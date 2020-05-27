Проведение спортивных соревнований разрешено в количестве до 50 человек и без зрителей, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что вчера Федерация футбола Украины согласовала старт Премьер-лиги.

Об этом министр здравоохранения рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 22 мая, разрешены спортивные соревнования в количестве до 50 человек. Если спортивное соревнование предусматривает большее количество, то мы специально прописали в постановлении Кабмина, что это все возможно с учетом разрешения Минздрава при обязательном выполнении тех рекомендаций и утвержденных документов, которые выдает Минздрав по эпидемиологическим мерам", - отметил Степанов.

Кроме того, по словам министра, вчера с Федерацией футбола Украины было согласовано возобновление матчей Премьер-лиги Украины.

"Дали четкие рекомендации, дали четкий медицинский протокол, каким образом это будет происходить, какое количество одновременно людей может находиться в это время на стадионе - это до 200 человек. Конечно, все это происходит без зрителей", - объяснил Степанов.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая

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