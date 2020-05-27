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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 14 детей и 58 медработников, всего 1 595 детей и 4 241 медик, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 14 детей и 58 медработников, всего 1 595 детей и 4 241 медик, - Степанов

За минувшие сутки провели 9 412 исследований методом ПЦР.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Были госпитализированы 95 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 420 человек. Это второй день подряд, когда количество заболевших меньше, чем выздоровевших. Всего с начала пандемии заболели 21 905 человек, из них 1 595 детей, 4 241 медработник. За минувшие сутки провели 9 412 исследований методом ПЦР", - рассказал министр.

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Автор: 

дети (6482) карантин (16729) Минздрав (4899) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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4221 медик хворий на короновірус! У когось є думки щодо роботи Степанова?
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27.05.2020 09:38 Ответить
тут хтось відео давав, 4хв., - як одягають костюм(нормальний, ну, не совковий і не китайський, хоча може і китайський), маску і т.д. - так таке всім роздати Стебанов не витягне.
б*же.... тут у мене вже наші слова закінчились, а залишились тільки "братські" - ************************************************************************************************* блин.
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27.05.2020 09:42 Ответить
Паксим Стебанов намекнул шоб родуны и рожалки - не несли своих потомков в больницу(от слова "боль", по-кацапски), ибо медиков в разы больше больных чем деточек))

Вирус кочечно кринжов, но такая подача новости = много больше погибших дома детей, чем бы их лечили.... хотя, вроде наоборот - браво, стебанов, стебанулся очень тонко, кхи-кхи(бежит в больницу в 1-х кедах)
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27.05.2020 09:39 Ответить
Во как - бьют по самому больному - дети аказываются фсе повально заражаются.
Иначе тяжело легитимизировать ввод тоталитаризма...
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27.05.2020 10:43 Ответить
 
 