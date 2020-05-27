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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 мая в мире зарегистрировали 5,6 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 686 282 случаев инфицирования и 352 227 смертей из-за коронавируса.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 100 572 (+ 774 за сутки), заболевших - 1 725 275 (+19 049 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 392 360 инфицированных (+ 15 691 за сутки) и 24 549 (+ 1027 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 362 342 человек (+ 8 915 за сутки), количество смертей - 3 807 (+ 174 за сутки).

В Испании зарегистрировали 283 339 (+ 859 за сутки) пациентов, умерли 27 117 (+ 280 за сутки) человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 143 украинца болеют COVID-19 в других странах, 78 - вылечились, 9 - умерли, 18 985 - обратились за помощью, - МИД

В Великобритании – 265 227 заболевших (+ 2 004 за сутки), умерли 37 048 пациентов (+ 134).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 230 555 (+ 397) людей. Умерли 32 955 (+ 78) человек.


Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс 02

Как сообщалось, на утро 26 мая в Украине зафиксированы 339 новых случаев COVID-19: всего - 21 584, летальных - 644, выздоровели 7 575 человек

карантин (16729) статистика (2310) США (26528) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Верить нужно только собственным глазам. Пока на улице не будет гор трупов, которые некому будет убирать, то говорить о какой-та пандемии не приходится. Люди всегда умирали и будут умирать, как буд-то до этого все были бесмертными...
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27.05.2020 08:30
+4
Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс - Цензор.НЕТ 4367
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27.05.2020 08:27
+4
Уважаемая редакция, завязывайте уже с коронавирусом в ленте! Достало всех уже. Почти так же, как и ежедневные сводки о похождениях бывшего президента.))
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27.05.2020 08:45
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс - Цензор.НЕТ 4367
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27.05.2020 08:27 Ответить
Верить нужно только собственным глазам. Пока на улице не будет гор трупов, которые некому будет убирать, то говорить о какой-та пандемии не приходится. Люди всегда умирали и будут умирать, как буд-то до этого все были бесмертными...
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27.05.2020 08:30 Ответить
Вчерашняя новость:
https://lb.ua/economics/2020/05/26/458422_kolichestvo_bezrabotnih_ukraine.html Количество безработных в Украине за неделю выросло почти на 20 тысяч ... А еще люди когда теряют работу, могут потерять и статевого партнера на почьве безденежья или хуже того наложить на себя руки, бо нечем кормить голодных детей...
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27.05.2020 08:39 Ответить
Ну смотря в какой конторе работали и смотря как были разорваны отношния с работодателем. Там не все так однозначно. Если предприятие работает не в тени, платит все отчисления, то уволеные сотрудники скорее всего будут получать выплаты в полном объеме предусмотреным законодательством, если были уволены по согласованию сторон, а не по залету или еще каким другим причинам
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27.05.2020 08:49 Ответить
Ого! В Штатах уже 100 000 трупов!
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27.05.2020 08:42 Ответить
От инфарктов сколько трупов в США не интересно? Или от передозировки наркотиков? Человеческая натура рождаться и от чего нибудь умирать. Натура СМИ хайпить.
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27.05.2020 08:48 Ответить
Уважаемая редакция, завязывайте уже с коронавирусом в ленте! Достало всех уже. Почти так же, как и ежедневные сводки о похождениях бывшего президента.))
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27.05.2020 08:45 Ответить
шо,таки нету никакова каронавируса?это фсе билгейтцы чипировать хотят?
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27.05.2020 09:05 Ответить
Если сбыт масок уже не растёт, акцию ВИРУС можно сворачивать.
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27.05.2020 10:21 Ответить
Ще б якось дізнатись скільки людей померло саме від коронавірусу, а не від інсульту, інфаркту, онкології та старості.
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27.05.2020 10:27 Ответить
 
 