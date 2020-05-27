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Новости Война в Ливии Агрессия России против Украины Война
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США заявили, что зафиксировали в Ливии российские истребители, и обвинили Кремль в поддержке с воздуха своих наемников из ЧВК "Вагнера". ФОТО

Командование Вооруженных сил США в Африке (Africom) обвинило Россию в направлении на территорию Ливии своих реактивных истребителей для поддержки российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в сообщении Africom,

Российские наемники (речь идет о ЧВК "Вагнер") воюют на стороне одной из сторон ливийской гражданской войны - Ливийской национальной армии под руководством генерала Халифа Хафтара. Другая сторона - признанное ООН Правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожили не менее 8 российских "Панцирей" в Ливии. ВИДЕО

Как говорится в сообщении Africom, истребители вылетели с авиабазы ​​в России, откуда они прибыли в Сирию и были замаскированы так, чтобы не казаться российскими. После этого они, по оценкам американских военных, отправились на территорию Ливии для поддержки действий наемников частной военной компании "Вагнер".

"Россия, очевидно, пытается склонить чашу весов в войне в Ливии в свою пользу. ... Долгое время Россия отрицала весь масштаб своего вмешательства в ливийскую войну. Что ж, теперь его уже отрицать нельзя", - считает генерал армии США Стивен Таунсенд, который возглавляет Africom.

Сейчас Россия никак не прокомментировала заявления американских военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь". ВИДЕО+ФОТО

РФ никогда на официальном уровне не подтверждала своего участия в войне в Сирии, хотя неоднократно предпринимала попытки наладить переговоры между Правительством национального единства Сараджа и Ливийской национальной армией Хафтара.

В то же время в последние годы в СМИ появлялись многочисленные свидетельства участия на стороне ЛПА наемников частной военной компании "Вагнер", которую связывают с приближенным к Путину олигархом Евгением Пригожиным.

BBC напоминает, что 18 мая, во время наступления на силы Хафтара были замечены более 1000 бойцов "Вагнера", которые бежали из района южнее Триполи на российских транспортных самолетах. Этого не подтвердили ни Россия, ни Хафтар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторы тысячи наемников ЧВК "Вагнер" эвакуированы из зоны боев под Триполи - СМИ

США заявили, что зафиксировали в Ливии российские истребители, и обвинили Кремль в поддержке с воздуха своих наемников из ЧВК Вагнера 01
США заявили, что зафиксировали в Ливии российские истребители, и обвинили Кремль в поддержке с воздуха своих наемников из ЧВК Вагнера 02

Автор: 

армия РФ (19143) Ливия (680) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+60
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - это народ рабов духовных и физических. Убогие люди."
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27.05.2020 00:21
+33
Бедные ливийские дети, школы, садики.. "доблестные" русоподонки никого не жалеют
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27.05.2020 00:27
+24
глаза то разуй... хотя .. кому я пишу.. адепту помойной ямы рамблера.. там конечно ярко отражена "духовность" путинских баранов стойлового содержания... давай расскажи что у вас есть выбор... свое негодование или не согласие с режимом дальше твоей кухни это уже измена и ты и тебе подобные отлично это понимают что в лучшем случае получишь палкой по спине а в худшем тебя твой пастух с опричниками кровью умоет.. вы и подсели массово на псевдопатриотизм ибо выбора нет .. а так хоть в своих глазах и в глазах таких же баранов придать себе значимости и орать на каждом углу о своем величии и имперской принадлежности.. когда шайтанат признавал свою не правоту шастая по соседним странам и творя беспредел прикрываясь надуманным рЮським миром... кто еще не плюнул в вашу сторону за дела ваши .. разве только ленивый.. вы безмолвное стадо .. кто ваши герои нынче.. если завтра плешивое чмо поцепит на сиськи героя россии той же скобеевой или ушлепку соловьеву вы только сопли по рылу разотрете
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27.05.2020 05:48
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Правила форума Совет форумчан
а ЗРК в США, случайно, нет? или ссыкотно?
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27.05.2020 00:20 Ответить
Україна може підкинути свої модернізовані ЗРК для армії Лівії, щоб перевірити їх роботу в бойових умовах. Для США та НАТО українські модернізовані ЗРК не будуть загрозою, а для російських терористів це буде катастрофа.
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27.05.2020 00:33 Ответить
Государственная Компания «Укрспецэкспорт» в декабре 2019 г. экспортировала в адрес турецкой компании K.B.A.T. Ithalat Ihracat Mumessillik Ve Danismanlik Ticaret Ltd. в рамках исполнения контракта на поставку двух зенитно-ракетных комплексов С-125М1 «Печора-M1». Примерно в тот же период в Турцию несколькими партиями была отгружена радиолокационная техника, модернизированная ООО «Аэротехника-МЛТ», включая РЛС П-180У.
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27.05.2020 00:43 Ответить
Скорше за все США купили для випробувань ТТХ нашої нової РЛС, щоб зробити свої літаки менш помітними для наших засобів ППО.
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28.05.2020 14:22 Ответить
Самим скоро пригодится и так всё советское распродали за 30 лет, а нового нихрена не сделано. Миномёты "молот" можем подогнать , только вряд ли будет спрос...
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27.05.2020 02:22 Ответить
Не бзди, уже не пригодится. Большинство в єтой стране проголосовало за капитуляцию и "какая разница". Так что, скоро будем союзным государством рашки))))
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27.05.2020 07:57 Ответить
большинство всегда ведомо активным меньшинством - так что рано кокошники примерять..
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27.05.2020 09:19 Ответить
Во первых: не надо путать распродажу советского хлама (не все конечно является хламом) находящегося на балансе Минобороны с экспортом нового вооружения изготовленного украинским производителем и им же принадлежащего
Во вторых: Почему бы не экспортировать новое вооружение в условиях, когда его закупка нашим минобороны сокращена, а то и вообще не производится! Предлагаете руководствоваться принципом "Сам не гам и другому не дам"?! А предприятия которые его производят пусть вообще загнутся и когда понадобится закупка будем закупать у РФ?!
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27.05.2020 09:25 Ответить
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - это народ рабов духовных и физических. Убогие люди."
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27.05.2020 00:21 Ответить
З чого висновок що вони живуть краще, як казав педофіл з бункера середній клас у рабів це 17 000 рублів, в Україні це касир в супермаркеті.
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27.05.2020 05:26 Ответить
глаза то разуй... хотя .. кому я пишу.. адепту помойной ямы рамблера.. там конечно ярко отражена "духовность" путинских баранов стойлового содержания... давай расскажи что у вас есть выбор... свое негодование или не согласие с режимом дальше твоей кухни это уже измена и ты и тебе подобные отлично это понимают что в лучшем случае получишь палкой по спине а в худшем тебя твой пастух с опричниками кровью умоет.. вы и подсели массово на псевдопатриотизм ибо выбора нет .. а так хоть в своих глазах и в глазах таких же баранов придать себе значимости и орать на каждом углу о своем величии и имперской принадлежности.. когда шайтанат признавал свою не правоту шастая по соседним странам и творя беспредел прикрываясь надуманным рЮським миром... кто еще не плюнул в вашу сторону за дела ваши .. разве только ленивый.. вы безмолвное стадо .. кто ваши герои нынче.. если завтра плешивое чмо поцепит на сиськи героя россии той же скобеевой или ушлепку соловьеву вы только сопли по рылу разотрете
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27.05.2020 05:48 Ответить
Дивуюсь, що ватоцефального "Ывана річі-чічі" ще досі не заспамили. Цікаво, чому біля ніка не видно триколорної шматини. Соромиться свого аквафреша? Чи ВПН глючить?
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27.05.2020 08:40 Ответить
Ванька, гоу хоум ! Тут сьогодня кацапам не наливають , а рабівживущихлучшенерабов просто посилають нах
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27.05.2020 07:51 Ответить
свинорылый, русских свиней презирают и ненавидят во всём мире.

https://antikor.com.ua/articles/108917-v_oteljah_i_restoranah_frantsii_pojavilisj_tablichki_vhod_russkim_svinjjam_vospreshchen В отелях и ресторанах Франции появились таблички: «Вход русским свиньям воспрещен!» Больше информации на портале .

США заявили, що зафіксували в Лівії російські винищувачі, і звинуватили Кремль у підтримці з повітря своїх найманців з ПВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 6121
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27.05.2020 08:41 Ответить
"Хотелось бы по лучше узнать о критериях оценки степени духовного и физического рабства..."

мразь, очень просто:
вы радуетесь убийствам, грабежам, бомбёжкам детсадов и роддомов.

У нормальных людей это считается преступлением.
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27.05.2020 08:52 Ответить
хаа сцы ку ны не могли сбить а то пуйло гневаться будет
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27.05.2020 00:23 Ответить
Великие державы не жертвуют собой ради союзников. --- Генри Киссенджер.
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27.05.2020 00:29 Ответить
та да и без боя не сдают врагу своих территорий
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27.05.2020 17:09 Ответить
Бедные ливийские дети, школы, садики.. "доблестные" русоподонки никого не жалеют
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27.05.2020 00:27 Ответить
имеет право
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27.05.2020 00:31 Ответить
так ****** ті кацапські літаки раз іхтамнєт
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27.05.2020 00:31 Ответить
Эрдоган позаботится об этих шайтанах
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27.05.2020 00:37 Ответить
Ну зафиксировали и что сделаете? Ничего. У самих рыльца в пушку когда беспредел в богатой и спокойной Ливии начали. А теперь там турки с одной стороны воюют, Египет, Рашка и ОАЭ - с другой. А вы уныло всё это наблюдайте.
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27.05.2020 00:34 Ответить
гыгы пока геройски драпает чвк вагнер в составе 1500 рыл боевого состава сколько их там подхло после работы байкатаров надо посмотреть ещё но пансыря плохая байкатара её пробивает ятагана вставляет ванятко в пансыря в шашлыка превращается
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27.05.2020 00:36 Ответить
А хренли дебилов считать? Или думаешь ***** не похрен сколько там его русни сдохло? Важен результат.
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27.05.2020 00:38 Ответить
откопают в шахте стингер
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27.05.2020 10:06 Ответить
там не США а Франція почала.
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28.05.2020 15:58 Ответить
Путина, выпускают из Ливии по договоренности. Видимо, последний телефонный разговор Эрдогана с Путиным был как раз об условиях отступления, и Эрдоган дал это время, но как показывает ход событий, это было общее время для всей ударной группировки, а не только той ее части, которая стояла на базе Тархуна. Насколько можно понять, для выхода вагнерам было дано время до истечения сего дня, 25 мая. Но насколько можно понять, турецкая сторона не ожидала, что из щелей повылазит настолько много наемников, которых просто не успевает вывозить весь наличный транспорт. По последним данным, срок эвакуации продлен до конца дня 27 мая. Причем, вывод обязан закончиться как из Тархуны, так и из сектора, южнее Триполи. То есть, будет эвакуирована вся группировка, в полном составе.
Правительственные войска зачищают оставленную вагнерами территорию и продолжают находить склады оружия и боеприпасов, амуниции и прочего. Видимо, россиянам было поставлено условие, чтобы те не вздумали устроить фейерверки в черте города. В итоге, они бросили горы оружия, но как оказалось, они вынуждены были принять условия, поскольку их довольно плотно долбили и на юге Триполи.

https://defence-line.org/2020/05/sploshnoj-otxod/
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27.05.2020 00:41 Ответить
И теперь это все попрет сюда?
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27.05.2020 00:57 Ответить
Смотрел по Youtube про вагнеровцев. Если включить автоматические субтитры, то он их называет исклчительно "Вагнер-овцы" - бывает же умный софт всё-таки.
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27.05.2020 00:50 Ответить
То есть до этого США на полном серьёзе полагали, шо ЧВК Вагнера действуют сами по себе, без прямого подчинения Кремлю? Куда катится мир, кругом одни идиоты и хитросделанное мудачьё...
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27.05.2020 00:52 Ответить
А тебе вообще какая разница?Выдвигайся,правильно...
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27.05.2020 01:44 Ответить


именно. И действия Моксвы никак не поддержка и спонсирование терроризма и правительство паРаши не террористическая организация...
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27.05.2020 08:48 Ответить
😀 Театр абсурду "Щоб як у Зеленського: Саакашвілі перейменував Нацраду реформ на Офіс
Нацрада реформ стала Офісом простих рішень і результатів"
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27.05.2020 00:57 Ответить
Офис простых решений-"ихтамнетов" превратить на "ихупокоили".
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27.05.2020 02:06 Ответить
Нам как то по барабану эта Ливия
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27.05.2020 02:21 Ответить
не бреши - и вам не по барабану.
Ливия ещё один показатель наступающего вам п.здеца...
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27.05.2020 08:49 Ответить
Об этом уже неделю кацапские СМИ пишут, а они только сейчас "зафиксировали".
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27.05.2020 06:25 Ответить
Хорошо туму живётся,
У кого одна нога -
Тому пенсия дается
И не надо сапога …
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27.05.2020 08:10 Ответить
Это еще раз показывает ,что в ТКК(Тайной канцеллярии Кремля по Д. Дудаеву и П.Глобе) с 1927г.сидят сталиняно-микояны и их дети.Они ищут где бить по туркам и одэрам(азэрам) руками русских солдат,которым они на головы сели.В Сирии 2 года бомбили одэров(а не туркаман) и турков, а здесь бьют по экономике Турции.Еще им не нравятся Тягнибоки и хотят Крым,который показывают на своих картах,ХОТЯ ЭТО КАРТЫ ИНДО(Базанта)-ПЭРИДЖАНСКОЙ(Др.Пэришад=ПэриУш) империи.Россияне ходят везде ,сохраняя их на своих головах.КОГДА ЖЕ СКИНУТ ИХ?Засидевшихся ?Сколько можно? С 1917года???!!!
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27.05.2020 10:22 Ответить
 
 