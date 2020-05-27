На Киевщине за сутки 16 случаев COVID-19, всего 1 474 инфицированных, - ОГА

За все время пандемии на Киевщине COVID-19 заболели 118 детей и 257 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области по состоянию на 10:00 27 мая 2020 официально подтверждено 1474 случая заболевания коронавирусом (в т.ч. 118 детей и 257 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 16.

Из них на стационарном лечении - 214, на самоизоляции - 1 260 человек. Выздоровели 322 человека (в т.ч. 26 детей).

За время пандемии умерло 30 человек.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4312 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 32 сообщения о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 6643 контактными лицами.

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