Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие и отказаться от "логики войны" на Донбассе

Постоянное представительство Украины при ООН в очередной раз призвало РФ прекратить насилие на Донбассе, а также выполнять договоренности, достигнутые в том числе на последнем саммите "нормандской четверки" в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной странице в Twitter украинской дипмиссии при ООН.

"Сегодня (26.05.2020 г. - Ред.) российские войска осуществили атаку на Донбассе, убив украинского воина. Режим прекращения огня нарушается ежедневно", - сказано в сообщении.

В связи с этим Украина подчеркнула необходимость выполнения Россией международных договоренностей относительно мирного урегулирования ситуации.

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"Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с согласованными выводами "нормандской четверки" в Париже и Минскими соглашениями", - говорится в заявлении.

Напомним, в результате обстрелов вечером 26 мая на Донбассе погиб украинский военнослужащий.





