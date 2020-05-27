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Новости Коронавирус и карантин
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Проведение спортивных соревнований разрешено в количестве до 50 человек и без зрителей, - Степанов

Проведение спортивных соревнований разрешено в количестве до 50 человек и без зрителей, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что вчера Федерация футбола Украины согласовала старт Премьер-лиги.

Об этом министр здравоохранения рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 22 мая, разрешены спортивные соревнования в количестве до 50 человек. Если спортивное соревнование предусматривает большее количество, то мы специально прописали в постановлении Кабмина, что это все возможно с учетом разрешения Минздрава при обязательном выполнении тех рекомендаций и утвержденных документов, которые выдает Минздрав по эпидемиологическим мерам", - отметил Степанов.

Кроме того, по словам министра, вчера с Федерацией футбола Украины было согласовано возобновление матчей Премьер-лиги Украины.

"Дали четкие рекомендации, дали четкий медицинский протокол, каким образом это будет происходить, какое количество одновременно людей может находиться в это время на стадионе - это до 200 человек. Конечно, все это происходит без зрителей", - объяснил Степанов.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) спорт (2419) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вот это правильно. И чтобы играли в масках, и защитных костюмах. И чтобы ближе, чем на два метра друг к другу не приближались.
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27.05.2020 10:36 Ответить
Особливо в ММА...
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27.05.2020 10:46 Ответить
Вспомнился анекдот. По просьбам читателей теперь наша газета будет выходить в рулонах и без текста
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27.05.2020 10:37 Ответить
Ппц...
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27.05.2020 10:46 Ответить
Український футбол з його корпцією у ФФУ і скандалами- (за винятком фан-трибун) давно без Глядача
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27.05.2020 10:55 Ответить
як то кажуть, горілка в малих дозах безпечна у будь якій кількості
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27.05.2020 11:06 Ответить
 
 