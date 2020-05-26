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Холодницкий - Венедиктовой: Вы обвиняете САП в закрытии дел, где ГПУ сама допустила нарушения. ДОКУМЕНТ

Холодницкий - Венедиктовой: Вы обвиняете САП в закрытии дел, где ГПУ сама допустила нарушения. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Документ обнародован на странице САП в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Под ним стоит несколько десятков подписей.

Авторы документа напоминают Венедиктовой, что, согласно закону Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП.

О делах, в затягивании которых Венедиктова ранее обвинила САП, в письме сказано, что "все они достались НАБУ/САП "в наследство" от дореформенной ГПУ, а потому обходимо прежде всего спросить у Генерального прокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство до изменения подследственности и которые сейчас работают в Офисе Генерального прокурора".

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О деле бывшего руководителя правоохранительного органа, а ныне народного депутата в письме сказано, что суд установил в нем нарушение прокуратурой разумных сроков расследования, и только после этого дело было передано НАБУ.

"Дело бывшего руководителя правоохранительного органа, а ныне народного депутата Украины действительно закрыто прокурором САП в связи с нарушением сроков расследования. Однако такое решение принято во исполнение постановления следственного судьи, который эти нарушения, собственно, и констатировал. А теперь внимание: постановлением, вынесенным следственным судьей в октябре 2019 года, установлены нарушения ГПУ разумных сроков расследования с 2017 до 2019 года и определено его предельный срок - до 15.12.2019, и только потом, в ноябре 2019 года, дело передано в НАБУ", - сообщили в САП.

В САП отметили, что "в этом случае разумные сроки не были соблюдены именно прокурорами ГПУ".

"Более того, прокурор ГПУ при рассмотрении Приднепровским районным судом Черкасс поддержал ходатайство стороны защиты об установлении срока принятия решения в уголовном производстве, а также не обжаловал постановленное решения в апелляционном порядке. Уже после передачи дела прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры это постановление обжаловано в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, однако судом отказано в восстановлении срока на апелляционное обжалование через осведомленность именно прокурора ГПУ о принятом решении. При этом как следователи, так и прокуроры ГПУ по делу до 15.12.2019 не теряли никаких полномочий и имели не только право, но и обязанность закончить досудебное расследование, в том числе с учетом срока, определенном в упомянутом постановлении. Решение в указанном производстве принято прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в срок, определенный постановлением, а именно 13.12.2019", - добавили в САП.

Что касается приведенного Венедиктовой в качестве примера дело о хищении средств при выполнении государственного оборонного заказа, то "Офис Генерального прокурора дело в САП передал с нарушением подследственности, на что также обратил внимание Высший антикоррупционный суд, возвращая ходатайство прокурору", — сказано в письме.

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Также в документе указано, что НАБУ до сих пор не получило от Офиса генпрокурора материалы нескольких уголовных дел, подследственность которых НАБУ была определена полгода назад.

"Просим Генерального прокурора способствовать прокурорам САП и выполнить требования УПК Украины, в частности, относительно исключительной обязанности внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении народным депутатом Украины тяжкого уголовного правонарушения, которое наносит государству многомиллионный ущерб (соответствующие материалы САП направлено еще три месяца назад)", — добавляют авторы письма.

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Прокуроры САП утверждают, что "всегда настроены на эффективное сотрудничество с Офисом Генпрокурора в пределах, обозначенных Уголовным процессуальным кодексом Украины и Законом Украины "О прокуратуре".

Холодницкий - Венедиктовой: Вы обвиняете САП в закрытии дел, где ГПУ сама допустила нарушения 01Холодницкий - Венедиктовой: Вы обвиняете САП в закрытии дел, где ГПУ сама допустила нарушения 02
Холодницкий - Венедиктовой: Вы обвиняете САП в закрытии дел, где ГПУ сама допустила нарушения 03

Автор: 

Холодницкий Назар (706) САП (2062) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+38
https://twitter.com/tZEinform/status/1265253543868608514?s=20 26 мая 2020 г. https://twitter.com/tZEinform/status/1265253543868608514?s=20 Венедиктова закатила грандиозную истерику обвиняя САП Холодницкого в саботаже ее попыток посадить ну хоть кого то. Холодницкий ответил что уровень переданных материалов не позволяет быстро оформлять дела.
https://twitter.com/tZEinform/status/1265304841917784077?s=20 Главное - бросить камень Истерика Венедиктовой, оказывается связана с тем, что кто-то с утра передал ей информацию о том, что Зеленский решил снять ее с поста, как доверия не оправдавшую Решил или не решил Вова мы не знаем, но истерика и наездом на Холодницкого удалась.
Разъяренный Холодницкий с красным окаменевшим лицом ужу заявил что "готовит опровержение по каждой минуте" выступления Венедиктовой Вовин стиль "власть видосам" захватил умы всех ОРГАНОВ Мы аплодируем. Сожрите друг друга !
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26.05.2020 23:45
+31
Одобряю. Зеленую падаль нужно постоянно макать гнилой харей в собственное дерьмо и ставить на место, которое у зеленых мразей возле параши.
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26.05.2020 23:58
+30
Мда))) "Авторы документа напоминают Венедиктовой, что, согласно закону Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП."))) "Ты кто такая? Давай, до свидания"))) Так красиво на фиг ее еще не посылали))) И одновременно напомнить, что они конкурс прошли, а она, рукожопая, нет)))
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27.05.2020 00:15
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Холодницкий ответил Венедиктовой: вы обвиняете САП в закрытии дел, нарушения в которых допустила сама Генпрокуратура - Цензор.НЕТ 1894
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26.05.2020 23:39 Ответить
Это про то, что ГПУ пол-года не передавала дела?
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27.05.2020 00:53 Ответить
Не,это про то,шо все дела похоронил юрасик
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27.05.2020 01:06 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1265253543868608514?s=20 26 мая 2020 г. https://twitter.com/tZEinform/status/1265253543868608514?s=20 Венедиктова закатила грандиозную истерику обвиняя САП Холодницкого в саботаже ее попыток посадить ну хоть кого то. Холодницкий ответил что уровень переданных материалов не позволяет быстро оформлять дела.
https://twitter.com/tZEinform/status/1265304841917784077?s=20 Главное - бросить камень Истерика Венедиктовой, оказывается связана с тем, что кто-то с утра передал ей информацию о том, что Зеленский решил снять ее с поста, как доверия не оправдавшую Решил или не решил Вова мы не знаем, но истерика и наездом на Холодницкого удалась.
Разъяренный Холодницкий с красным окаменевшим лицом ужу заявил что "готовит опровержение по каждой минуте" выступления Венедиктовой Вовин стиль "власть видосам" захватил умы всех ОРГАНОВ Мы аплодируем. Сожрите друг друга !
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26.05.2020 23:45 Ответить
САП и Холодницкий - дитя Запада.
пусть БЕНЯдиктова пободается с Западом
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26.05.2020 23:49 Ответить
Вставив чоп.
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26.05.2020 23:46 Ответить
Да что за день такой. ГБР посадили в лужу, а под занавес еще и Холодницкий - Венедиктову.
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26.05.2020 23:53 Ответить
Одобряю. Зеленую падаль нужно постоянно макать гнилой харей в собственное дерьмо и ставить на место, которое у зеленых мразей возле параши.
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26.05.2020 23:58 Ответить
Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення - Цензор.НЕТ 7774
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27.05.2020 00:08 Ответить
,,,А с выставки Ван Гога водила я Серегу,,,
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27.05.2020 00:27 Ответить
Ну что может сказать неуч, которая провалила все экзамены. Думаю необходимо очень строго переэкзаменовать всех несчастных, которые учились под ее началом.
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27.05.2020 00:11 Ответить
Мда))) "Авторы документа напоминают Венедиктовой, что, согласно закону Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП."))) "Ты кто такая? Давай, до свидания"))) Так красиво на фиг ее еще не посылали))) И одновременно напомнить, что они конкурс прошли, а она, рукожопая, нет)))
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27.05.2020 00:15 Ответить
При чём, самый первый этап...
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27.05.2020 00:55 Ответить
Все тупиковые результаты в Украине происходят по вине дилетанта в роли преза, и это катастрофа для украинского народа, но 73% быдла продолжают ждать чуда от дремучего и ограниченного совка.
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27.05.2020 00:33 Ответить
Відосик зеленої мимри на прокурорів САП враження не призвів. Усі дружно показали їй на її місце.
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27.05.2020 00:34 Ответить
молодец Холодницькій.
Дерьмокидок бумерангом повернувся "любимой женщине Зе піаніста"
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27.05.2020 00:55 Ответить
САП и НАБУ --два органа, которые зебил себе не подчинил и не набил своими тупыми шестерками. Держитесь, может из вас выйдет толк и со временем вы посадите ВСЮ зеленую пошесть!
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27.05.2020 01:18 Ответить
Концерт квартала тільки починається
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27.05.2020 04:36 Ответить
Зеля опошлил все что только смог, устроив закулисы квартала зо владу. А сам устроился как режисер в зале. Посылая видосики по телеку. Народ смотрит как корова не новые ворота. А за воротами пир у свиней корыта. Только прямая демократия самоуправления и распоряжения своими ресурсами.Которые эти мародеры распродают не имея к ним ни какого
права. Где народовладдя где частка каждого?
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27.05.2020 05:59 Ответить
У семи нянек дитя без глазу.
Антикоррупционных органов развелось очееь много, и они ловко перекидывают ответственность за бездеятельность друг на друга. И опять порождают в стране чувство несправедливости.
Между тем, эти органы обходятся стране очень дорого.
Доколе?
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27.05.2020 06:52 Ответить
Не так уж и много этих органов. И хорошо,что он не один, должно быть противостояние и борьба из друг с другом. Иначе сосредоточение всего в одном органе - гарантирована коррупция нон-стоп.
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27.05.2020 08:30 Ответить
Наче вірно... Тільки результату "0".
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27.05.2020 10:02 Ответить
У одного нелоха комплекс вседозволенности при полнейшей некомпетентности и набирает таких же слуг со сцены. Зебобы ваши клиенты! То что вы не лохи мы уже слышали не подходит.
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27.05.2020 07:13 Ответить
Да пошли они все со своими "интригами" на хутор бабочек ловить. Только на это и способны.
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27.05.2020 07:44 Ответить
а у нас більше немає ще однієї структури яка може відкривати та закривати справи? Давайте ще одну, а то цих двох не зрозумілих мало. Давайте ідіоти більше створювати комітетів великих і малих, різних.... Економіка в одному місці зате прокуратур, судів у нас хоч греблю гати. Телепні!!!!
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27.05.2020 07:50 Ответить
Отримала від САП по тупій харі зразково! Чому призначення телепнів чільниками ГПУ (ОГПУ) стало традицією?!
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27.05.2020 08:22 Ответить
Две паразитные структуры, абсолютно бесполезные в своей предвзятости, пробуют убедить общество в большей бесполезности конкурента. Заметьте, они даже не пытаются показать свою надобность и полезность, они только обгаживают друг друга. А в это время зарплата, и не минимальная, тихонько капает и одним, и другим.
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27.05.2020 09:02 Ответить
" ...и не минимальная" - ги ... Да там шалені оклади! Їм зробили для уникнення корупції.
У топ - бізнесі такі.
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27.05.2020 09:57 Ответить
1. Венедиктова лично предъявила претенизии к САП в видео, а в ответ Холодницкий спрятался за открытое письмо группы своих прокуроров.
2. Венедиктова пытается играть в политику и показать Зеленскому, что она изо всех сил пытается выполнять его поручения. Хотя подобные выяснения отношений требуют не пиара на публику, а конструктивного, обстоятельного разбора на совместных с вышестоящими лицами совещаний с протокольными результатами и планом выполнения решений.
3.Скорее всего, обе стороны виноваты в саботаже работы соседней "конторы". В принципе, такие истории есть в правоохранительных органах всех стран.
Поэтому нужно закреплять законодательные алгоритмы и механизмы разрешения подобного рода разборок, чтобы было ясно - "кто виноват" и "что делать".
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27.05.2020 09:56 Ответить
Так в тому і справа, що процесуально там все правильно.
Наразі це Венедіктова просто стрілки переводить. С-ка ...
Крім затягування і закриття справ, звичайно.
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27.05.2020 10:01 Ответить
Якщо стороні обвинувачення дають строк ознайомлення зі справою на 4 місяця, то чого дивуватися, що воно все так довго тянеться.
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27.05.2020 09:59 Ответить
Холодницкий ставленник Нью Йоркской мафии ! А вы уже боха нашли !
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27.05.2020 11:35 Ответить
Анука поподробнее про "ставленник Нью Йоркской мафии", а то ведь каждый может сказать, что ты ставленник параши
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27.05.2020 12:16 Ответить
Это ты Госдарственный департамент США называешь "Нью Йоркской мафии"?!
Тогда уже хотя бы "Вашингтонской"
А ты хотел бы ставленников кооператива "Озеро" видеть в прокуратуре, типа зоофила Портного?
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27.05.2020 12:33 Ответить
Лучше напиши ,что Холодницкий сделал за все время ! И сколько с НАБУ вернули бабла государству.А во-вторых причем здесь департамент США . Есть видео с кем встречался Холодницкий ресторанах ,когда была инавгурация Трампа .
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27.05.2020 14:58 Ответить
Обвинять в том что сам сделал - стандартное поведение ваты.
Так что, теперича, если у нее раз в месяц из трусов подтекать будет, она и в этом САП обвинять будет.
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27.05.2020 12:08 Ответить
Тот, кто хочет обвинять, не вправе торопиться. Мольер

Опаснейший подводный камень для правосудия - это предубеждение
Руссо Жан-Жак
Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудия.
Наполеон Бонапарт

Один несправедливый приговор влечет больше бедствия, чем многие преступления, совершенные частными людьми; последние портят только ручьи, только одинокие струи воды, тогда как несправедливый судья портит самый источник. Бэкон Фрэнсис

Мадам Беня диктова, не плюйте в источник. Придет время и вам захочется из него попить
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27.05.2020 12:20 Ответить
Безграмотная бенедиктова, в очередной раз вляпалась!! Так им с зеленским и надо!! Во Власть надо идти грамотным людям, а не клоунам или сереньким юристам!!
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27.05.2020 12:21 Ответить
Подгорная: Трудно будет Владимиру Александровичу - он может потерять все личные деньги.
Останутся только те, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема
Елена Подгорная напомнила в статье, опубликованной интернет-сайтом tverezo.info, что в Соединенных Штатах рассматривают иск, касающийся возможного отмывания денег Игорем Коломойским. Суд присяжных должен решить - действительно ли эти деньги ранее украли в Украине, а затем выедены в https://replyua.net/usa/ США
В ходе расследования удалось отследить перемещение средств из ПриватБанка через множество оффшоров с последующей покупкой отелей, офисов, предметов роскоши. 5,5 миллиарда долларов - это, согласитесь, сумма.
Казалось бы - при чем здесь Зеленский?
Проблема в том, что через его оффшоры тоже отмывали деньги. В свое время президент Украины был партнером Коломойского. Соответственно, он тоже оказался в поле зрения следователей.
Уже скоро Зеленскому придется делать очень трудный выбор. Не стоит забывать, что истцом по иску против Коломойского является государство Украина. Соответственно, президенту придется определяться - на чьей он стороне. Короче, Владимиру Александровичу будет трудно. Ведь личные деньги он действительно может потерять в любой момент. Останутся только те средства, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема https://replyua.net/news/212050-podgornaya-trudno-budet-vladimiru-aleksandrovichu-on-mozhet-poteryat-vse-lichnye-dengi-ostanutsya-tolko-te-kotorye-krutyatsya-v-rf-no-i-tam-s-finansami-problema.html
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27.05.2020 12:27 Ответить
Прокурори всіх рівнів не то що справи не можуть розслідувати, а вони і пісюна в своїх штанах не можуть знайти!
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27.05.2020 15:27 Ответить
 
 