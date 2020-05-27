В РФ зафиксировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки 161 погибший
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией снизился до 8 338 случаев, смертность остается высокой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Темп прироста в среду уменьшился до +2,3% (накануне он составлял 2,5%). Нарастающим итогом в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции.
За сутки в России зарегистрирован 161 летальный исход, ассоциированный с COVID-19. Рекордный показатель смертности был зарегистрирован накануне: за прошлые сутки от коронавируса умерли 174 человека. За все время распространения коронавируса скончались 3 968 пациентов. С середины мая уровень смертности лишь трижды опускался незначительно ниже ста и трижды обновлял максимумы.
За сутки выписаны 11 079 пациентов, всего выздоровевших уже 142 208.Таким образом, общее количество активных случаев болезни в РФ (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 504. Выздоровел в России каждый третий (38,3%) от общего числа случаев за все время.
По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте. Второе место за Бразилией (391,2 тыс., +16,3 тыс.), на первом месте США (1,68 млн, +18,6 тыс.).
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путя сказав параду бути, всі курва на парад дідів носити!
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На сегодня
Brazil
Confirmed: 391 222
Deaths: 24 512
Recovered: 158 593
Active: 208 117
2) у Бразилії надто низьке тестування.
3)загальносвітова проблема з цим вірусом -велика заражуваність у "тісних спільнотах"
Но по оценкам экспертов, реальное число инфицированных и умерших в Бразилии может превосходить официальные данные примерно в 15 раз, так как масштабы тестирования в этой самой густонаселенной стране Латинской Америки невелики.
Эпицентр заражения в стране - штат Сан-Паулу, где только по официальным данным зафиксировано почти 66 тысяч заболевших. Далее идет штат Сеара, в котором инфицированы 28 тысяч человек, а за ним следует Рио-де-Жанейро (27,8 тыс. заражений). Бразилия лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.
Как заявила глава бразильского подразделения организации "Врачи без границ" Ана де Лемос, Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса. Число заболевших коронавирусом там выросло за месяц в восемь раз, а число умерших - в девять раз. Латинской Америке следует готовится к "вирусному апокалипсису", отмечает немецкое издание https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-news-am-mittwoch-die-wichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-3d7504d8-299c-4ad1-968f-acd0a5ed5b0e Der Spiegel .
Наихудшая ситуация пока отмечается в Бразилии - на нее приходится половина всех заболевших и умерших в Латинской Америке. А Рио-де-Жанейро рискует превратиться по числу умерших в "бразильский Нью-Йорк". Количество жертв скоро может приблизиться к 100 тысячам. Вирус особенно сильно бушует среди коренного населения, проживающего большей частью в Амазонии. В бразильском городе Манаус число смертей выросло в три раза.
Как звучит новость для меня - "Смертельный вирус косит людоедов."
"зараза до зарази не прилипає"
🇷🇺❗️Один из основателей исследовательского агентства Data Insight, аналитик Борис Овчинников проанализировав данные о приросте числа заболевших COVID-19 в России заявил (https://meduza.io/feature/2020/05/26/ofitsialnye-tsifry-mozhno-vybrosit-v-musornoe-vedro), что статистику по коронавирусу в России могут фальсифицировать на федеральном уровне.
За 25 дней число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 четыре раза заканчивалось на 99: 30 апреля по данным оперативного COVID-19 диагностировали у 7099 человек, 8 мая - у 10699 человек, 12 мая - у 10899 человек, 24 мая - у 8599 человек. Согласно подсчетам эксперта, вероятность такого совпадения составляет всего лишь 0,011%, (разбор можно изучить в посте Овчинникова в Facebook (https://www.facebook.com/boris.ovchinnikov/posts/10157241176612304)), на основании чего он сделал вывод, что официальная статистика по коронавирусу в России, вероятно не соответствует действительности.
"Официальные цифры по количеству заболевших можно выбросить в мусорное ведро - нет никаких оснований считать, что они адекватно показывают динамику эпидемии. Может быть, показывают, может быть, нет - неизвестно. Качество рисованных цифр невозможно и абсурдно оценивать"
На вопрос журналиста, (https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/statistika-509441/) не боится ли аналитик быть привлеченным к ответственности за свою публикацию, Овчинников ответил, что «некоторые осторожность и страх присутствует», но вместе с тем выразил надежду, что представители власти понимают, что «официальная статистика сильно не дотягивает до адекватного отражения реальности».