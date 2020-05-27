Венедиктова - САП: "Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.
Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или нареканий в адрес ваших коллег из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - отметила Венедиктова.
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
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Знал что она дура! Но НАСТОЛЬКО!!!!
Да еще и в детство впала - детсадовское "сам дурак"!!!!
Дура - у нас суды ГОДАМИ идут, если не проплачены или с АП не звонили!!!
Какие результаты нафиг?
Разве наличие приговора это не к суду вопрос?
Эта тетя генпрокурор или домохозяйка?
Так, що Венедіктова тут права.
деякі протиріччя можна побачити лише при дослідженні доказів, а Обвинувальний акт суду можна відправити лише на стадії Підготовчого засідання, де докази не досліджуються.
Дуже хочете сподобатися президенту Зеленькому? Так покажіть працю Закону! Ви не в 95-му кварталі!
Тот, кто хочет обвинять, не вправе торопиться.
Мольер
Кто быстро судит, тот быстро и раскаивается.
Публий Сир
Нельзя полагаться на показания озлобленного свидетеля.
Цицерон
Опаснейший подводный камень для правосудия - это предубеждение
Руссо Жан-Жак
Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудия.
Наполеон Бонапарт
Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного
Суворов Александр Васильевич
Работа не волк - в лес не убежит.
Поспешишь - людей насмешишь.
Сто раз подумай - один раз сделай.
И от китайцев:
Если даже просто сидеть на берегу, то труп твоего врага сам когда нибудь проплывет мимо.
Суворов Александр Васильевич.
То-то , я смотрю у нас всё оправдывают и оправдывают чиновников-коррупционеров..
Останутся только те, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема
Елена Подгорная напомнила в статье, опубликованной интернет-сайтом tverezo.info, что в Соединенных Штатах рассматривают иск, касающийся возможного отмывания денег Игорем Коломойским. Суд присяжных должен решить - действительно ли эти деньги ранее украли в Украине, а затем выедены в https://replyua.net/usa/ США
В ходе расследования удалось отследить перемещение средств из ПриватБанка через множество оффшоров с последующей покупкой отелей, офисов, предметов роскоши. 5,5 миллиарда долларов - это, согласитесь, сумма.
Казалось бы - при чем здесь Зеленский?
Проблема в том, что через его оффшоры тоже отмывали деньги. В свое время президент Украины был партнером Коломойского. Соответственно, он тоже оказался в поле зрения следователей.
Уже скоро Зеленскому придется делать очень трудный выбор. Не стоит забывать, что истцом по иску против Коломойского является государство Украина. Соответственно, президенту придется определяться - на чьей он стороне. Короче, Владимиру Александровичу будет трудно. Ведь личные деньги он действительно может потерять в любой момент. Останутся только те средства, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема https://replyua.net/news/212050-podgornaya-trudno-budet-vladimiru-aleksandrovichu-on-mozhet-poteryat-vse-lichnye-dengi-ostanutsya-tolko-te-kotorye-krutyatsya-v-rf-no-i-tam-s-finansami-problema.html
ей виднее ...
2. Венедиктова пытается играть в политику и показать Зеленскому, что она изо всех сил пытается выполнять его поручения. Хотя подобные выяснения отношений требуют не пиара на публику, а конструктивного, обстоятельного разбора на совместных с вышестоящими лицами совещаниях с протокольными результатами и сроками выполнения решений.
3.Скорее всего, обе стороны виноваты в саботаже работы соседней "конторы". В принципе, такие истории есть в правоохранительных органах всех стран.
Поэтому нужно закреплять законодательные алгоритмы и механизмы разрешения подобного рода разборок, чтобы было ясно - "кто виноват" и "что делать".
( в смысле посадок )
за время независимости у нас образовались целые касты недоторканых от чиновников до воров
лет за 20-25 , у нас не закрыли ни одного взяточника , ни одного вора , зачем нам такой САП
и весь банкет за деньги налогоплательщиков
- Второе? Сомнительно как то.
- Ну да, второе, мы дали взятку что - бы не быть первой !