За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 1443 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 мая на Львовщине подтвердили 1443 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4665 человек, госпитализированы - 617, на амбулаторном лечении - 4048 человек, выписаны - 470 человек. Сейчас в больнице находятся 152 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 1 человек.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1443 человек, 42 человека умерли. 322 пациента выздоровели", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 27 мая зафиксирован 321 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 21 905, летальных - 658, выздоровели 7 995 человек

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 387 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них - 20 это жители Львова).