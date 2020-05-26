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Из СМИ узнали, что Порошенко там, и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос, - заявление ГБР о событиях в музее Гончара. ВИДЕО

Государственное бюро расследований выступило с официальным комментарием по поводу событий в музее Ивана Гончара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте ГБР.

В сообщении отмечается: "Пятый Президент Украины неоднократно уведомлялся о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не появился.

Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара.

Петр Порошенко узнав о возможном приезде следователей ГБР оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы.

Обращаем внимание, что действия работников ГБР проводились в соответствии с Уголовного процессуальным кодексом Украины.

Вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий. С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.

При исполнении обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялось.

Проведения следственных действий завершено".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Также на Цензор.НЕТ: В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР

Автор: 

допрос (1373) музей (723) Порошенко Петр (19594) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+127
КАуда он бегает чучело..он каждый день в ВР вручай до усрачек...они в музей поехали...жалкие оправдание ЗЕнквд.
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26.05.2020 23:06
+92
Тупостью своей даже яныков переплюнули!
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26.05.2020 23:05
+73
Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали туди вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 4334
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26.05.2020 23:20
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Страница 7 из 7
Простите , но когда изъятие без ордера и свиделалей,то это ворвство!
Заберется к вам группа воров,посадит вас в кладовку,возьмёт всё что хочет и уйдет
А когда их поймают скажут,что не украли,а изъяли.... Шикарно...!!!
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27.05.2020 09:26 Ответить
Де ухвала суду,зебанько?
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27.05.2020 09:28 Ответить
Схвалюючи протизаконні дії влади ви стаєте співучасником злочину.Так чим ви відрізняєтесь від росейского бидла?
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27.05.2020 09:34 Ответить
Дивився весь цей квартал 95. як же гидко таке дивитись Ці дії похожі на дії гестапо. А іще на цю цинічну брехню проводять ці істукани і все це шобло,яке замість боротьби з злочинністю поставило собі за мету посадити Порошенко любим способом. Це зрая банди на чолі з президентом.Тут законом і не пахне СН на прямому цілий вечір розповідали про якусь законність---це такі ж моральні уроди і пусті балаболи.
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27.05.2020 08:18 Ответить
Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 4947 https://censor.net/user/187012:

"...вы и порошенко ненавидите большую часть украинцев, оскорбляете и обзываете их, так с какого хрена народ захочет его выбирать?"
А что, нет причины презирать такой вот наРОТ?

" Більшість населення - це заповідник тупих проституток і веселих самовбивць, які не хочуть жити в щасливій ******** країні, не мають мізків і навіть не здатні зрозуміти, що їм пропонують, а на вухах розвішана - манафортівска лапша....
Останні президентські вибори гранично чітко й наочно показали, що наш наРОТ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!"
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27.05.2020 08:20 Ответить
Дуракі ніколи не ******* розумних, лодирі працьовитих, пяниці--тих хто не любить пити,ті в яких мізги "а какая разніца"--людей з патріотичним мисленням. Це "розумний нарід" вже вибирав дважди зека. а тепер вибрав україноненависника,брехуна і боягуза. То ви хочете говорити що цей табун баранів треба поважати???
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27.05.2020 08:51 Ответить
тупейшей отмазки сложно придумать. со спецназом ДБР гонялись за Порошенко, чтобы вручить повестку. но зелебобики хавают это дерьмо. им нравится.
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27.05.2020 08:30 Ответить
Casada ,я никогда не был с Шоколадом,но вам не кажется ,что ваше место возле Параши .Да у Парошенко были огрехи ,но не Зеленскому открывать свой поганый рот с помощью, ДБР🙁🐸🐸
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27.05.2020 08:40 Ответить
Casada ,a вы вместе с Танечкой ГербоЛ айф работаете ,как ее здоровье ,передайте ее баночку Зелёного дермеца😂🤣😁
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27.05.2020 08:46 Ответить
ДБР - брехуни та маріонетки злочинної антиукраїнської влади Зе. Припиніть політичні переслідування та геть з України!
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27.05.2020 08:47 Ответить
Порох публичный человек , всегда и везде на виду ,, ну где он живёт и где работает ,гбр уж наверняка знает . . То нахиба было бегать искать его , и вручать повестку на допрос , выламывая двери в музее ??? .Вы чего , клоуны , совсем рехнулись ?? .
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27.05.2020 08:59 Ответить
то потім Зеленський буде оправдуватись що Порошенко тоже від повісток втікав
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27.05.2020 09:00 Ответить
ГБР - тот самый случай, когда для борьбы с дураками набрали идиотов.
И они теперь создают вид бурной деятельности.
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27.05.2020 09:55 Ответить
Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 6069
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27.05.2020 10:08 Ответить
Ору невпинно.
Мало того, що це все дороге. Припустимо. За наш рахунок. Окей.
Але ж вони його носять максимально… екзотично.
Високоповажне панство, а навіщо вам гексагональна розгрузка, якщо ви підсумки вертикально чепляєте?
Тактичний ніж Глок вам навіщо, шановний? Для якого типу задач? Ви вартових знімати зібралися, чи є ризик підступного нападу ковбаси свинокопченої? Ну припустимо. А навіщо ви його на праву цицьку повісили? Вам так зручно? Я один раз на БТР поліз з макаром на грудях (банально тому, що не хотів, щоб він за броню зачепився), і то народ похихикував. Чи ви його відразу зворотнім хватом діставати будете, щоб ковбасі страшно було?
Ну і зрештою - взуття.
Це мої улюблені зефірки (Lowa Zephyr). Сам таскаю кілька років поспіль. Чудова штука, без жартів. Не взуття, а друга шкіра.
Єдиний у них великий недолік. Варто поверхні стати вологою - вони стають слизькі, що ковзани. На мокрій плитці чи підлозі ти або ходиш, стіночку притримуючи, або відіграєш сценки з Тому та Джеррі. Це ідеальне взуття для степу, але якщо ти зібрався бігати та стрибати на плитці під час дощу чи, боронь небо, де завгодно під час ожеледиці, краще взути щось інше, хай втричі дешевше.
Зверніть увагу, на чому панство стоїть. (ц)Віктор Трегубов
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27.05.2020 10:13 Ответить
напад ковбаси на ЗеБР- ета пять))).
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27.05.2020 10:43 Ответить
Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 2483.
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27.05.2020 10:26 Ответить
До влади прийшли Шарікови.
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27.05.2020 10:36 Ответить
Зебилы жрите свое зеленое говно не обляпайтесь, ибо этот инфо вброс специально для вас.
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27.05.2020 10:36 Ответить
Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 4920
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27.05.2020 10:42 Ответить
Ось тут гарно викладено.

https://www.facebook.com/oskomina?__cft__[0]=AZXwc77MslNW4_9eDm56O-mrUeF3vpORY0GoQFZ9uNckFLZAAqp4vSAKv5IGwl7mUKs3aZwlPdIXCCGWnM-0Z_dYrcfb33lCBVmjpo-xp5kSjLcVIBOL72nTqdXczuWCFloIQIqS9xOoTXUpCcZHX8cPZZ6iWzYl7XmYTRqZjr2c3xGMLJxCsYxqg7dppmbINpY&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/oskomina?__cft__[0]=AZXwc77MslNW4_9eDm56O-mrUeF3vpORY0GoQFZ9uNckFLZAAqp4vSAKv5IGwl7mUKs3aZwlPdIXCCGWnM-0Z_dYrcfb33lCBVmjpo-xp5kSjLcVIBOL72nTqdXczuWCFloIQIqS9xOoTXUpCcZHX8cPZZ6iWzYl7XmYTRqZjr2c3xGMLJxCsYxqg7dppmbINpY&__tn__=-]C%2CP-y-R Анна Оскомина
Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 6690почувається сонливо.

4 год
·

Ночной поток мыслей

Пытаюсь понять мотивацию и смоделировать логику отношения Шута к Пороху. Иррациональная ненависть, это понятно. Но иррациональна она только с нашей точки зрения. Не говорите, что там логики нет. Так не бывает. Внутренняя логика действий есть у всех, даже у шизофреников. Просто ее сложно понять извне. Человек чем-то руководствуется, особенно, если речь не о состоянии аффекта, а о последовательных целенаправленных и протяженных действиях.

Вы почитайте и подумайте. Комменты приветствую.

Совершенно очевидно, что Комик пришел на дебаты год назад с ясным намерением уязвить оппонента как можно сильнее. Он был абсолютно уверен, что на ПП "негде клеймо ставить", но при этом глубоко в теме он не был ни в одном проблемном аспекте, то есть, конкретно по каждой из претензий он не смог бы держать удар. И потому использовал тактику ковровой бомбардировки, чтоб уже наверняка не дать даже шанса на ответ. Собственно, диалог и спор в его планы не входили.

Пришел он ко власти с абсолютной, практически непоколебимой уверенностью, что за Порошенко грехов столько, что если он не сбежит, Скоморох его с лёгкостью посадит, с учётом возможностей. Не за одно, так за другое. Но начались обломы. Порох не сбежал. А ручные церберы начали обламывать зубы на одной теме за другой. И я убеждена, что первое, на чем они обломались - это коррупция, финансовые преступления, неуплата налогов и тому подобное. ПП в этом плане очень щепетильный.
Вспомните, как Богдан прессовал Трубу. Это ж не потому, что Богдану это было надо. На Богдана давил Паяц своим гневом и нетерпением, а тот давил на ДБР. Труба был критически заинтересован в резонансном расследовании против ПП, у него буквально все на кону стояло - но ему это не помогло. А Рябошапка так вообще умным оказался..
Короче, внезапно до Кдована начало доходить, что против ПП у него ничего нет. Вообще ничего. Просто ноль.
А ведь он на это ставку сделал. Он раскачивал ожидание у своей паствы. Он специально накачивал жаждой возмездия зелохторат.
А ставка оказалась на зеро. И паства видит, что вся королевская рать бессильна. А тут ещё экономика. И с войной все хуже.
И паства начинает роптать. И потихоньку вымывать из-под Циркача легитимность. Оно бы и бог бы с ним, но с другой стороны поджимаем буйные мы.
И у Шута начинается истерика, замешанная на страхе потерять власть. Он прессует церберов все больше и больше, а результат все жальче и жальче. Картины - это уже "до мышей".
Сейчас это уже не ненависть. Это истерический страх. Страх перед человеком, которого предполагал забороть одним мизинцем, а он оказался практически неуязвимым. Страх потерять власть.

А ещё я думаю, что тут есть парадокс.

Если этот Фигляр таки как-то доведет до суда хотя бы одно дело против ПП, это будет гвоздем в крышку его фиглярской власти.
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27.05.2020 10:45 Ответить
Хорошо написано...
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27.05.2020 15:07 Ответить
Награждается опергруппа дбр за героическое взятие музея О..Гончара . .

Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 1118 .
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27.05.2020 10:55 Ответить
Накануне операции по штурму
музея:
- Альо, это госпожа Беня
Диктова, или шо?- Я-я! Таки, да! Господин Зе
Ленкин, а шо?- Анишо! Шота я не понял, а шо
это этот Порох шастает по музеям, а не чалится на кичмане и делает мне гембель на весь тухес, шо аж
больно сидеть даже на подогретом стуле?- Ой, вэй, так он таки такой
хитрый, как Циля с рыбного ряда, а у меня в аппарате одни шлемазлы.- Та мине кисло в чубчик за
ваших слов. Немедленно разоблачить весь этот его гешефт за незаконный ввоз картин,
корзин, картонок и маленьких собачонок!- Яволь май хер! Уже бижу!
Уже вижу зеленое лицо страданий Пороха на весь телевизир. Ой, вибачаюсь, я
имела ввиду не зеленое лицо, но таки бледный вид.
На следующий день после
спецоперации:После осмотра у доктора:

- И шо я Вам скажу, господин
ЗЕ, так то неприятных слов. Ваш гембель таки имеет позитивную динамику на
быстрый рост. Надо наращивать тухес…
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27.05.2020 13:22 Ответить
Ой, как-то некорректно отразился теквст.
Попытка два))
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27.05.2020 13:27 Ответить
Накануне операции по штурму
музея:
- Альо, это госпожа Беня
Диктова, или шо?
- Я-я! Таки, да! Господин Зе
Ленкин, а шо?
- Анишо! Шота я не понял, а шо
это этот Порох шастает по музеям, а не чалится на кичмане и делает мне гембель на весь тухес, шо аж
больно сидеть даже на подогретом стуле?
- Ой, вэй, так он таки такой
хитрый, как Циля с рыбного ряда, а у меня в аппарате одни шлемазлы.
- Та мине кисло в чубчик за
ваших слов. Немедленно разоблачить весь этот его гешефт за незаконный ввоз картин,
корзин, картонок и маленьких собачонок!
- Яволь май хер! Уже бижу!
Уже вижу зеленое лицо страданий Пороха на весь телевизир. Ой, вибачаюсь, я
имела ввиду не зеленое лицо, но таки бледный вид.
На следующий день после
спецоперации.После осмотра у доктора:

- И шо я Вам скажу, господин
ЗЕ, так то неприятных слов. Ваш гембель таки имеет позитивную динамику на
быстрый рост. Надо наращивать тухес…
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27.05.2020 13:29 Ответить
Воем порохнявых удовлетворён!Креатив у ЗЕ продвинутый,будет улётно наблюдать когда наворованные рашенки конфискуют по настоящих криминальных статьях, за скупку краденого из народных музеев!!!
Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 337
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27.05.2020 15:34 Ответить
Рукожопы))) Даже врать не могут))) То картины осматривают, то повестки вручают)))
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27.05.2020 15:49 Ответить
"Желание арестовать Порошенко - это нелепая идея" - написав економіст Сергій Фурса в своєму блозі на liga.net. "Посадка Порошенко може дати владі плюс у рейтингах, але дуже короткостроковий. Чим далі, тим плюс буде зменшуватися. А мінус потім прийде величезний" - вважає С.Фурса. детальніше:
"Нездоровое желание кого-то там во власти посадить пятого президента Украины Петра Порошенко любой ценой - это очень глупо. Потому что ищется повод посадить человека, а нет преступления, которое требует наказания". ... В результаті є два варіанти:

"Или ты несколько раз садишься в лужу, выглядишь идиотом и в результате так никого и не посадишь, что вероятнее всего и произойдет. Особенно учитывая интеллектуальную слабость людей, которые хотят кого-то посадить, и слабую компетентность властей в целом. И учитывая смешные поводы, по которым хотят посадить Порошенко. А тогда ты слаб и смешон, и это плохо для политика. Классическая ситуация - ГБР в Музее Гончара.
Или ты напрягаешь все, что можно напрячь, у тебя каким-то чудом это получается, и ты садишь Порошенко в тюрьму под каким-то смешным предлогом, который и рядом не стоял с контрактом Тимошенко - Путина 2009 года, стоившим стране очень дорого. И тогда повторяешь путь Виктора Януковича с Юлией Тимошенко, попадаешь в изоляцию, пугаешь инвесторов и теряешь поддержку Запада, а страна получает клеймо политических репрессий", - підкреслив Фурса.
Варто зауважити, що найбільше падіння ціни українських єврооблігацій, без прив'язки до якихось кризових подій, відбулося саме в день посадки Тимошенко. Якщо це і дасть плюс у рейтингах, то дуже короткостроковий. Чим далі, тим менше сам плюс, тому що вже занадто багато твоїх друзів потрібно посадити, вважає експерт.
"А вот минус потом придет огромный. И тот и другой вариант очень плохой. И для рейтингов тоже. Вопрос. И зачем? Опять очередная попытка самоубийства. Зачем начинать делать то, что в любом случае закончится плохо, получится у тебя это сделать или не получится? Или это классическая ситуация, когда думать некогда и трясти надо?" - заверил экономист.
https://www.liga.net/politics/opinion/posadit-poroshenko-******-tsenoy---ochen-glupoe-jelanie
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27.05.2020 15:56 Ответить
І сам собі лайканув!Ай молодця,достойник свого роботодавця!
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27.05.2020 16:14 Ответить
видать, ти не просто сліпий; ти, як і кожен зебіл - типове брехло.
ЗІ: в мене встановлений фільтр Ад-грауд.
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27.05.2020 16:21 Ответить
Ідіот? Хоча, які питання, це ж очевидно. І, напевно, ще й за зеленського голосував.
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27.05.2020 18:10 Ответить
"...и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос." ©
Завдання зрозуміле.
Результат бачимо (на фото).
Знову всрались?


Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 5393
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27.05.2020 16:07 Ответить
Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара - Цензор.НЕТ 563
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27.05.2020 16:09 Ответить
Долбанутые.. а по почте повестку отправить - это слишком сложно для отечественных идиотов?
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27.05.2020 16:22 Ответить
ани видима хатели-"лична"...со спецназом-шоб салиднее было...!
ото позорняк..!!!
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27.05.2020 22:17 Ответить
)) Комики ..Они живут в прошлом веке... Оттуда было столько прямых стримов, что их вот это объяснение - это испанский стыд ..В других же странах думают, что в Украине мабамба какая-то африканская... Вы пришли пете повестку вручать ? Это что - такой секрет, что нельзя было сМИ сказать, что вы тут делаете ? позорники голимые ! голоса назад !
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27.05.2020 19:05 Ответить
Яка тупа та жалюгідна ця влада.
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27.05.2020 21:36 Ответить
-"Из СМИ узнали, что Порошенко там, и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос, - заявление ГБР"...фееричные дауны...во что Зе-режим превратил ГБР...фу-как низко пали ...ГАНЬБА...!!!
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27.05.2020 22:15 Ответить
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