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Новости Агрессия России против Украины
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Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие и отказаться от "логики войны" на Донбассе

Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие и отказаться от

Постоянное представительство Украины при ООН в очередной раз призвало РФ прекратить насилие на Донбассе, а также выполнять договоренности, достигнутые в том числе на последнем саммите "нормандской четверки" в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной странице в Twitter украинской дипмиссии при ООН.

"Сегодня (26.05.2020 г. - Ред.) российские войска осуществили атаку на Донбассе, убив украинского воина. Режим прекращения огня нарушается ежедневно", - сказано в сообщении.

В связи с этим Украина подчеркнула необходимость выполнения Россией международных договоренностей относительно мирного урегулирования ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные войска на Донбассе с 20 мая находятся в полной боевой готовности, - разведка

"Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с согласованными выводами "нормандской четверки" в Париже и Минскими соглашениями", - говорится в заявлении.

Напомним, в результате обстрелов вечером 26 мая на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие и отказаться от логики войны на Донбассе 01

МИД (6940) ООН (4165) Донбасс (26955) потери (4379) ВСУ (6568)


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Топ комментарии
+12
Москаль без війни, насильства та брехні подохне.
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27.05.2020 07:26
+11
Справа у тому, що росія розуміє лише силу. Тому різні звернення цікаві лише західним країнам, а для росії це зайвий привід продовжувати вбивства.
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27.05.2020 07:26
+10
Зеленая падаль очевидно збрехала насчет окончания войны.
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27.05.2020 07:43
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Как чихают в разных странах

https://www.youtube.com/watch?v=HWLiB3YIcys
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27.05.2020 07:23 Ответить
"Птицы! Покайтесь в своих грехах публично!" (Отец Фёдор)
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27.05.2020 07:26 Ответить
Москаль без війни, насильства та брехні подохне.
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27.05.2020 07:26 Ответить
і почне думати ... і тверезими бульками подивиться на своє життя-буття... і спитає себе - хто я таке? бо десь навіть щури живуть краще... (а воно х.ловому х.лу треба???)
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27.05.2020 09:14 Ответить
Справа у тому, що росія розуміє лише силу. Тому різні звернення цікаві лише західним країнам, а для росії це зайвий привід продовжувати вбивства.
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27.05.2020 07:26 Ответить
Всерівно, що звертатися до вовків з проханням стати вегетаріанцями.Треба бити не по вухам, як козла в зоопарку, а по рогам, щоб аж тріщали.
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27.05.2020 09:08 Ответить
і в 100500 раз заздримо Туреччині і її вмінню розмовляти з найманцями з рашки...
бо Ердоган то таки національний лідер... а не...
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27.05.2020 09:18 Ответить
Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие и отказаться от "логики войны" на Донбассе - Цензор.НЕТ 6160
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27.05.2020 07:37 Ответить
а было время-до прихода к власти Коломойского-когда пропагандист под одной статьёй впаривал 30 новых "ржачных" картинок из сайтов РФ и ДНР. Сейчас источник эфэсбэшных картинок иссяк.Пропагандист страдает.
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27.05.2020 08:15 Ответить
а зачем эти заявления они не только ничего не несут а еще больше провоцируют Мордор так как такими постами показываете импотентность ООН и безнаказанность для роисси,девушку которую остановил гопник в подворотне будет просить не трогать и уйти от ее, как вы думаете как поступит гопник послушается и уйдет и скажет: да,девушка,я понял я ухожу как вы меня и просите ,или его еще больше заведет и девушке уже не уйти не пострадавшей-Мордор понимет язык силы а эти бесконечные от оон и ес глубоко озабоченны вызывает смех у кацапов и показывает что "да ниче они нам не сделают" как они заявляют
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27.05.2020 07:42 Ответить
Зато даёт возможность украинским политикам показать Западу: смотрите, мы такие же толерасты как и вы. Возьмите нас в ЕС, НАТО, купите у нас землю, а лучше просто ДАЙТЕ ДЕНЕГ!
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27.05.2020 08:46 Ответить
Зеленая падаль очевидно збрехала насчет окончания войны.
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27.05.2020 07:43 Ответить
..Так ..*за два тижні обіцяли * !
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27.05.2020 08:04 Ответить
А еще бубачка должен встать перед пуцькиным раком и поцеловать себя в сраку.
зробыты це разом.

Тогда пуцькин - возможно - и подумает.
А может и нет.
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27.05.2020 08:02 Ответить
Найбільш дієвий "заклик до миру" стосовно Росії полягає у методичному здавлюванні її горла фінансовим зашморгом, щоб у неї не було грошей на війни, і систематичному "зашкварюванні" її "іхтамнетів", одбиваючи у них бажання воювать...
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27.05.2020 08:03 Ответить
Молодцы,давно пора.
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27.05.2020 08:26 Ответить
Мадам,это уже 547 призыв.
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27.05.2020 08:57 Ответить
я ж о том же
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27.05.2020 08:59 Ответить
К сожалению, практика показала, что лучего средства чем "турецкий гамбит" на сегодняшний день ещё не придумано.
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27.05.2020 08:50 Ответить
6 років війна, а для сопливої влади це просто "насилля"?. Відмовитись від логіки війни!? А що буде далі - "Відмовтесь від нетолерантної поведінки?". Хоча чого хочете - в сопливій голові війна закінчилась...
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27.05.2020 09:08 Ответить
Окупантів руссскіх та їх колаборантів мєртвєчуків треба знищувати,а не вмовляти,ціна окупації України повинна бути високою для Підарахи,це зникнення ерефії з мапи Світу.
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27.05.2020 10:05 Ответить
 
 