В Харьковской областной инфекционной больнице COVID-19 выявили у 27 медиков, девять уже выздоровели, - ОГА

Всего в Харьковской областной инфекционной больнице 245 медработников, из которых с начала пандемии коронавирусом заразились 27.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

Уточняется, что в штате больницы 48 врачей, 110 медицинских сестер, 87 младшего медицинского персонала.

"Всего за все время пандемии коронавируса заболели 27 работников больницы, среди них: 6 врачей, 14 медицинских сестер, 6 санитарок и 1 буфетчица. Из них выздоровели по состоянию на 26 мая 9 человек", - сообщили в ОГА.

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При этом около 70 пациентов, находящихся в инфекционной больнице, имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Сейчас их переводят в другие больницы, разгружая инфекционку.

"Инфекционная больница за 30 лет не была заполнена настолько, как наполнена сейчас. При этом руководитель учреждения сообщал мне, что можно развернуть не 200, а 300 коек. Здесь есть управленческие вопросы. На сегодня я получаю информацию, что протестированы 70 человек, которые содержатся не один день в инфекционной больнице. Образцы у них должны отбирать сразу, но они протестированы с опозданием. И 68 из них - с другими заболеваниями, у них нет COVID-19", - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По информации Департамента здравоохранения ХОГА, в областной инфекционной больнице оставались 153 пациента (против 185 на выходных), из них 113 - с подтвержденным COVID-19. За сутки поступили 20, выписаны и переведены для продолжения лечения после второго отрицательного ПЦР-теста - 52 человека.

Отметим, что по состоянию на утро 26 мая в Харьковской области зарегистрировано 1590 подозрений на COVID-19 (50 - за последние сутки), из которых 946 - подтверждено, 395 - опровергнуто. Из 946 заболевших 341 человек выздоровел, 41 - умер. 231 человек госпитализирован, из них в реанимации двое подключены к аппаратам ИВЛ, четверо - на кислородной поддержке (маске). Также 187 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19, 62 находятся на самоизоляции.

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Напомним, пресс-служба ХОГА 24 мая сообщила, что диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, в том числе у директора учреждения Павла Нартова и троих врачей-анестезиологов.

Полицейские проводят проверку информации по заболеванию медицинского персонала харьковской больницы. В пресс-службе уточнили, что "в этой ситуации есть признаки массового заболевания", а после проверки возможна квалификация события по Уголовному кодексу Украины.