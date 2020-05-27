За сутки COVID-19 заболели 14 детей и 58 медработников, всего 1 595 детей и 4 241 медик, - Степанов

За минувшие сутки провели 9 412 исследований методом ПЦР.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Были госпитализированы 95 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 420 человек. Это второй день подряд, когда количество заболевших меньше, чем выздоровевших. Всего с начала пандемии заболели 21 905 человек, из них 1 595 детей, 4 241 медработник. За минувшие сутки провели 9 412 исследований методом ПЦР", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 27 мая зафиксирован 321 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 21 905, летальных - 658, выздоровели 7 995 человек