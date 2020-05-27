Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 27 мая в мире зарегистрировали 5,6 млн случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 686 282 случаев инфицирования и 352 227 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 100 572 (+ 774 за сутки), заболевших - 1 725 275 (+19 049 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 392 360 инфицированных (+ 15 691 за сутки) и 24 549 (+ 1027 за сутки) летальных случая.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 362 342 человек (+ 8 915 за сутки), количество смертей - 3 807 (+ 174 за сутки).
В Испании зарегистрировали 283 339 (+ 859 за сутки) пациентов, умерли 27 117 (+ 280 за сутки) человек.
В Великобритании – 265 227 заболевших (+ 2 004 за сутки), умерли 37 048 пациентов (+ 134).
В Италии зафиксировали COVID-19 у 230 555 (+ 397) людей. Умерли 32 955 (+ 78) человек.
Как сообщалось, на утро 26 мая в Украине зафиксированы 339 новых случаев COVID-19: всего - 21 584, летальных - 644, выздоровели 7 575 человек
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