Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие и отказаться от "логики войны" на Донбассе
Постоянное представительство Украины при ООН в очередной раз призвало РФ прекратить насилие на Донбассе, а также выполнять договоренности, достигнутые в том числе на последнем саммите "нормандской четверки" в Париже.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной странице в Twitter украинской дипмиссии при ООН.
"Сегодня (26.05.2020 г. - Ред.) российские войска осуществили атаку на Донбассе, убив украинского воина. Режим прекращения огня нарушается ежедневно", - сказано в сообщении.
В связи с этим Украина подчеркнула необходимость выполнения Россией международных договоренностей относительно мирного урегулирования ситуации.
"Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с согласованными выводами "нормандской четверки" в Париже и Минскими соглашениями", - говорится в заявлении.
Напомним, в результате обстрелов вечером 26 мая на Донбассе погиб украинский военнослужащий.
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бо Ердоган то таки національний лідер... а не...
зробыты це разом.
Тогда пуцькин - возможно - и подумает.
А может и нет.