За сутки в Черновицкой области выявили 43 новых случая COVID-19, всего - 3144, - ОГА
Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"На Буковине 26 мая официально подтверждены еще 43 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 487 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3144 человека. В то же время 25 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста. Мы обязательно вернемся к привычной жизни. Но пока не ослабляйте бдительность. Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой", - рассказал глава ОГА.
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гробыгрехи наши и нашу гордыню и прочие вещи шо ты нам передал ака "по образочку и худобию", каминь!
(завопил поп, задумался, сходил в сортир с Пиплией(но не почитать).... и начал смотреть тов. Невзорова и сбивать пепел в кадильницу как и он.)