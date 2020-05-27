Сотрудник райвоенкомата в Винницкой области Михаил Голевский умер 26 мая от телесных повреждений, - полиция
В Барском районе Винницкой области 26 мая сотрудника райвоенкомата, капитана Михаила Голевского обнаружили в бессознательном состоянии.
Об этом Суспільне рассказала пресс-секретарь полиции области Анна Олейник, передает Цензор.НЕТ.
"На спецлинию 102 около семи часов утра местный житель сообщил о том, что он обнаружил мужчину в бессознательном состоянии в селе Чемерисы-Барские. Его госпитализировали в больницу, он не приходя в сознание от этих телесных повреждений скончался. Сейчас полиция, следователи и оперативники устанавливают личность причастного к совершению преступления", - рассказывает пресс-секретарь Нацполиции Анна Олейник.
Военный комиссар Олег Винницкий рассказал, что погибший 1981 года рождения, был человеком неконфликтным. В Барском военкомате служил менее года.
"В военкомате он служил с декабря 2019 года. Имел звание капитана. Он женат, имеет двух дочерей. Родители проживают в городе Могилев-Подольском", - рассказал Винницкий.
Тело погибшего пока доставили в Могилев-Подольский. Завтра военнослужащего похоронят.
Полиция Винницкой области открыла уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Обстоятельства смерти выясняются.
Напомним, 24 мая в Виннице нашли нацгвардейца с ножевым ранением. Умер военный в реанимации городской больницы.
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