На утро 27 мая зафиксирован 321 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 21 905, летальных - 658, выздоровели 7 995 человек

По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировано уже более 21,9 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные с аналитической панели на посвященном ситуации с распространением коронавируса в Украине правительственном сайте.

Так, в целом в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее.

С начала пандемии в Украине умерли 658 человек (+14 за сутки).

Количество выздоровевших достигло 7 995 человек (+420 сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

Как позже сообщили в ЦОЗ, всего в Украине методом ПЦР исследовано 312 532 образца.

В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. На амбулаторном лечении находятся 15 074 пациентов, из них 1331 ребенок и 3447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.



ИНфографика: ЦОЗ/Facebook

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели)

Волынская обл. - 814 (207 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели)

Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели)

Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели)

Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели)

г. Киев - 2739 (442 выздоровели)

Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели)

Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели)

Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)

Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели)

Одесская обл. - 853 (150 выздоровели)

Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели)

Ривненская обл. - 1514 (701 выздоровел)

Сумская обл. - 166 (130 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели)

Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели)

Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел)

Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели)

Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).

Как сообщалось, на утро 26 мая в Украине зафиксированы 339 новых случаев COVID-19: всего - 21 584, летальных - 644, выздоровели 7 575 человек