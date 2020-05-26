Холодницкий - Венедиктовой: Вы обвиняете САП в закрытии дел, где ГПУ сама допустила нарушения. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Документ обнародован на странице САП в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Под ним стоит несколько десятков подписей.

Авторы документа напоминают Венедиктовой, что, согласно закону Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП.

О делах, в затягивании которых Венедиктова ранее обвинила САП, в письме сказано, что "все они достались НАБУ/САП "в наследство" от дореформенной ГПУ, а потому обходимо прежде всего спросить у Генерального прокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство до изменения подследственности и которые сейчас работают в Офисе Генерального прокурора".

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О деле бывшего руководителя правоохранительного органа, а ныне народного депутата в письме сказано, что суд установил в нем нарушение прокуратурой разумных сроков расследования, и только после этого дело было передано НАБУ.

"Дело бывшего руководителя правоохранительного органа, а ныне народного депутата Украины действительно закрыто прокурором САП в связи с нарушением сроков расследования. Однако такое решение принято во исполнение постановления следственного судьи, который эти нарушения, собственно, и констатировал. А теперь внимание: постановлением, вынесенным следственным судьей в октябре 2019 года, установлены нарушения ГПУ разумных сроков расследования с 2017 до 2019 года и определено его предельный срок - до 15.12.2019, и только потом, в ноябре 2019 года, дело передано в НАБУ", - сообщили в САП.

В САП отметили, что "в этом случае разумные сроки не были соблюдены именно прокурорами ГПУ".

"Более того, прокурор ГПУ при рассмотрении Приднепровским районным судом Черкасс поддержал ходатайство стороны защиты об установлении срока принятия решения в уголовном производстве, а также не обжаловал постановленное решения в апелляционном порядке. Уже после передачи дела прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры это постановление обжаловано в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, однако судом отказано в восстановлении срока на апелляционное обжалование через осведомленность именно прокурора ГПУ о принятом решении. При этом как следователи, так и прокуроры ГПУ по делу до 15.12.2019 не теряли никаких полномочий и имели не только право, но и обязанность закончить досудебное расследование, в том числе с учетом срока, определенном в упомянутом постановлении. Решение в указанном производстве принято прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в срок, определенный постановлением, а именно 13.12.2019", - добавили в САП.

Что касается приведенного Венедиктовой в качестве примера дело о хищении средств при выполнении государственного оборонного заказа, то "Офис Генерального прокурора дело в САП передал с нарушением подследственности, на что также обратил внимание Высший антикоррупционный суд, возвращая ходатайство прокурору", — сказано в письме.

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Также в документе указано, что НАБУ до сих пор не получило от Офиса генпрокурора материалы нескольких уголовных дел, подследственность которых НАБУ была определена полгода назад.

"Просим Генерального прокурора способствовать прокурорам САП и выполнить требования УПК Украины, в частности, относительно исключительной обязанности внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении народным депутатом Украины тяжкого уголовного правонарушения, которое наносит государству многомиллионный ущерб (соответствующие материалы САП направлено еще три месяца назад)", — добавляют авторы письма.

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Прокуроры САП утверждают, что "всегда настроены на эффективное сотрудничество с Офисом Генпрокурора в пределах, обозначенных Уголовным процессуальным кодексом Украины и Законом Украины "О прокуратуре".



