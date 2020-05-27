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Новости Коронавирус и карантин
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Международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня, но прилетевшие должны будут пойти на самоизоляцию, - Степанов

Международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня, но прилетевшие должны будут пойти на самоизоляцию, - Степанов

Украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте, несмотря на условия адаптивного карантина.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких ограничений на сегодняшний день нет", - отметил он.

Пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция начали обсуждение возобновления авиасообщения и туристических путешествий, - МИД

"Если мы говорим об авиасообщении, то согласно с планом выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома", и быть там 14 дней", - сообщил он.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) авиасообщение (793) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+4
Незрозуміла суть цієї самої "самоізоляціі"...Адже в прибулих стільки ж шансів бути хворими,скільки у перших-ліпших зустрічних на вулиці...
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27.05.2020 10:24
+3
Так і є. Із запуском внутрішнього транспортного сполучення, яка різниця чи ти приїхав з Варшави, чи, наприклад, зі Львова
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27.05.2020 10:53
+2
Очень странно, а почему для тех кто гоняет автотранспортом например в Беларусь никаких ограничений нет, а самолетом если слетал то 2 недели сидеть дома.
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27.05.2020 10:03
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Очень странно, а почему для тех кто гоняет автотранспортом например в Беларусь никаких ограничений нет, а самолетом если слетал то 2 недели сидеть дома.
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27.05.2020 10:03 Ответить
Патамушта в Білорусі вірус давлять трактором, а у нас ні.
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27.05.2020 10:07 Ответить
Это они чтоб никто практически не летал и сидели дома,так как к примеру кто поедет в Турцию или Испанию на неделю которая в лидерах по вирусу и та обьявила что с 1 июля принимает всех иностранцев туристов и им не надо проходить там две недели в обсервации а потом по прилету в Украине сидеть 2 недели дома то есть 3 недели и это минимум а у кого отпуск 2 недели там и дома 2 итого месяц и какой шеф отпустит работника или самому туристу не захочется
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27.05.2020 10:11 Ответить
Було б сказано.
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27.05.2020 10:04 Ответить
на ху#цію.
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27.05.2020 10:05 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/karantin-yak-budut-jizditi-potyagi-novini-ukrajini-50090575.html Напівпорожні вагони, пасажири в масках: нові правила проїзду в потягах після ослаблення карантину (НВ),было бы правильно увеличить внутри страны авиа перевозки пассажиров,чтобы часами не контактировать с пассажирами в поездах.
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27.05.2020 10:12 Ответить
Незрозуміла суть цієї самої "самоізоляціі"...Адже в прибулих стільки ж шансів бути хворими,скільки у перших-ліпших зустрічних на вулиці...
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27.05.2020 10:24 Ответить
Так і є. Із запуском внутрішнього транспортного сполучення, яка різниця чи ти приїхав з Варшави, чи, наприклад, зі Львова
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27.05.2020 10:53 Ответить
А чому не можна дати людині вибір: або самоізоляція два тижні, або здати ІФА (навіть за свій рахунок) і, при негативному результаті не ізолюватись?
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27.05.2020 11:22 Ответить
Что за идиотизм?! А если прилетает на 2 дня на переговоры? А если на 7 дней?
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27.05.2020 13:43 Ответить
 
 