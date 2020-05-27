Apple открыла компанию в Украине, объявление о старте работы подразделения может состояться уже этим летом, - СМИ. СКРИНШОТ

Компания Apple, похоже, зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции.

Соответствующая запись появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA.

Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса - IQ Business Center, директор компании - Роман Гуменюк.

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Редакция AIN.UA направила запрос в Apple с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, но на момент публикации материала ответа не удалось получить.

При этом, в самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. По словам одного из источников издания, украинская компания действительно открывается американской Apple.

По словам источника на рынке, открытие юрлица Apple в Украине - однозначно важно: "Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс - запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие - важный знак для рынка".

По данным AIN.UA, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом. Однако официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке.

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