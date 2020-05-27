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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Очередная встреча Трехсторонней контактной группы пройдет 27 мая в режиме видеоконференции, - Резников

Очередная встреча Трехсторонней контактной группы пройдет 27 мая в режиме видеоконференции, - Резников

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в среду в режиме видеоконференции.

Об этом сообщил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 22 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рабочее заседание состоится в следующую среду (27 мая. - Ред.), плановое, которое должно состояться", - сообщил он.

В пятницу, 22 мая, по ходатайству главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы состоялось сначала внеочередное заседание рабочей группы ТКГ по безопасности, а потом заседание самой ТКГ в связи с обвинениями украинских военных в якобы обстреле линий электропередач на неподконтрольной территории Луганской области.

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Отмечается, что за день до заседания ТКГ проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля и 14 мая.

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Бpeхня cтaє фipмoвим cтилeм oфica пpeзидeнтa. Вci пaм'ятaють cкaндaльний peйc "Мpiї", який зycтpiчaв Зeлeнcький з пoчотoм.
Тoдi y вiдeoзвepнeннi вiн пaфocнo гoвopив пpo кiлькicть вcьoгo кopиcнoгo, щo пpилeтiлo нa цьoмy лiтaкy, a oфic пpeзидeнтa cтвepджyвaв, щo цe бyлa зycтpiч гyмaнiтapнoгo вaнтaжy для лiкapeнь.
Пoтiм, з'яcyвaлocя, щo вaнтaж бyв кoмepцiйним, a зacoби зaхиcтy oпинилиcя в мepeжi cyпepмapкeтiв eпiцeнтp, який i пpoплaтив peйc "Мpiї". Алe пpeзидeнтcький oфic нe здaвcя i зaявив, щo гyмaнiтapнoю бyлa чacтинa вaнтaжy.
Тaк oт: дo Вaшoї yвaги oфiцiйний дoкyмeнт, пiдпиcaний мiнicтpoм coцiaльнoї пoлiтики y вiдпoвiдь нa мoє звepнeння. Нa цьoмy peйci ЖОДНОГО гyмaнiтapнoгo вaнтaжy нe бyлo. Отжe, лишe кoмepцiйний.Очередная встреча Трехсторонней контактной группы пройдет 27 мая в режиме видеоконференции, - Резников - Цензор.НЕТ 5740
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27.05.2020 07:25 Ответить
з рогатими домовлятись, себе не поважати!!
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27.05.2020 07:54 Ответить
 
 