На утро 27 мая зафиксирован 321 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 21 905, летальных - 658, выздоровели 7 995 человек
По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировано уже более 21,9 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные с аналитической панели на посвященном ситуации с распространением коронавируса в Украине правительственном сайте.
Так, в целом в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее.
С начала пандемии в Украине умерли 658 человек (+14 за сутки).
Количество выздоровевших достигло 7 995 человек (+420 сутки).
Как позже сообщили в ЦОЗ, всего в Украине методом ПЦР исследовано 312 532 образца.
В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. На амбулаторном лечении находятся 15 074 пациентов, из них 1331 ребенок и 3447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели)
Волынская обл. - 814 (207 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели)
Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели)
Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели)
Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели)
г. Киев - 2739 (442 выздоровели)
Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели)
Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели)
Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)
Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели)
Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели)
Одесская обл. - 853 (150 выздоровели)
Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели)
Ривненская обл. - 1514 (701 выздоровел)
Сумская обл. - 166 (130 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели)
Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели)
Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели)
Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел)
Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели)
Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).
Как сообщалось, на утро 26 мая в Украине зафиксированы 339 новых случаев COVID-19: всего - 21 584, летальных - 644, выздоровели 7 575 человек
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Итальянскому правительству https://www.secoloditalia.it/2020/03/coronavirus-la-gismondo-ammonisce-duramente-basta-snocciolare-numeri-sui-positivi-sono-dati-falsati/ стоит прекратить сообщать ежедневное количество «положительных результатов теста», поскольку эти цифры являются «поддельными» и приводят население в излишнюю панику. Количество положительных результатов теста во многом зависит от типа и количества тестов и ничего не говорит о состоянии здоровья.
Вакцина вред. Применяют от безисходности .
https://jameslyonsweiler.com/2020/03/16/sars-cov-2-origins-ipak-research-exonerates-dr-shi/ Моя любимая страна, США, ведет себя идиотично , сосредоточив внимание на вакцине, ведь, основываясь на всем прошлом опыте, мы вправе ожидать, что вакцины против
SARS-CoV-2 могут подготовить землю под патогены (Pathogenic priming). Решение всего и вся вакциной имеет свою цену - наша ЭКОНОМИКА, а так же сотни тысяч ранее бывших за прививки американцев, которые живут на один доход из-за ребенка, пострадавшего от вакцины (то есть второй родитель не может работать).
Я призываю CDC ОСТАНОВИТЬСЯ, Фаучи и Гейтса - ОСТАНОВИТЬСЯ со своей вакцинной фигней и воспользоваться своими высокими профилями для того, чтобы
настоять на переходе на шведскую модель (изолировать группу риска), использовать природные и аллопатические схемы лечения, которые, кажется, работают, и позаботиться о серьезных изменениях в образе жизни в США - остановить диабет, курение, высокое кровяное давление.
Этот вирус от летучей мыши. Он появился в лаборатории, чтобы найти решение для болезни. Вероятно, он сбежал. Если Китай и извлечет выгоду из нашей идиократии, то без какой-либо пользы для самих себя.
Второй такой вирус, связанный с SARS-CoV-2, после запланированной массовой вакцинации от текущего коронавируса, покончит с Америкой.
Итальянские врачи не подчинились всемирному закону о здоровье ВОЗ, который настоятельно требует, чтобы не делать вскрытия умерших от коронавируса, и обнаружили, что это НЕ ВИРУС, а БАКТЕРИЯ, вызывающая смерть. Она приводит к образованию тромбов и смерти пациента.
Так Италия побеждает так называемый Covid-19, который является ничем иным, как «Распространенной внутрисосудистой коагуляцией» (тромбоз).
«И способ борьбы с ним, то есть его лечение, - это «антибиотики, противовоспалительные средства и антикоагулянты». В первую очередь - АСПИРИН.
Эта сенсационная новость для всего мира была подготовлена итальянскими врачами путем вскрытия трупов, произведенных Covid-19.
«А еще, по мнению итальянских патолоанатомов ИВЛ и отделения интенсивной терапии никогда не были нужны».
🔷Сецчас в Италии началась смена протоколов, * ВОЗ выявила и сняла глобальную пандемию ИТАЛИЯ CALL *.
Лекарство уже было известно, но ВОЗ не сообщало об этом китайцам * Для ВОЗ - это просто БИЗНЕС. *
Источник: ИТАЛИЯ, Министерство здравоохранения.
ПОДЕЛИТЕСЬ, ЧТО ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ, ЧТО МЫ УБИЛИ И УБИЛИ НАШИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ !!! @ italiarevelacurardelcovid19
* Тревога *
Передайте это всей своей семье, соседям, знакомым, друзьям, коллегам, коллегам ... и т. Д. и т.д ... и его окружение в целом ...
Covid-19 ... не является Вирусом, как они заставили нас поверить. Это бактерия ... которая, усиленная электромагнитным излучением 5G, вызывает воспаление и гипоксию.
Сейчас надо будет делать следующее:
Принимать аспирин 100 мг и апронакс или парацетамол ...
Почему? ... * потому что было показано, что Covid-19 делает сгущает кровь, стимулируя у человека развивитие тромбоза. Т.к кровь не насыщается кислородом. Кровь густеет, замедляется ее течение в сердце и легких, человек не может дышать и быстро умирает.*
В Италии врачи нарушили протокол-рекомендацию ВОЗ и сделали вскрытие трупа, который умер от Covid-19 ... они вскрыли тело, руки, ноги и другие части тела и поняли, что в венах были расширенная и свернутая кровь, все вены и артерии заполнены тромбами, препятствующими нормальному течению крови, переносящую кислород ко всем органам, главным образом в мозг, сердце и легкие, и пациент в конечном итоге умирает,
Уже зная этот диагноз, министерство здравоохранения Италии сразу же изменило протоколы лечения Covid-19 ... и стало назначать своим зараженным пациентам 100 мг аспирина и апронакс ..., результат: пациенты начали выздоравливать и появляться улучшения. Министерство здравоохранения выпустила и отправила домой более 14 000 пациентов в течение одного дня.
СРОЧНО: передайте эту информацию и сделайте ее общедоступной немедленно. В нашей стране ВОЗ лгала нам, с этой пандемией. Каждый день наш президент говорит, что это данные и статистика. За не предоставление этой информации, чтобы спасти граждан, будет то, что Ему будут угрожать элиты!..
Мы знаем, что все правительства мира обязаны исполнять рекомендации ВОЗ, но Италия нарушила норму ... теперь ВОЗ. ... будут предъявляться иски по всему миру - за сокрытие стольких смертей и крах экономик многих стран мира ... и всем станет понятно, почему издан приказ немедленно хоронить тела без вскрытия ... и пометить их как сильно загрязняющие. ..
В наших силах нести правду и надеяться спасти много жизней .... *
РАСПРОСТРАНИТЬ СРОЧНО !во ВСЕХ СЕТЯХ!!!! * Вот почему антибактериальный гель работает, а диоксид хлора ... Весь ПАНДЕМИЧЕСКИИ ПСИХОЗ был нужен, потому что теневой мировое правительство хочет вакцинировать и вживлять8 чип, чтобы убивать массы, чтобы контролировать численность населения и уменьшить население мира."
"Карантини (локдауни) не вплинули на коронавірус, але знищили засоби до існування мільйонів по всьому світу"
https://www.thesun.co.uk/news/11687699/lockdowns-difference-coronavirus-destroyed-livelihoods-jp-morgan/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb
За другим посиланням датована ще 28 квітня 2020 стаття американського Washington Times:
"COVID-19 виявився величезним шахрайством ЗМІ"
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-to-be-huge-hoax-perpetrated-b/?fbclid=IwAR0ju2LjrDymwEltX92Xl5DjXO-QGMWhuFDr19qfjFN90S8bFeR7A8HAKgs
Це я до того, що навіть в мейснтрімних ЗМІ деколи проскакують правда і здоровий глузд.
Тільки дуже рідко.
І моментально ********* в потоці панічного божевілля.
https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)
https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)
Обязательно покажите эту песню своим знакомым в соцсетях - пусть она станет всемирным мегахитом!!!