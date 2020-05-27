В РФ зафиксировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки 161 погибший

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией снизился до 8 338 случаев, смертность остается высокой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Темп прироста в среду уменьшился до +2,3% (накануне он составлял 2,5%). Нарастающим итогом в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в России зарегистрирован 161 летальный исход, ассоциированный с COVID-19. Рекордный показатель смертности был зарегистрирован накануне: за прошлые сутки от коронавируса умерли 174 человека. За все время распространения коронавируса скончались 3 968 пациентов. С середины мая уровень смертности лишь трижды опускался незначительно ниже ста и трижды обновлял максимумы.

За сутки выписаны 11 079 пациентов, всего выздоровевших уже 142 208.Таким образом, общее количество активных случаев болезни в РФ (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 504. Выздоровел в России каждый третий (38,3%) от общего числа случаев за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте. Второе место за Бразилией (391,2 тыс., +16,3 тыс.), на первом месте США (1,68 млн, +18,6 тыс.).

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