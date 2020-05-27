143 украинца болеют COVID-19 в других странах, 78 - вылечились, 9 - умерли, 18 985 - обратились за помощью, - МИД
За рубежом по состоянию на 26 мая лечение от коронавирусной инфекции проходит 143 граждан Украины.
Об этом информирует МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Чехии (7 человек), РФ (4 человека), Австрии (3 человека), Швеции (2 человека).
От COVID-19 за рубежом умерли 9 украинцев.
В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 78 украинцев, больше всего - в Греции (22). Польше (6), Германии (5), Испании (5), Японии (4), Чехии (4) и Доминиканской республике (4).
18 985 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Борис Козлов #446474
показать весь комментарий27.05.2020 08:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль