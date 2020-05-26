Из СМИ узнали, что Порошенко там, и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос, - заявление ГБР о событиях в музее Гончара. ВИДЕО

Государственное бюро расследований выступило с официальным комментарием по поводу событий в музее Ивана Гончара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте ГБР.

В сообщении отмечается: "Пятый Президент Украины неоднократно уведомлялся о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не появился.

Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара.

Петр Порошенко узнав о возможном приезде следователей ГБР оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы.

Обращаем внимание, что действия работников ГБР проводились в соответствии с Уголовного процессуальным кодексом Украины.

Вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий. С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.

При исполнении обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялось.

Проведения следственных действий завершено".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Также на Цензор.НЕТ: В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР