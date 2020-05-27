Враг за сутки 6 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский воин, - штаб ОС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага", - сказано в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник обстреливал позиции украинских сил из автоматических станковых гранатометов.

По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Пищевика и дважды возле Марьинки агрессор в вечернее время вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

"Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", - добавили в штабе.

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По данным разведки, за минувшие сутки украинские воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



