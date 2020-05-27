Из США вылетел девятый спецрейс с украинцами: на Родину возвращаются 277 граждан. ФОТО

Во вторник, 26 мая, из США в Украину вылетел очередной коммерческий спецрейс, организованный для возвращения украинцев домой в период карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Еще 277 граждан возвращаются домой в Украину из США. Специальный коммерческий самолет забрал людей из Нью-Йорка. Это уже девятый спецрейс, организованный украинской стороной в период карантина", - говорится в сообщении.



Фото: посольство/Facebook

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