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Apple открыла компанию в Украине, объявление о старте работы подразделения может состояться уже этим летом, - СМИ. СКРИНШОТ

Компания Apple, похоже, зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции.

Соответствующая запись появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA.

Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса - IQ Business Center, директор компании - Роман Гуменюк.

Apple открыла компанию в Украине, объявление о старте работы подразделения может состояться уже этим летом, - СМИ 01

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Редакция AIN.UA направила запрос в Apple с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, но на момент публикации материала ответа не удалось получить.

При этом, в самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. По словам одного из источников издания, украинская компания действительно открывается американской Apple.

По словам источника на рынке, открытие юрлица Apple в Украине - однозначно важно: "Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс - запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие - важный знак для рынка".

По данным AIN.UA, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом. Однако официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке.

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Автор: 

Apple (65) компания (137)


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Топ комментарии
+11
О, счастье то какое! Белый господин будет продавать нам бусы и зеркальца сам, а не через купцов
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27.05.2020 00:52
+9
А кто с чего взял что "ЕППЛ Україна" это Apple? Таких хитрецов, которые маскируются под официальные торговые марки - пруд пруди
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27.05.2020 00:52
+9
Не скрепно? Так продавай свои лапти из "русского мира", кто тебе не даёт.
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27.05.2020 01:22
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Когда в Украине откроют офис Фейсбук ?
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27.05.2020 09:43 Ответить
Эээ... Открылось ООО с уставным капиталом 1000 грн.
Це Перемога?
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27.05.2020 10:36 Ответить
Редкое гуано,что техника,что ПО.Я работаю с ними,знаю о чем говорю.Зато задроты смогут официально продавать почки теперь и в Украине,чтобы купить себе новый (читай,чуть большего размера,но такой же старый и конченый) гавнофон
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27.05.2020 10:47 Ответить
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