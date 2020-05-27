Из Львова до ближайшего города в Польше будут строиться железнодорожные пути европейского образца, - "слуга народа" Крейденко

В Украине планируется замена железнодорожных рельсов на рельсы европейского образца – "узкоколейку" – на отдельных участках дороги.

Об этом сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Мы планируем, что со Львова до ближайшего города в Польше будет строиться узкоколейка", – сообщил он.

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Как пояснил нардеп, подобные преобразования планируются и на всех новых участках железной дороги, которые "направлены в европейскую сторону".

"У нас нет средств переделать рельсы по всей стране под европейский стандарт. Кое-кто говорит, что ширококолейка более устойчива, позволяет перевозить больше грузов. Но понемногу те участки, которые будут строиться, которые направлены в европейскую сторону, должны трансформироваться в европейский стандарт", – сказал Крейденко.