Венедиктова - САП: "Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или нареканий в адрес ваших коллег из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - отметила Венедиктова.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

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