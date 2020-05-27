Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го

Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ИКОМ) считает недопустимыми действия представителей Государственного бюро расследований, имевшие место 26 мая 2020 г. в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" (г.. Киев).

"Сотрудники Государственного бюро расследований при проведении следственных действий в рамках одного из уголовных производств применили силу для проникновения в выставочное помещение музея - сломали двери, вытолкнули директора - Петра Ивановича Гончара, и заблокировали вход. Что происходило в это время в помещениях музея - неизвестно, поскольку сотрудников Музея Гончара, народных депутатов, которые прибыли на место, и журналистов внутрь не пропускали. Представители полиции ограничились наблюдениями и принятием заявлений от директора музея и других лиц", - говорится в заявлении ИКОМ Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ИКОМ Украины не считает возможным давать оценку содержанию уголовного производства и действиям его фигурантов, это - компетенция правоохранительных органов. В то же время подобные действия сотрудников ГБР нарушают принцип верховенства права и подрывают общественное доверие. Музеи являются публичным пространством, местом хранения общего наследия и диалога. Они ожидают от правоохранительных органов защиты и поддержки, а не агрессии и насилия на границе актов вандализма. Последний раз правоохранители врывались в помещение музея силой в январе 2014 г. Эта практика должна быть навсегда искоренена. Требуем от руководства ГБР принести извинения Петру Гончару и провести служебное расследование данного инцидента", - заявили в ИКОМ.

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Руководство музея на странице в сети Facebook сообщило, что после презентации представители Государственного бюро расследований вторглись в выставочный зал музея. Они заявили, что совершили эти действия в связи "с наличием информации об угрозе имущества и необходимостью его спасения". Проникновение в помещение представителями ГБР произошло без судебного решения и при отсутствии согласия директора музея, который является материально ответственным за сохранение музейных ценностей, а также художественных произведений с выставки, которые на период выставки попадают под учет музея. Представители ГБР заблокировали вход и помешали директору попасть в помещение музея, в частности в зал с выставкой.

Директором музея было подано заявление в Национальную полицию о повреждении государственного имущества и проникновении в помещение без его разрешения.

По состоянию на вечер 26 мая, художественные произведения были описаны, признаны вещественным доказательством и переданы директору музея Петру Ивановичу Гончару как ответственному хранителю. Они будут храниться в музее к решению их юридической судьбы, как и хранились до визита ГБР.

Представителями ГБР по результатам проведенного несанкционированного обыска изъяты из экспозиции документы, подтверждающие законное пребывание коллекции на территории Украины. Они были выставлены на обозрение, как правовое основание нахождения этих картин в музее.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.