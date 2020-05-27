РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11684 посетителя онлайн
Новости
15 094 161

Венедиктова - САП: "Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах"

Венедиктова - САП:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или нареканий в адрес ваших коллег из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - отметила Венедиктова.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой, - Холодницкий

Венедиктова - САП: Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах 01

Автор: 

САП (2063) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2463)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
"Стремление во что бы то ни стало завести дело на Порошенко вылилось в позорище власти - политолог". Самозашквар власти.

Итак, давайте по порядку. В ГБР в стремлении во что бы то ни стало завести дело на пятого президента взялись за 43 картины. Последовательность такая:

1. В ГБР утверждали, будто бы картины из коллекции Порошенко вывезены за границу. Порошенко организовал выставку, и доказал, что в ГБР врут. 2. Затем в ГБР начали утверждать, что при ввозе картин не была уплачена пошлина. Порошенко продемонстрировал квитанции об уплате таможенных пошлин, чем опять доказал, что в ГБР врут.

3. Дальше в ГБР и отдельных СМИ стали утверждать, что картины оплачены непрозрачно. Порошенко показал платежки, которые свидетельствуют, что деньги за картины уплачены из его личных счетов и средствами, из которых были уплачены все налоги, и опять доказал, что в ГБР врут.И вот после всех этих зашкваров власть, вместо того, чтобы извиниться и закрыть это псевдодело, прислала спецназ ГБР штурмовать Музей Гончара, где выставлена ​​экспозиция. Директору музея соответствующие документы, объясняющие штурм, не были предоставлены.

Это и есть верховенство права в понимании ГБР, ГПУ и Офиса президента? Да это позорище! Когда несостоятельность в выполнении своих предвыборных обещаний власть решила компенсировать политически предвзятыми преследованиями. Олеся ЯХНО
показать весь комментарий
27.05.2020 10:13
+27
Андрій Дар | https://defence-line.org/2020/05/rozhdenie-legendy-2/#comment-249845 26 Травня, 2020 at 18:16 | https://defence-line.org/2020/05/rozhdenie-legendy-2/?replytocom=249845#respond Відповіcти

И еще, жестяк, хочу опубликовать:
Юрий Бирюков
В кои-то веки я крайне недоволен действиями Порошенко.
Это неспортивно. Это как-то так… ну вот как если бы чемпион мира по боксу бил школьника… кувалдой. Вот именно так и выглядит сейчас моральное избиение безмозглых идиотов из ДБР/ОГПУ/ОПУ, которые решили возбудить криминальное производство по "контрабандному ввозу" картин. Это моральное избиение граничит с жестоким обращением с животными, так что следующее криминальное производство нужно регистрировать именно по этой статье.
Особенно циничным и вызывающим выглядит искренняя благодарность Венедиктовой и всей прочей перхоти, которая своими действиями ускорила открытие выставки. На выставке представлены ВСЕ картины, в в̶о̶р̶о̶в̶с̶т̶в̶е̶… в̶ы̶в̶о̶з̶е̶… а, ВВОЗЕ которых подозревается Порошенко. Ага, нашел картины по всему миру, купил их официально, ввез их официально, налоги все заплатил - каков однако мошенник - вот и иди теперь на допрос.
Да, все именно так.
Картины куплены официально.
Картины ввезены официально.
Налоги оплачены официально.
Пошлины оплачены официально.
Картины выставлены в подлинниках.
Платежные поручения выставлены в подлинниках.
Таможенные декларации выставлены в подлинниках.
Я недоволен Порошенко. Это жестоко. Это цинично. Этот процесс публичной порки идиотов граничит в порнографией.
Браво, Петр Алексеевич! Браво!
показать весь комментарий
27.05.2020 10:15
+24
"И покажите этот результат сейчас"-ты дура Венедиктова,"сейчас"-это за последний год существования зелёного дерьма."Сейчас"-это ты должна показывать.Шмара безмозглая.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Макака безграмотная!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:13 Ответить
Ах,оставьте Ирочку в покое.Она не думала что это будет так сложно и уже устала.
Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках" - Цензор.НЕТ 1811
показать весь комментарий
27.05.2020 15:33 Ответить
БОЖЕ!!!!
Знал что она дура! Но НАСТОЛЬКО!!!!
Да еще и в детство впала - детсадовское "сам дурак"!!!!
Дура - у нас суды ГОДАМИ идут, если не проплачены или с АП не звонили!!!
Какие результаты нафиг?
показать весь комментарий
27.05.2020 11:21 Ответить
Интересно девки пляшут...
Разве наличие приговора это не к суду вопрос?
Эта тетя генпрокурор или домохозяйка?
показать весь комментарий
27.05.2020 11:22 Ответить
але від якісної роботи прокурорів залежить вирок . А, якщо на одній сторінці Обвинувального акту. прокурор стверджує одне, а на іншій сторінці- щось друге, то і вирок буде відповідний.
Так, що Венедіктова тут права.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:00 Ответить
Якщо на різних сторінках, різні ствердження, то суддя повинен відправити справу на дорослідування, а не виносити якийсь вирок..., хіба не так, пане Адвокатику..!?
показать весь комментарий
27.05.2020 17:34 Ответить
а так - да не так.
деякі протиріччя можна побачити лише при дослідженні доказів, а Обвинувальний акт суду можна відправити лише на стадії Підготовчого засідання, де докази не досліджуються.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:38 Ответить
я так понял ты эти акты читал?
показать весь комментарий
27.05.2020 22:21 Ответить
какая твоя разніца
показать весь комментарий
27.05.2020 23:22 Ответить
Если на одной стороне обвинительное заключение САП, а на другой деньги или звонок из Офиса президента, то что выберет "независимый" украинский суд? Тем более, что реформой была задета только высшая ветвь судебной системы, а на нижней так и правят судьи Вовки.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:59 Ответить
У нее папашка "героический", 20 лет проректор в Школе милиции, ныне Университет внутренних дел. Входной билет 3$, плюс специализация от 1 до 5$. Оно его же и заканчивало. А "преподавание" в Университете Каразина, на т.н. историческом факультете, это как всемирный чемпионат Олимпийских игр сельсовета. Его создавали под дочь Кушнарева, там все недоумки и лузеры.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:33 Ответить
да уж, луцик у порівнянні із цією амебою просто гігант думки. навіть луцик, блєать!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:27 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет. - но порохоботы почему то ни в состоянии прочитать предложение до конца.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:31 Ответить
Go to hell Russian pig!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:51 Ответить
Провокаторов - стукачей я посылаю
показать весь комментарий
27.05.2020 11:54 Ответить
Убейся об стенку! Посылатель хренов.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:08 Ответить
Венедіктова наведи приклад своєї яскравої діяльності на посту в.о. голови дбр та генерального прокурора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:45 Ответить
Венедиктова в должности без году неделя. Ну, и начните работать, покажите, что вы соответствуете должности! Вместо этого "звернення до громадськості". Чего вдруг? Пиар, самореклама! А хто ви така вимагати звіту від САП та НАБУ?
Дуже хочете сподобатися президенту Зеленькому? Так покажіть працю Закону! Ви не в 95-му кварталі!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:47 Ответить
Нікчемні борцуни-покидьки посперечаються трохи для публіки, погадять один на одного, а там дивись і пора відпусток підійшла. І так з року в рік. Зростає лише кількість борцунів і дірка в бюджеті на їх утримання. І саме огидно, дибільно і паскудно - згідно законодавства створеного доморощеною гівноелітою за останніх 20 років. то все "законно".
показать весь комментарий
27.05.2020 11:58 Ответить
В 2025 дело Бенедиктовой будет ярким примером.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:04 Ответить
Бенедиктовой от мудрых:

Тот, кто хочет обвинять, не вправе торопиться.
Мольер

Кто быстро судит, тот быстро и раскаивается.
Публий Сир
Нельзя полагаться на показания озлобленного свидетеля.
Цицерон
Опаснейший подводный камень для правосудия - это предубеждение
Руссо Жан-Жак
Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудия.
Наполеон Бонапарт

Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного
Суворов Александр Васильевич
показать весь комментарий
27.05.2020 12:10 Ответить
Поговорки народные от САП для Венедиктовой:
Работа не волк - в лес не убежит.
Поспешишь - людей насмешишь.
Сто раз подумай - один раз сделай.
И от китайцев:
Если даже просто сидеть на берегу, то труп твоего врага сам когда нибудь проплывет мимо.
показать весь комментарий
27.05.2020 15:47 Ответить
Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного
Суворов Александр Васильевич.

То-то , я смотрю у нас всё оправдывают и оправдывают чиновников-коррупционеров..
показать весь комментарий
27.05.2020 17:39 Ответить
Подгорная: Трудно будет Владимиру Александровичу - он может потерять все личные деньги.
Останутся только те, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема
Елена Подгорная напомнила в статье, опубликованной интернет-сайтом tverezo.info, что в Соединенных Штатах рассматривают иск, касающийся возможного отмывания денег Игорем Коломойским. Суд присяжных должен решить - действительно ли эти деньги ранее украли в Украине, а затем выедены в https://replyua.net/usa/ США
В ходе расследования удалось отследить перемещение средств из ПриватБанка через множество оффшоров с последующей покупкой отелей, офисов, предметов роскоши. 5,5 миллиарда долларов - это, согласитесь, сумма.
Казалось бы - при чем здесь Зеленский?
Проблема в том, что через его оффшоры тоже отмывали деньги. В свое время президент Украины был партнером Коломойского. Соответственно, он тоже оказался в поле зрения следователей.
Уже скоро Зеленскому придется делать очень трудный выбор. Не стоит забывать, что истцом по иску против Коломойского является государство Украина. Соответственно, президенту придется определяться - на чьей он стороне. Короче, Владимиру Александровичу будет трудно. Ведь личные деньги он действительно может потерять в любой момент. Останутся только те средства, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема https://replyua.net/news/212050-podgornaya-trudno-budet-vladimiru-aleksandrovichu-on-mozhet-poteryat-vse-lichnye-dengi-ostanutsya-tolko-te-kotorye-krutyatsya-v-rf-no-i-tam-s-finansami-problema.html
показать весь комментарий
27.05.2020 12:26 Ответить
От почему всех этих лазаренков-януковичей только через .опу учить надо...Сколько уже денег наворованых в США и ЕС осталось...Можно было рай построить в Украине. Постоянно процессы идут по отъему бабла из оффшоров.Около 300 млрд баксов спизжено украинских властями США и ЕС...
показать весь комментарий
28.05.2020 05:53 Ответить
Надо установить план по приговорам.Дайош Сралина!
показать весь комментарий
27.05.2020 12:54 Ответить
Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках" - Цензор.НЕТ 2862
показать весь комментарий
27.05.2020 12:59 Ответить
За козла - ответит.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:27 Ответить
гнать на хер их всех. НАБУ недавно музей штурмом взяло...
показать весь комментарий
28.05.2020 05:55 Ответить
Давайте начнем с генеральной прокуратуры. Она значительно раньше начала работать, а результаты? Где? Какое слово рифмуется со словом "где"?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:51 Ответить
Генпрокуратура была вегда, подобный орган есть в любой стране, тоесть отказаться от нее нельзя. Хотя я согласен с вами что она скорее вредит чем приносит пользу. Но всякие НАБУ, САП и другие организации-паразиты не являются обязательными, тоесть от них можно отказаться. Я сечас не защищаю генпрокуратуру, но она это необходимое зло, а вот эти "антикоррупционеры" это всего лишь очень дорогостоящая хрень.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:41 Ответить
про яскраві вироки ригівська курва питай у суддівської мерзоти, а цього утирка спитай скільки справ розслідував, скільки обвинувальних висновків відправив до суду і який результат їх розгляду! придурошна, про яскраві вироки суду у його обов'язках не має нічого!
показать весь комментарий
27.05.2020 13:17 Ответить
Стесняюсь напомнить генеральному прокурору, что прокуратура не выносит приговоры и не несёт ответственности за приговоры суда... конечно...если Венедиктова не прошла аттестацию - прокола в ёё "фундаментальных знаниях" долго ожидать не пришлось... ))
показать весь комментарий
27.05.2020 14:24 Ответить
она в двадцать семь лет кафедрой права заведовала уже,
ей виднее ...
показать весь комментарий
27.05.2020 19:07 Ответить
в анивирсетете
показать весь комментарий
27.05.2020 19:07 Ответить
,,элита,, мусорская.
показать весь комментарий
28.05.2020 05:57 Ответить
Как говорила Верка Сердючка :"Яка сім'я, таке і сонечко!"
показать весь комментарий
28.05.2020 10:53 Ответить
когда эта **** уйдет с должности, мы будем ее "вспоминать" не злим, тихим словом
показать весь комментарий
27.05.2020 14:35 Ответить
говорят когда ГБР пришли посмотреть картины в галереи )))свиснутые петробарыгой!))у петрухи случилась диарея)))сбежал сывочолый "херой"залышивши жинку)))клоун еще тот)))сцыкун)))
показать весь комментарий
27.05.2020 14:37 Ответить
стефанишин не понял у тебя,кацап,диарея началась ? и с какой кацапской ниши ты выполз ????
показать весь комментарий
27.05.2020 17:11 Ответить
1. Венедиктова лично предъявила претенизии к САП в видео, а в ответ Холодницкий спрятался за открытое письмо группы своих прокуроров.
2. Венедиктова пытается играть в политику и показать Зеленскому, что она изо всех сил пытается выполнять его поручения. Хотя подобные выяснения отношений требуют не пиара на публику, а конструктивного, обстоятельного разбора на совместных с вышестоящими лицами совещаниях с протокольными результатами и сроками выполнения решений.
3.Скорее всего, обе стороны виноваты в саботаже работы соседней "конторы". В принципе, такие истории есть в правоохранительных органах всех стран.
Поэтому нужно закреплять законодательные алгоритмы и механизмы разрешения подобного рода разборок, чтобы было ясно - "кто виноват" и "что делать".
показать весь комментарий
27.05.2020 14:38 Ответить
"Делай загадочное лицо,дура!"... (с)
показать весь комментарий
27.05.2020 15:26 Ответить


Венедіктова - САП: "Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках" - Цензор.НЕТ 5263
показать весь комментарий
27.05.2020 22:36 Ответить
Спорят два дармоеда кто из них круче.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:27 Ответить
рУзькаглазая матрёха-кацапка, в Украине, как и во всех нормальных странах сажает не прокуратура, а суды. марш в начальную школу! кто этой идиотке дал диплом?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:34 Ответить
Она как сестра Влащенко, они очень похожи, обе одинаково конченные.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:42 Ответить
Очередная миссис Pferd от "слуг народных"...
показать весь комментарий
27.05.2020 19:09 Ответить
Всё правильно говорит, боты напряглись )))
показать весь комментарий
27.05.2020 19:54 Ответить
та не суд, курво, а грьобана корумпована українська пародія на суд.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:13 Ответить
в этот раз она права , приходят-уходят прокуроры ,судьи , а в стране ниче не меняется
( в смысле посадок )
за время независимости у нас образовались целые касты недоторканых от чиновников до воров
лет за 20-25 , у нас не закрыли ни одного взяточника , ни одного вора , зачем нам такой САП
и весь банкет за деньги налогоплательщиков
показать весь комментарий
27.05.2020 20:47 Ответить
- Наша страна занимает второе место в мире с самым высоким уровнем коррупции!
- Второе? Сомнительно как то.
- Ну да, второе, мы дали взятку что - бы не быть первой !
показать весь комментарий
27.05.2020 21:41 Ответить
на фото " дура в пижаме "
показать весь комментарий
27.05.2020 22:37 Ответить
В Україні з 90-х років і до сьогодні робиться лиш імітація реформ,а не реформи,як і імітація бородьби з корупцією,згадаймо те блюзнірство влаштоване кумом блазня Порошенка алкашом Луценком з застосуванням гелікоптерів на яких доставляли злочинців-корупціонерів в результаті НІКОГО не посадили!
показать весь комментарий
27.05.2020 22:42 Ответить
ПОКА ОЛИГАРХИ БУДУТ ДАВИТЬ НА ВЛАСТЬ - ДЕЛА НЕ БУДЕТ !!!
показать весь комментарий
27.05.2020 22:43 Ответить
Как при приготовлении крабовых палочек не пострадал ни один краб, так и при работе антикоррупционных органов не был посажен ни один коррупционер...
показать весь комментарий
28.05.2020 01:56 Ответить
В чем то она права ,но это ко всем относиться ,органам .Где дело о выводе средств с Привата,и др. банков.Ротрдамов Ахметова, газовых дел Фирташа ,и где дела на Пинчука.Вот против кого должет быть майдан .А вы собачитесь ,за тех ,кого они ставят
показать весь комментарий
28.05.2020 07:40 Ответить
Та нехай відкриють провадження відносно неї та її чоловіка, там є за що.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:48 Ответить
САП -Венедиктовой "Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах"...
показать весь комментарий
28.05.2020 09:35 Ответить
Мне уже всё равно кого посадят) Просто интересно - это в принципе возможно? Я то знаю, что нет, но просто тупо поржать.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 