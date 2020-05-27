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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 6 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский воин, - штаб ОС

Враг за сутки 6 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский воин, - штаб ОС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага", - сказано в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник обстреливал позиции украинских сил из автоматических станковых гранатометов.

По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Пищевика и дважды возле Марьинки агрессор в вечернее время вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

"Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", - добавили в штабе.

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По данным разведки, за минувшие сутки украинские воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 6 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский воин, - штаб ОС 01
Враг за сутки 6 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский воин, - штаб ОС 02

обстрел (27036) Донбасс (26955) потери (4379) ВСУ (6568) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
Співчуття родині полеглого Героя України ((( Спочивай з миром, Воїне((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі!!!!
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27.05.2020 07:46
+16
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.05.2020 07:51
+6
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3876

.
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27.05.2020 09:09
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Співчуття родині полеглого Героя України ((( Спочивай з миром, Воїне((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі!!!!
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27.05.2020 07:46 Ответить
Эта тема на другой ветке...Вам туда и там вам так ответят,что все вопросы ваши увянут! А здесь отдаём дань уважения погибшему герою.. Слава Украине! Героям слава!
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27.05.2020 08:04 Ответить
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.05.2020 07:51 Ответить
Вооруженные формирования РФ стреляли из разрешенного,внезапно, Украиной, оружия. Так что тут все в норме."Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность". В пресс-центре ООС новое,европейское поколение райтеров, это радует. "Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага"
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27.05.2020 08:01 Ответить
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7716

Надо больше убивать русских оккупантов и тогда потери ВСУ будут минимальными!
Убей русского захватчика- освободи украинскую землю от сволочи!
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3220
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27.05.2020 08:55 Ответить
Вот такие идиоты как ты разжигают ненависть!
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27.05.2020 15:50 Ответить
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3876

.
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27.05.2020 09:09 Ответить
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии" https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat
20.05.20 11:32https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyatВорог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7390
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27.05.2020 09:57 Ответить
Герою Слава! горіть у пеклі москалі!
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27.05.2020 10:15 Ответить
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8347
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27.05.2020 10:48 Ответить
а один квартальний утирок каже, що "нужнопростопрекратитьстрелять" бо побачив у лупалках ***** бажання миру. Невже цей ідіот не розуміє, що ***** присилає своїх каца3,14здівських мудаків тренуватись вбивати нащих військовослужбовців ЗСУ! Щоб мама Ріма діждалась тебе мудилу у такому ж стані з кулею у скроні!
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27.05.2020 13:10 Ответить
агресора мона утіхомірити тіко харошим копняком. Доказано на прімєрє муніхського сговора 38-го року і ше раз бачимо зара - попитка уміротворіть бєснуватого приводить то більшого сказу
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27.05.2020 13:32 Ответить
Зацените мегаприкольную песню про Путина на мотив известной украинской кричалки:

https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)

https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)

Обязательно покажите эту песню своим знакомым в соцсетях - пусть она станет всемирным мегахитом!!!
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27.05.2020 15:29 Ответить
 
 