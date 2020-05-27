США заявили, что зафиксировали в Ливии российские истребители, и обвинили Кремль в поддержке с воздуха своих наемников из ЧВК "Вагнера". ФОТО

Командование Вооруженных сил США в Африке (Africom) обвинило Россию в направлении на территорию Ливии своих реактивных истребителей для поддержки российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в сообщении Africom,

Российские наемники (речь идет о ЧВК "Вагнер") воюют на стороне одной из сторон ливийской гражданской войны - Ливийской национальной армии под руководством генерала Халифа Хафтара. Другая сторона - признанное ООН Правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожили не менее 8 российских "Панцирей" в Ливии. ВИДЕО

Как говорится в сообщении Africom, истребители вылетели с авиабазы ​​в России, откуда они прибыли в Сирию и были замаскированы так, чтобы не казаться российскими. После этого они, по оценкам американских военных, отправились на территорию Ливии для поддержки действий наемников частной военной компании "Вагнер".

"Россия, очевидно, пытается склонить чашу весов в войне в Ливии в свою пользу. ... Долгое время Россия отрицала весь масштаб своего вмешательства в ливийскую войну. Что ж, теперь его уже отрицать нельзя", - считает генерал армии США Стивен Таунсенд, который возглавляет Africom.

Сейчас Россия никак не прокомментировала заявления американских военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь". ВИДЕО+ФОТО

РФ никогда на официальном уровне не подтверждала своего участия в войне в Сирии, хотя неоднократно предпринимала попытки наладить переговоры между Правительством национального единства Сараджа и Ливийской национальной армией Хафтара.

В то же время в последние годы в СМИ появлялись многочисленные свидетельства участия на стороне ЛПА наемников частной военной компании "Вагнер", которую связывают с приближенным к Путину олигархом Евгением Пригожиным.

BBC напоминает, что 18 мая, во время наступления на силы Хафтара были замечены более 1000 бойцов "Вагнера", которые бежали из района южнее Триполи на российских транспортных самолетах. Этого не подтвердили ни Россия, ни Хафтар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторы тысячи наемников ЧВК "Вагнер" эвакуированы из зоны боев под Триполи - СМИ



