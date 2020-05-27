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Международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня, но прилетевшие должны будут пойти на самоизоляцию, - Степанов
Украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте, несмотря на условия адаптивного карантина.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Никаких ограничений на сегодняшний день нет", - отметил он.
Пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.
"Если мы говорим об авиасообщении, то согласно с планом выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома", и быть там 14 дней", - сообщил он.
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