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За сутки COVID-19 заболели 14 детей и 58 медработников, всего 1 595 детей и 4 241 медик, - Степанов
За минувшие сутки провели 9 412 исследований методом ПЦР.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Были госпитализированы 95 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 420 человек. Это второй день подряд, когда количество заболевших меньше, чем выздоровевших. Всего с начала пандемии заболели 21 905 человек, из них 1 595 детей, 4 241 медработник. За минувшие сутки провели 9 412 исследований методом ПЦР", - рассказал министр.
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б*же.... тут у мене вже наші слова закінчились, а залишились тільки "братські" - ************************************************************************************************* блин.
Вирус кочечно кринжов, но такая подача новости = много больше погибших дома детей, чем бы их лечили.... хотя, вроде наоборот - браво, стебанов, стебанулся очень тонко, кхи-кхи(бежит в больницу в 1-х кедах)
Иначе тяжело легитимизировать ввод тоталитаризма...