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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области выявили 43 новых случая COVID-19, всего - 3144, - ОГА

За сутки в Черновицкой области выявили 43 новых случая COVID-19, всего - 3144, - ОГА

Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине 26 мая официально подтверждены еще 43 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 487 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3144 человека. В то же время 25 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста. Мы обязательно вернемся к привычной жизни. Но пока не ослабляйте бдительность. Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой", - рассказал глава ОГА.

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За сутки в Черновицкой области выявили 43 новых случая COVID-19, всего - 3144, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Надо вводить паспорт здоровля по коронавирусу. А что? К намордникам же привыкли
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27.05.2020 08:37 Ответить
б*же, да помогай уже и спаси от ненавистного вируса, Твоей Волей нас*анного на нас, стадо твое тихомирное за гробы грехи наши и нашу гордыню и прочие вещи шо ты нам передал ака "по образочку и худобию", каминь!
(завопил поп, задумался, сходил в сортир с Пиплией(но не почитать).... и начал смотреть тов. Невзорова и сбивать пепел в кадильницу как и он.)
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27.05.2020 08:38 Ответить
 
 