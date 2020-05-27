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Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го

Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го

Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ИКОМ) считает недопустимыми действия представителей Государственного бюро расследований, имевшие место 26 мая 2020 г. в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" (г.. Киев).

"Сотрудники Государственного бюро расследований при проведении следственных действий в рамках одного из уголовных производств применили силу для проникновения в выставочное помещение музея - сломали двери, вытолкнули директора - Петра Ивановича Гончара, и заблокировали вход. Что происходило в это время в помещениях музея - неизвестно, поскольку сотрудников Музея Гончара, народных депутатов, которые прибыли на место, и журналистов внутрь не пропускали. Представители полиции ограничились наблюдениями и принятием заявлений от директора музея и других лиц", - говорится в заявлении ИКОМ Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ИКОМ Украины не считает возможным давать оценку содержанию уголовного производства и действиям его фигурантов, это - компетенция правоохранительных органов. В то же время подобные действия сотрудников ГБР нарушают принцип верховенства права и подрывают общественное доверие. Музеи являются публичным пространством, местом хранения общего наследия и диалога. Они ожидают от правоохранительных органов защиты и поддержки, а не агрессии и насилия на границе актов вандализма. Последний раз правоохранители врывались в помещение музея силой в январе 2014 г. Эта практика должна быть навсегда искоренена. Требуем от руководства ГБР принести извинения Петру Гончару и провести служебное расследование данного инцидента", - заявили в ИКОМ.

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Руководство музея на странице в сети Facebook сообщило, что после презентации представители Государственного бюро расследований вторглись в выставочный зал музея. Они заявили, что совершили эти действия в связи "с наличием информации об угрозе имущества и необходимостью его спасения". Проникновение в помещение представителями ГБР произошло без судебного решения и при отсутствии согласия директора музея, который является материально ответственным за сохранение музейных ценностей, а также художественных произведений с выставки, которые на период выставки попадают под учет музея. Представители ГБР заблокировали вход и помешали директору попасть в помещение музея, в частности в зал с выставкой.

Директором музея было подано заявление в Национальную полицию о повреждении государственного имущества и проникновении в помещение без его разрешения.

По состоянию на вечер 26 мая, художественные произведения были описаны, признаны вещественным доказательством и переданы директору музея Петру Ивановичу Гончару как ответственному хранителю. Они будут храниться в музее к решению их юридической судьбы, как и хранились до визита ГБР.

Представителями ГБР по результатам проведенного несанкционированного обыска изъяты из экспозиции документы, подтверждающие законное пребывание коллекции на территории Украины. Они были выставлены на обозрение, как правовое основание нахождения этих картин в музее.

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Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го 01
Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го 02
Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го 03
Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го 04

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Автор: 

музей (723) вандализм (600) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+37
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 9914
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27.05.2020 11:01
+35
А зачем Украине музеи если есть "Студия квартал 95", "Лига смеха", "Мамахохотала", "Рассмеши комика"....
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27.05.2020 10:51
+28
Международный совет музеев о действиях ГБР в музее Гончара: Последний раз правоохранители врывались силой в музей в январе 2014-го - Цензор.НЕТ 7089
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27.05.2020 10:49
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Да, Зе-клован вже підбирається до розстрільної статті, от-от уже, близько.
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27.05.2020 11:20 Ответить
Ця інфа мала б зацікавити якраз зелєботів.
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27.05.2020 11:22 Ответить
Про Чаушеску еще напиши
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27.05.2020 11:23 Ответить
Можно и про Каддафи
Думай-те.. зеленые
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27.05.2020 12:06 Ответить
Чем они думать будут?Сказал....там мозг давно просран
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27.05.2020 12:09 Ответить
А что там с пливками Трубы, пливками Лероса, пливками Трампа, что там с Оманским "отдыхом"?
Зюзя уже себе хорошо заработал на будущее
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27.05.2020 11:31 Ответить
Пленки Дрюкача забыл
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27.05.2020 11:33 Ответить
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 4774
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27.05.2020 11:21 Ответить
Быть ЗЕбилом сейчас стыдно
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27.05.2020 11:28 Ответить
"Зараз в Україні публічно заявить, що ти голосував за Зеленського - все одно, що оголосить себе ідіотом... ". (А навіщо фірмі "ідіоти"?...).
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27.05.2020 11:35 Ответить
ПиМ.https://petrimazepa.com/kto_pustil_sheptuna_k_kartinam_poroshenko Кто пустил «шептуна» к картинам Порошенко?

статья большая, много картинок, читается весело... Поэтому -- только https://petrimazepa.com/kto_pustil_sheptuna_k_kartinam_poroshenko ссылка .
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27.05.2020 11:27 Ответить
во мля ноги ростут от бабушки бени и кацапов - ну вот всё Пимовцы красавы
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27.05.2020 11:30 Ответить
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 4991
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27.05.2020 11:35 Ответить
Дебільне бюрю рекету
Брешуть, як дихають
https://www.5.ua/polityka/u-merezhi-ziavylysia-zapysy-proslushky-pro-tysk-truby-na-slidchoho-u-spravi-poroshenka-smy-203895.html

Цікаві коментарі там
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27.05.2020 11:36 Ответить
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 6968
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27.05.2020 11:40 Ответить
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 2621
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27.05.2020 11:41 Ответить
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 1018
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27.05.2020 11:41 Ответить
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27.05.2020 15:33 Ответить
Так и будет, пока быдло будет голосовать за кацапского ковёрного клоуна! А страной будут править враги из ближайшего круга янелоха! Зебилы демонстрируют свою убогость всему миру при полном отсутствии мозгов. Вы это таки сделали, открыв новый вид биоотходов - "зебил быдловатный".
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27.05.2020 11:44 Ответить
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 2529
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27.05.2020 11:46 Ответить
Кучеренко ,по правде сказать сам нуль,как "Батькивщина",как и ВОНА.А как все начиналось.Прыкро.Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 3395
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27.05.2020 12:15 Ответить
Здивований, насправді Кучеренко таке написав у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1920431754759050&id=100003767320921 Фейсбук .
Фесенко його перепитав
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 3424

Ну, ж розумна людина, як вдалося Зеленскому на*бати її?
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27.05.2020 12:28 Ответить
Прежде чем осуждать кого-то возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори, что ты знаешь- как правильно жить.

https://millionstatusov.ru/aut/dalaj-lama.html Далай Лама


Зюзя, думай!Тебе только 42!
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27.05.2020 11:52 Ответить
Палачи, вот такие выродки они также убивали Украинских активистов на Евро Майданах. И не исключено что снова будут убивать в уже скоро предстоящих протестных " Майданах ". Ведь эта про-кремлёвская власть продажных ЗЕбилов - капитулянтов она мало чем отличается от кровавой банды сбежавшего в паРашу ЗЕКА яныка- янычара.Точно такой же у проклятых ЗЕбилов весь их анти-украинский силовой блок.
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27.05.2020 11:54 Ответить
Сьогодні зранку. А потім, напевно, постіль Лєна чи Мендель буде постіль сушити

Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 5392
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27.05.2020 11:55 Ответить
Зе влада підтирається законом як туалетним папіром. Це реальні гопніки, лякливі гопніки наділені владою Зе. Паралелі з 2014 роком явні
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27.05.2020 11:56 Ответить
Один несправедливый приговор влечет больше бедствия, чем многие преступления, совершенные частными людьми; последние портят только ручьи, только одинокие струи воды, тогда как несправедливый судья портит самый источник.
Бэкон Фрэнсис
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27.05.2020 12:13 Ответить
Бенядиктова, не плюй в источник. Может еще самой попить захочется.
Астанавись!
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27.05.2020 12:14 Ответить
Міжнародна рада музеїв про дії ДБР в музеї Гончара: Останній раз правоохоронці вривалися силою в музей у січні 2014-го - Цензор.НЕТ 6322
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27.05.2020 12:30 Ответить
ТЫ НЕ ДОПИСАЛО ПАРУ СЛОВ- "На допрос не пойду...там насилуют мусоров, а у меня на них сегодня не встанет."
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27.05.2020 12:45 Ответить
Давно із спаму випустили?
Назад хочеш?
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27.05.2020 14:23 Ответить
кацапским духом так и несет от твоего выс..ра
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27.05.2020 18:13 Ответить
ой, да. Зе-гулал, 37-й год. Мармеладную бубочку забижают.
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27.05.2020 18:25 Ответить
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