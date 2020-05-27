Принимать решение об исключении гидроксихлорохина из протокола лечения COVID-19 будут специалисты, - Степанов

Рабочая группа в ближайшее время будет принимать решение относительно исключения гидроксихлорохина из протокола лечения COVID-19 в связи с прекращением клинических испытаний препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отслеживаем все происходящее в мире. На этой неделе будет собираться рабочая группа. Она состоит из ведущих специалистов, которые есть в Украине, разных специальностей. В первую очередь это анестезиологи, эпидемиологи, инфекционисты, эндокринологи, кардиологи. С учетом последних рекомендаций ВОЗ, с учетом того, что происходит в мире, в США, в Европе, с учетом нашего опыта использования этого препарата они будут принимать решение, которое затем будет представлено мне на утверждение. Этим должны заниматься исключительно специалисты", - плодчеркнул министр.

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Ранее стало известно, чтоиспользуемый для лечения COVID-19 в Украине хлорохин не эффективен и повышает риск умереть от аритмии сердца. ПозжеВОЗ приостанавил испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них.