РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11335 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 063 44

Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан. ФОТО

Во вторник, 26 мая, из США в Украину вылетел очередной коммерческий спецрейс, организованный для возвращения украинцев домой в период карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Еще 277 граждан возвращаются домой в Украину из США. Специальный коммерческий самолет забрал людей из Нью-Йорка. Это уже девятый спецрейс, организованный украинской стороной в период карантина", - говорится в сообщении.

Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан 01
Фото: посольство/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": 143 украинца болеют COVID-19 в других странах, 78 - вылечились, 9 - умерли, 18 985 - обратились за помощью, - МИД

Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан 02

карантин (16729) посольство Украины (333) США (26528) украинцы (3861) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Хай відразу до Польщі летять,там полуниця гниє вже.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:30
+3
Я коли почув, що він відмовився від прізвища батька, не захотів вчити вірменську, але вивчив арабську... Цю людину не можна поважати😏
показать весь комментарий
27.05.2020 09:41
+3
А ты за кобылу хйловскую решил мазу потянуть,или личные обиды?
показать весь комментарий
27.05.2020 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай відразу до Польщі летять,там полуниця гниє вже.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:30 Ответить
Та краще летіти до Польщі ніж сидіти тут з неадекватними зебілами.
показать весь комментарий
27.05.2020 13:31 Ответить
Так там їх ще більше.Самі вершки зебілів зе-чмо обрали і поїхали до поляків батрачити по безвізу від "злодія" Пороха.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:00 Ответить
Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан - Цензор.НЕТ 8755
Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан - Цензор.НЕТ 5656
показать весь комментарий
27.05.2020 09:31 Ответить
Ну и рожа
показать весь комментарий
27.05.2020 09:33 Ответить
Бо він Калантарян, а не Лавров!
показать весь комментарий
27.05.2020 09:34 Ответить
Від слова "кал"
показать весь комментарий
27.05.2020 09:38 Ответить
Я коли почув, що він відмовився від прізвища батька, не захотів вчити вірменську, але вивчив арабську... Цю людину не можна поважати😏
показать весь комментарий
27.05.2020 09:41 Ответить
Нагуляний бастард
показать весь комментарий
27.05.2020 09:44 Ответить
Можливо, але навіть при цьому не можна було так вчинити!
показать весь комментарий
27.05.2020 09:46 Ответить
А ты на поезде любишь кататься? 6 раз подряд
показать весь комментарий
27.05.2020 09:50 Ответить
А ты за кобылу хйловскую решил мазу потянуть,или личные обиды?
показать весь комментарий
27.05.2020 09:53 Ответить
Боже упаси.И у лошадей не рожа,а морда
показать весь комментарий
27.05.2020 10:02 Ответить
в принципі - може поступав кудись, я навіть ворога оцінюю - що він зробив та робить, а не типу - Ой, він бабусю не перевів через дорогу(а може він в той же час читав в сортирі томик всім відомого лисого сифілітика?)
показать весь комментарий
27.05.2020 09:48 Ответить
Коли людина зневажає свою націю, то її не можна поважати.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:12 Ответить
Ну а Політковська? Мельнікофф? Новодворська?
і шо там - вони теж - дурні зрадники?
давай не будемо вникати в "зраду", якщо нікому не присягав. Ще скажи шо мільйони совків, загнаних в армію Сраліна когось зрадили" мовляв.

перед тобою розстріляють 2 чувака, а потім ласкаво подадуть папір - "я добровільно вступаю в лайно"(а автомат, можливо, видадуть згодом)
показать весь комментарий
27.05.2020 10:19 Ответить
ЗЕ підвозить свіжачок. Зустрічайте.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:31 Ответить
А ти їм заборони додому повертатись. Дійсно розуму на 5 копійок.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:36 Ответить
Такі як вони і привезли заразу в Україну.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:47 Ответить
Мертвечук з зажопниками розповсюджує заразу в Україні і тебе чомусь це не бентежить.А тих хто повертається Україна змусила податись шукати заробітків, бо неспроможна дати людям гідного життя.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:24 Ответить
Везут новую порцию коронавируса...
показать весь комментарий
27.05.2020 09:34 Ответить
Дарма вони повертаються, бо епідемія пройде, а роботи нема в Україні!
показать весь комментарий
27.05.2020 09:36 Ответить
Роботи вистачає тільки бригадир шмигаль пропанує працювати на будівництві доріг за 6тис грн.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:40 Ответить
Так це я не вважаю роботою😊
показать весь комментарий
27.05.2020 09:42 Ответить
Тобто вони самі збудуються?
показать весь комментарий
27.05.2020 10:26 Ответить
Витя а чем плохо за 6000?
показать весь комментарий
27.05.2020 09:44 Ответить
Не бачу тебе Стьопа в черзі бажаючих зі своєю лопатою
показать весь комментарий
27.05.2020 10:27 Ответить
Я уже строю дороги, я был в голове очереди, к открытию
показать весь комментарий
27.05.2020 11:16 Ответить
Не зламай лопату бо не заробиш на нову і нічим буде працювати.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:28 Ответить
Шмыгаль новую выдаст
показать весь комментарий
27.05.2020 11:37 Ответить
Да и как не заработаешь?
6000 - не бедность(с)
показать весь комментарий
27.05.2020 11:38 Ответить
Головне щоб ти за ті 6 тис ні в чому собі не відмовляв і на лопату вистачило.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:43 Ответить
Не отказываю, спасибо жителям экрана ...
показать весь комментарий
27.05.2020 12:09 Ответить
Якщо будеш заробляти 6тис то екран тобі не загрожує,хоча б на лопату вистачило.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:59 Ответить
Мне экран не нужен))
показать весь комментарий
27.05.2020 17:31 Ответить
Дивись на лопату
показать весь комментарий
27.05.2020 17:41 Ответить
Я вижу тебя)))
показать весь комментарий
27.05.2020 17:55 Ответить
Жили в США не тужили, там бы и закончили свои дни, но подлый вирус нарушил все планы - надо смываться, в Украине безопаснее, вот видимо и весь патриотизм, я так думаю.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:42 Ответить
Основная масса покидающих США сейчас - это граждане Украины, проходившее различное обучение в Штатах, люди, у которых закончились рабочие контракты, родственники украинских американцев. Мажоров среди них нет. Мажоры летают частными самолетами. Для них карантин не помеха. В Украине ничуть не безопаснее с ее уровнем медицины и квалификацией врачей. Просто никто не хочет нарушать американское визовое законодательство. Вся эта истерия с липовой пандемией скоро закончиться и границы опять откроются.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:32 Ответить
Это детишки, ***** и собаки бояр.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:56 Ответить
бо США - це така країна, де приїжджі залишаються жити, тому що не можуть заробити на зворотній тікет
ги
показать весь комментарий
27.05.2020 10:15 Ответить
Везуть привіт від Білла Гейтса.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:29 Ответить
И на кой такая новость?!мажоров возят туда обратно,других проблем нет что ли?
показать весь комментарий
27.05.2020 10:38 Ответить
Не по теме.
Только что встретила:
Если слуг и бубочку одеть в шерстяную одежду, а ветеранам раздать эбонитовые палки, снизятся ли тарифы на электоенергию?
показать весь комментарий
27.05.2020 10:46 Ответить
 
 