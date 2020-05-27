"Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс: пассажирам без масок билеты продавать не будут

"Укрзализныця" с 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - цитируется в сообщении на сайте компании исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности, без масок, билеты не будут продаваться.

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