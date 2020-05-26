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14 пляжей и 18 зон отдыха готовят к открытию в Киеве, - начальник службы КП "Плесо" Логвиненко

14 пляжей и 18 зон отдыха готовят к открытию в Киеве, - начальник службы КП

По состоянию на 26 мая КП "Плесо" готовит к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы из-за карантина и пандемии. Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - говорит Логвиненко.

По его словам, в организации готовы открывать зоны отдыха и ждут дополнительных обследований ГСЧС и Госпродпотребслужбы, чтобы пляжи прошли проверку и были безопасными для посетителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрешит работать пляжам во время карантина, - главный санврач Ляшко

Автор: 

Киев (25495) Плесо (14) пляж (249)


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Топ комментарии
+2
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26.05.2020 23:02
+1
Понять не могу,то #нефикшастать теперь рапортуют шо откроются пляжи.... а купаться в маске и перчатках ? ! Или в костюме аквалангиста.передвйте тому с большими глазами - читал в твиттере шо корона по воде тоже передается .и даже какая то кошка короной заболела.воображаю как санитары начнут ловить бродячих животных а потом вместо кошек - мышей
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26.05.2020 23:16
+1
Спецпропуски, а потом - спецпайки.
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26.05.2020 23:20
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26.05.2020 23:02 Ответить
Понять не могу,то #нефикшастать теперь рапортуют шо откроются пляжи.... а купаться в маске и перчатках ? ! Или в костюме аквалангиста.передвйте тому с большими глазами - читал в твиттере шо корона по воде тоже передается .и даже какая то кошка короной заболела.воображаю как санитары начнут ловить бродячих животных а потом вместо кошек - мышей
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26.05.2020 23:16 Ответить
Спецпропуски, а потом - спецпайки.
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26.05.2020 23:20 Ответить
Да уж...была такая картина - Приплыли ! Репина кажись... Любимая фраза учительницы по матиматике.
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26.05.2020 23:30 Ответить
А это шоб вам не скучно работать было.нефик спиртяку хлебать да аскарбинки сосать.арбайтен унд арбайтен
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26.05.2020 23:28 Ответить
Лох не мамонт , он не вымрет
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27.05.2020 00:46 Ответить
Як можна на пляжах якісь обмеження вводити? І досить вже вживати слово пандемія.Пандемія це коли значна частина населення хвора.
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26.05.2020 23:54 Ответить
Карантин отменили раньше времени! Теперь будет вторая волна и придется вводить повторно карантин и ущерб экономике будет еще больше! Нужно было добить первым карантином вирус в ноль! инкубационный период пройдет, через неделю-две и число зараженных полетит вверх! сегодня зараженных выявили тех, которые заразились во время карантина - эту задержку надо учитывать!!!
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27.05.2020 00:05 Ответить
посмотрим через недели две-три.
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27.05.2020 00:14 Ответить
 
 