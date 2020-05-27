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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс: пассажирам без масок билеты продавать не будут

"Укрзализныця" с 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - цитируется в сообщении на сайте компании исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности, без масок, билеты не будут продаваться.

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Не будут, патаму шо бронебойное стекло не защищает кассира?))) Надо было тогда еще добавить - без рукавичек! с восемью слоями антивирусного жира!...
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27.05.2020 09:55 Ответить
"Пассажирам без масок билеты продавать не будут"-идиоты конченые,купит Вася билет,снимет маску не отходя от кассы.Дебилы)
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27.05.2020 09:57 Ответить
"Укрзалізниця" відновила роботу залізничних квиткових кас: пасажирам без масок квитки не продаватимуть - Цензор.НЕТ 3753
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27.05.2020 11:06 Ответить
Противники масочного режима, перед походом в кассы надевайте двое труселей.
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27.05.2020 10:04 Ответить
Противники масочного режиму можуть просто зайти в інтернет на сайт УЗ і купити там квиток))
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27.05.2020 10:32 Ответить
А що так можливо, думав з вірусом у людей і мізки пропали.
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27.05.2020 10:57 Ответить
одні передом другі задом щоб більше мікробів протидіяло вірусу.
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27.05.2020 10:58 Ответить
А когда я буду покупать билет через приват 24, тоже нужно будет находиться в маске?
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27.05.2020 12:36 Ответить
 
 