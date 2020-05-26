Из СМИ узнали, что Порошенко там, и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос, - заявление ГБР о событиях в музее Гончара. ВИДЕО
Государственное бюро расследований выступило с официальным комментарием по поводу событий в музее Ивана Гончара.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте ГБР.
В сообщении отмечается: "Пятый Президент Украины неоднократно уведомлялся о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не появился.
Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара.
Петр Порошенко узнав о возможном приезде следователей ГБР оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы.
Обращаем внимание, что действия работников ГБР проводились в соответствии с Уголовного процессуальным кодексом Украины.
Вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий. С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.
При исполнении обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялось.
Проведения следственных действий завершено".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.
В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.
Также на Цензор.НЕТ: В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР
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Заберется к вам группа воров,посадит вас в кладовку,возьмёт всё что хочет и уйдет
А когда их поймают скажут,что не украли,а изъяли.... Шикарно...!!!
"...вы и порошенко ненавидите большую часть украинцев, оскорбляете и обзываете их, так с какого хрена народ захочет его выбирать?"
А что, нет причины презирать такой вот наРОТ?
" Більшість населення - це заповідник тупих проституток і веселих самовбивць, які не хочуть жити в щасливій ******** країні, не мають мізків і навіть не здатні зрозуміти, що їм пропонують, а на вухах розвішана - манафортівска лапша....
Останні президентські вибори гранично чітко й наочно показали, що наш наРОТ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!"
И они теперь создают вид бурной деятельности.
Мало того, що це все дороге. Припустимо. За наш рахунок. Окей.
Але ж вони його носять максимально… екзотично.
Високоповажне панство, а навіщо вам гексагональна розгрузка, якщо ви підсумки вертикально чепляєте?
Тактичний ніж Глок вам навіщо, шановний? Для якого типу задач? Ви вартових знімати зібралися, чи є ризик підступного нападу ковбаси свинокопченої? Ну припустимо. А навіщо ви його на праву цицьку повісили? Вам так зручно? Я один раз на БТР поліз з макаром на грудях (банально тому, що не хотів, щоб він за броню зачепився), і то народ похихикував. Чи ви його відразу зворотнім хватом діставати будете, щоб ковбасі страшно було?
Ну і зрештою - взуття.
Це мої улюблені зефірки (Lowa Zephyr). Сам таскаю кілька років поспіль. Чудова штука, без жартів. Не взуття, а друга шкіра.
Єдиний у них великий недолік. Варто поверхні стати вологою - вони стають слизькі, що ковзани. На мокрій плитці чи підлозі ти або ходиш, стіночку притримуючи, або відіграєш сценки з Тому та Джеррі. Це ідеальне взуття для степу, але якщо ти зібрався бігати та стрибати на плитці під час дощу чи, боронь небо, де завгодно під час ожеледиці, краще взути щось інше, хай втричі дешевше.
Зверніть увагу, на чому панство стоїть. (ц)Віктор Трегубов
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почувається сонливо.
4 год
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Ночной поток мыслей
Пытаюсь понять мотивацию и смоделировать логику отношения Шута к Пороху. Иррациональная ненависть, это понятно. Но иррациональна она только с нашей точки зрения. Не говорите, что там логики нет. Так не бывает. Внутренняя логика действий есть у всех, даже у шизофреников. Просто ее сложно понять извне. Человек чем-то руководствуется, особенно, если речь не о состоянии аффекта, а о последовательных целенаправленных и протяженных действиях.
Вы почитайте и подумайте. Комменты приветствую.
Совершенно очевидно, что Комик пришел на дебаты год назад с ясным намерением уязвить оппонента как можно сильнее. Он был абсолютно уверен, что на ПП "негде клеймо ставить", но при этом глубоко в теме он не был ни в одном проблемном аспекте, то есть, конкретно по каждой из претензий он не смог бы держать удар. И потому использовал тактику ковровой бомбардировки, чтоб уже наверняка не дать даже шанса на ответ. Собственно, диалог и спор в его планы не входили.
Пришел он ко власти с абсолютной, практически непоколебимой уверенностью, что за Порошенко грехов столько, что если он не сбежит, Скоморох его с лёгкостью посадит, с учётом возможностей. Не за одно, так за другое. Но начались обломы. Порох не сбежал. А ручные церберы начали обламывать зубы на одной теме за другой. И я убеждена, что первое, на чем они обломались - это коррупция, финансовые преступления, неуплата налогов и тому подобное. ПП в этом плане очень щепетильный.
Вспомните, как Богдан прессовал Трубу. Это ж не потому, что Богдану это было надо. На Богдана давил Паяц своим гневом и нетерпением, а тот давил на ДБР. Труба был критически заинтересован в резонансном расследовании против ПП, у него буквально все на кону стояло - но ему это не помогло. А Рябошапка так вообще умным оказался..
Короче, внезапно до Кдована начало доходить, что против ПП у него ничего нет. Вообще ничего. Просто ноль.
А ведь он на это ставку сделал. Он раскачивал ожидание у своей паствы. Он специально накачивал жаждой возмездия зелохторат.
А ставка оказалась на зеро. И паства видит, что вся королевская рать бессильна. А тут ещё экономика. И с войной все хуже.
И паства начинает роптать. И потихоньку вымывать из-под Циркача легитимность. Оно бы и бог бы с ним, но с другой стороны поджимаем буйные мы.
И у Шута начинается истерика, замешанная на страхе потерять власть. Он прессует церберов все больше и больше, а результат все жальче и жальче. Картины - это уже "до мышей".
Сейчас это уже не ненависть. Это истерический страх. Страх перед человеком, которого предполагал забороть одним мизинцем, а он оказался практически неуязвимым. Страх потерять власть.
А ещё я думаю, что тут есть парадокс.
Если этот Фигляр таки как-то доведет до суда хотя бы одно дело против ПП, это будет гвоздем в крышку его фиглярской власти.
.
музея:
- Альо, это госпожа Беня
Диктова, или шо?- Я-я! Таки, да! Господин Зе
Ленкин, а шо?- Анишо! Шота я не понял, а шо
это этот Порох шастает по музеям, а не чалится на кичмане и делает мне гембель на весь тухес, шо аж
больно сидеть даже на подогретом стуле?- Ой, вэй, так он таки такой
хитрый, как Циля с рыбного ряда, а у меня в аппарате одни шлемазлы.- Та мине кисло в чубчик за
ваших слов. Немедленно разоблачить весь этот его гешефт за незаконный ввоз картин,
корзин, картонок и маленьких собачонок!- Яволь май хер! Уже бижу!
Уже вижу зеленое лицо страданий Пороха на весь телевизир. Ой, вибачаюсь, я
имела ввиду не зеленое лицо, но таки бледный вид.
На следующий день после
спецоперации:После осмотра у доктора:
- И шо я Вам скажу, господин
ЗЕ, так то неприятных слов. Ваш гембель таки имеет позитивную динамику на
быстрый рост. Надо наращивать тухес…
Попытка два))
музея:
- Альо, это госпожа Беня
Диктова, или шо?
- Я-я! Таки, да! Господин Зе
Ленкин, а шо?
- Анишо! Шота я не понял, а шо
это этот Порох шастает по музеям, а не чалится на кичмане и делает мне гембель на весь тухес, шо аж
больно сидеть даже на подогретом стуле?
- Ой, вэй, так он таки такой
хитрый, как Циля с рыбного ряда, а у меня в аппарате одни шлемазлы.
- Та мине кисло в чубчик за
ваших слов. Немедленно разоблачить весь этот его гешефт за незаконный ввоз картин,
корзин, картонок и маленьких собачонок!
- Яволь май хер! Уже бижу!
Уже вижу зеленое лицо страданий Пороха на весь телевизир. Ой, вибачаюсь, я
имела ввиду не зеленое лицо, но таки бледный вид.
На следующий день после
спецоперации.После осмотра у доктора:
- И шо я Вам скажу, господин
ЗЕ, так то неприятных слов. Ваш гембель таки имеет позитивную динамику на
быстрый рост. Надо наращивать тухес…
"Нездоровое желание кого-то там во власти посадить пятого президента Украины Петра Порошенко любой ценой - это очень глупо. Потому что ищется повод посадить человека, а нет преступления, которое требует наказания". ... В результаті є два варіанти:
"Или ты несколько раз садишься в лужу, выглядишь идиотом и в результате так никого и не посадишь, что вероятнее всего и произойдет. Особенно учитывая интеллектуальную слабость людей, которые хотят кого-то посадить, и слабую компетентность властей в целом. И учитывая смешные поводы, по которым хотят посадить Порошенко. А тогда ты слаб и смешон, и это плохо для политика. Классическая ситуация - ГБР в Музее Гончара.
Или ты напрягаешь все, что можно напрячь, у тебя каким-то чудом это получается, и ты садишь Порошенко в тюрьму под каким-то смешным предлогом, который и рядом не стоял с контрактом Тимошенко - Путина 2009 года, стоившим стране очень дорого. И тогда повторяешь путь Виктора Януковича с Юлией Тимошенко, попадаешь в изоляцию, пугаешь инвесторов и теряешь поддержку Запада, а страна получает клеймо политических репрессий", - підкреслив Фурса.
Варто зауважити, що найбільше падіння ціни українських єврооблігацій, без прив'язки до якихось кризових подій, відбулося саме в день посадки Тимошенко. Якщо це і дасть плюс у рейтингах, то дуже короткостроковий. Чим далі, тим менше сам плюс, тому що вже занадто багато твоїх друзів потрібно посадити, вважає експерт.
"А вот минус потом придет огромный. И тот и другой вариант очень плохой. И для рейтингов тоже. Вопрос. И зачем? Опять очередная попытка самоубийства. Зачем начинать делать то, что в любом случае закончится плохо, получится у тебя это сделать или не получится? Или это классическая ситуация, когда думать некогда и трясти надо?" - заверил экономист.
https://www.liga.net/politics/opinion/posadit-poroshenko-******-tsenoy---ochen-glupoe-jelanie
ЗІ: в мене встановлений фільтр Ад-грауд.
Завдання зрозуміле.
Результат бачимо (на фото).
Знову всрались?
ото позорняк..!!!