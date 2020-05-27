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Новости Коронавирус и карантин
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143 украинца болеют COVID-19 в других странах, 78 - вылечились, 9 - умерли, 18 985 - обратились за помощью, - МИД

143 украинца болеют COVID-19 в других странах, 78 - вылечились, 9 - умерли, 18 985 - обратились за помощью, - МИД

За рубежом по состоянию на 26 мая лечение от коронавирусной инфекции проходит 143 граждан Украины.

Об этом информирует МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Чехии (7 человек), РФ (4 человека), Австрии (3 человека), Швеции (2 человека).

От COVID-19 за рубежом умерли 9 украинцев.

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В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 78 украинцев, больше всего - в Греции (22). Польше (6), Германии (5), Испании (5), Японии (4), Чехии (4) и Доминиканской республике (4).

18 985 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".

143 украинца болеют COVID-19 в других странах, 78 - вылечились, 9 - умерли, 18 985 - обратились за помощью, - МИД 01

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карантин (16729) МИД (6940) украинцы (3861) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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лучше лечиться там, чем жить тут..... хотя у нас статистика выздоровевших против болеющих прибл. к германской......

143 украинца болеют COVID-19 в других странах, 78 - вылечились, 9 - умерли, 18 985 - обратились за помощью, - МИД - Цензор.НЕТ 5376
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27.05.2020 08:21 Ответить
 
 