 26 мая КП "Плесо" готовит к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы из-за карантина и пандемии. Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - говорит Логвиненко.

По его словам, в организации готовы открывать зоны отдыха и ждут дополнительных обследований ГСЧС и Госпродпотребслужбы, чтобы пляжи прошли проверку и были безопасными для посетителей.

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