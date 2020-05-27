За сутки в Черновицкой области выявили 43 новых случая COVID-19, всего - 3144, - ОГА

Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине 26 мая официально подтверждены еще 43 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 487 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3144 человека. В то же время 25 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста. Мы обязательно вернемся к привычной жизни. Но пока не ослабляйте бдительность. Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой", - рассказал глава ОГА.

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