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Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан. ФОТО
Во вторник, 26 мая, из США в Украину вылетел очередной коммерческий спецрейс, организованный для возвращения украинцев домой в период карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
"Еще 277 граждан возвращаются домой в Украину из США. Специальный коммерческий самолет забрал людей из Нью-Йорка. Это уже девятый спецрейс, организованный украинской стороной в период карантина", - говорится в сообщении.
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+4 Мария Орловская #276965
показать весь комментарий27.05.2020 09:30
+3 Ali Hasan
показать весь комментарий27.05.2020 09:41
+3 Мария Орловская #276965
показать весь комментарий27.05.2020 09:53
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і шо там - вони теж - дурні зрадники?
давай не будемо вникати в "зраду", якщо нікому не присягав. Ще скажи шо мільйони совків, загнаних в армію Сраліна когось зрадили" мовляв.
перед тобою розстріляють 2 чувака, а потім ласкаво подадуть папір - "я добровільно вступаю в лайно"(а автомат, можливо, видадуть згодом)
6000 - не бедность(с)
ги
Только что встретила:
Если слуг и бубочку одеть в шерстяную одежду, а ветеранам раздать эбонитовые палки, снизятся ли тарифы на электоенергию?