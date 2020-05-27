Из Львова до ближайшего города в Польше будут строиться железнодорожные пути европейского образца, - "слуга народа" Крейденко
В Украине планируется замена железнодорожных рельсов на рельсы европейского образца – "узкоколейку" – на отдельных участках дороги.
Об этом сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Мы планируем, что со Львова до ближайшего города в Польше будет строиться узкоколейка", – сообщил он.
Как пояснил нардеп, подобные преобразования планируются и на всех новых участках железной дороги, которые "направлены в европейскую сторону".
"У нас нет средств переделать рельсы по всей стране под европейский стандарт. Кое-кто говорит, что ширококолейка более устойчива, позволяет перевозить больше грузов. Но понемногу те участки, которые будут строиться, которые направлены в европейскую сторону, должны трансформироваться в европейский стандарт", – сказал Крейденко.
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«Є ще запланована велика програма, на яку я зараз шукаю (кошти - ред.), і це моя відповідальність знайти ще 3 млрд доларів - це всі мости нашої країни», - повідомив Зеленський.
я тебе на рельсах дам...
и поезда 300 км/ч развивают.
А не жалкие 160, как наш Хюндай.
"Помимо оживления авиационного сообщения, мы также обсуждаем проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, что увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, облегчит жизнь туристам и улучшит ситуацию с грузоперевозками", - отметил президент.
Еще в прошлом году в Министерстве инфраструктуры говорили о развитии евроколеи сообщением Львов - Рава-Руська - Варшава.
Ранее уже озвучивался вариант реализации проекта евроколеи Львов-Варшава, предусматривающий строительство комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль общей протяженностью 67 км.
Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).
В Украине пока эксплуатируются колеи шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. С мая 1970 года по начало 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.
2018 ГОД!!
свиноботам надо срочно замять тему
2 потовщення на з/б шпалі не для краси і зсув навантаження вбік призведе до деформацїї і не однієї, а всіх шпал...
окрім того на з/б шпалах є отвори для кріплення і вони знаходяться у точно визначених місцях...пересунувши рейку до центру, перекриються ці отвори так, що ніяка форма прокладки не дасть закріпитись...
приклад з патроном невдалий...на західному фронті без змін
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нє, ну тут вже зовсім анєкдот - міняти тра тільки колію, а то у людей може скластись враження, шо то тра' знімати рельси, переплавляти їх у йєвропейські і ставити назад. А насправді там тіко пересунути на 8,5 см. Ну, канєшно, поміняти ширину між кольосами
"Слуги народа" не в курсе, видимо?
Ну его нафиг, такой "уход от совка". С таким же успехом можно АЭС закрыть, тоже "отказ от совка".
Нее, "постепенно" тут не катит.
А то по Украине до сих пор ездят совковые поезда. А в метро вагоны ещё времён Брежнева, а то и Хрущёва. Уже наверное даже на рашке таких не осталось. Я считаю, если уж уходить от совка- то делать это нужно во всём.
В стране нет проблем, надо тратить миллиарды долларов ради "декоммунизации".
после львова евроколею продлят до ив-франковска, черновиц и соединят с румынской...
и будет ж/д от моря до моря и дальше в европу
Но дело не в декоммунизации, а в большей интеграции с Западом. А оно того стоит.
И ты уверен что США будет вписываться в прямой военный конфликт а Рашей? Ради Украины?
Н-да, наивность - второе счастье.
говорящую собачкуклоуна-писюниста посмотреть
Так же и из Киева прямиком в Варшаву без пересадок.
перестройка Укрзализницы на европейскую колею будет стоить несколько миллиардов долларов... Только для того чтобы пару тысяч немцев могли за год приехать в Украину? Да они и с пересадкой нормально доберутся. Лоукостами теми же, дешевле чем на поезде.
Зєлю геть. Дострокові.
Бухарест-Варшава
від моря до моря, включно з Українов
Переставили катки и поехали!
не мог пользоваться нашими путями.