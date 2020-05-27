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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 1443 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 1443 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 мая на Львовщине подтвердили 1443 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4665 человек, госпитализированы - 617, на амбулаторном лечении - 4048 человек, выписаны - 470 человек. Сейчас в больнице находятся 152 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 1 человек.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1443 человек, 42 человека умерли. 322 пациента выздоровели", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 27 мая зафиксирован 321 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 21 905, летальных - 658, выздоровели 7 995 человек

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 387 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них - 20 это жители Львова).

За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 1443 инфицированных, - горсовет 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2901)


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Шел четвертый месяц КОВИД-19 карантина, до сих пор нет нормальной сравнительной статистики о росте (снижении) заболеваемости по сравнению с прошлыми периодами, нет распределения смертности по заболеваниям, а есть только страшилки и фэйки. Ну и что, шо умерло от КОВИД-19 42 человека. А сколько умерло от гриппа в прошлом году? Сколько умерло от пневмонии в этом и прошлом. Такой статистики не будет, т.к. она полностью опровергнет все страшился про макароновирус.
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27.05.2020 09:16 Ответить
Є лишень одна статистична статистика - вісім відсотків помирає...Статистична в перекладі - стала,незмінна...
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27.05.2020 10:33 Ответить
Вісім від чого? Ти маєшь змогу це перевірити, чи в тебе є першоджерела? Чому в Кореї та Японії смертність меньше відсотка? Там інша статистика? Схоже на те, то як тоді вірить цій статистиці?
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27.05.2020 11:29 Ответить
Візьми кількість виздоровілих і кількість померлих...Потім візьми арифметику за четвертий клас...Навчись брати відсотки...І відразу всі питання відпадуть...
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27.05.2020 16:38 Ответить
ото мені вже сниця той вірус - люди тікають від зомбі у віддалені села, ховаюця в пдземеллях метро. Кстаті, там на ескалаторі познайомився з симпатичною жіночкою. Струнка, привітлива, повногруда і йа теж їй сподобався - то ми з нею там на східцях вже і цілувались та обнімались, забувши про той вірусний апокаліптичний жах. Ну, я, канєшно, всьо там попробував. Які ж у неї груди!!! АПСОЛЮТ! І розміром, і формою та на пружність!!! А яка шовковиста шкіра!!! А які в неї губи - вологі, свіжі, ароматні - збожеволіти мона!!! Ото, кохайтесь, бо ми того варті!
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27.05.2020 09:20 Ответить
 
 