Очередная встреча Трехсторонней контактной группы пройдет 27 мая в режиме видеоконференции, - Резников

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в среду в режиме видеоконференции.

Об этом сообщил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 22 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рабочее заседание состоится в следующую среду (27 мая. - Ред.), плановое, которое должно состояться", - сообщил он.

В пятницу, 22 мая, по ходатайству главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы состоялось сначала внеочередное заседание рабочей группы ТКГ по безопасности, а потом заседание самой ТКГ в связи с обвинениями украинских военных в якобы обстреле линий электропередач на неподконтрольной территории Луганской области.

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Отмечается, что за день до заседания ТКГ проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля и 14 мая.