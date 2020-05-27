В ВСУ зафиксировали третий летальный случай из-за COVID-19, всего болеет 57 военнослужащих, - Командование Медсил

По состоянию на 7 утра 27 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 57 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 287 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 35 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса: "В связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 25 мая умер работник Вооруженных Сил Украины (Львовская область). Работник болел с 11 мая, лечился дома. 18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья работник ВС Украины обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района Львовской области и в этот же день ему был сделан экспресс-тест для выявления признаков наличия COVID-19. Исследование пациента показало отрицательный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая в связи с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен во Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого у работника ВС Украины подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 посмертно".

Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых (один из них летальный, как сообщалось выше. - Ред.) случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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"В учреждениях здравоохранения находятся двое военнослужащих (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ"). Еще один военнослужащий (Киевская область) находится на амбулаторном лечении. На 27.05.2020 г. запланирована госпитализация в Национальный военно-медицинский клинический центра "ГВКГ". Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Сейчас в Вооруженных Силах Украины учтено 162 человека, болеет - 57 человек, выписаны - 102 человека, летальных - 3 случая", - сказано в сообщении.