РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7074 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 797 27

В РФ зафиксировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки 161 погибший

В РФ зафиксировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки 161 погибший

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией снизился до 8 338 случаев, смертность остается высокой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Темп прироста в среду уменьшился до +2,3% (накануне он составлял 2,5%). Нарастающим итогом в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в России зарегистрирован 161 летальный исход, ассоциированный с COVID-19. Рекордный показатель смертности был зарегистрирован накануне: за прошлые сутки от коронавируса умерли 174 человека. За все время распространения коронавируса скончались 3 968 пациентов. С середины мая уровень смертности лишь трижды опускался незначительно ниже ста и трижды обновлял максимумы.

За сутки выписаны 11 079 пациентов, всего выздоровевших уже 142 208.Таким образом, общее количество активных случаев болезни в РФ (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 504. Выздоровел в России каждый третий (38,3%) от общего числа случаев за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте. Второе место за Бразилией (391,2 тыс., +16,3 тыс.), на первом месте США (1,68 млн, +18,6 тыс.).

Также читайте: "Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу", - Зеркаль

Автор: 

карантин (16729) россия (95441) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
пВ РФ зафиксировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки 161 погибший - Цензор.НЕТ 3430
путя сказав параду бути, всі курва на парад дідів носити!
показать весь комментарий
27.05.2020 10:52
+6
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:52
+5
хай дохнут суки.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хай дохнут суки.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:50 Ответить
К вящей славе господней.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:56 Ответить
Мало! Врут по любому. Хоть бы средние показатели смертности посмотрели.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:51 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:52 Ответить
Я таких відправляю до спаму.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:05 Ответить
То есть порохоботы это кремлеботы???
показать весь комментарий
27.05.2020 11:13 Ответить
Когда "патриоты" призывают лишить права голоса миллионы украинцев только за то, что они проголосовали не так , как этим "патриотам" хочется, я начинаю сомневаться в их патриотизме...
показать весь комментарий
27.05.2020 12:09 Ответить
пВ РФ зафиксировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки 161 погибший - Цензор.НЕТ 3430
путя сказав параду бути, всі курва на парад дідів носити!
показать весь комментарий
27.05.2020 10:52 Ответить
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
27.05.2020 10:55 Ответить
Да че то как то пофиг сколько москалей сдохнет. Ну пля кто виноват что правительство рашки кидает деньги на войны в Сирии, Украине, Ливии...., вместо того чтобы эти деньги тратить на борьбу с коронавирусом..... А еще хотят отмены санкций..., не покупать в россии нефть и газ и хана будет этому государству и воевать со сцикливыми кацами даже не надо.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:00 Ответить
А догнать і перегнать Омерику кацапам слабо?
показать весь комментарий
27.05.2020 11:07 Ответить
Как начиналось в Бразилии
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53183994 Президент Бразилии вышел на акцию против ограничений из-за коронавируса Жаир Болсонару выступает против ограничительных мер из-за коронавируса и предлагает открыть границу. Вирусом в Бразилии заражены более 38 тысяч человек, умерло около 2,5 тысячи.
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53183994 Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус "небольшим гриппом", а борьбу с распространением коронавируса "истерией". Ранее Болсонару отправил в отставку популярного в стране министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетта, который был одним из главных сторонников социального дистанцирования в Бразилии.
На сегодня

Brazil
Confirmed: 391 222
Deaths: 24 512
Recovered: 158 593
Active: 208 117
показать весь комментарий
27.05.2020 11:10 Ответить
Умирают, в основном, коренные народности Бразилии. Которые мешают вырубке лесов Амазонии.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:19 Ответить
ольгинские знают ето с уверенностью(как всегда) 100 процентов
показать весь комментарий
27.05.2020 12:07 Ответить
Представители «Объединения коренных народов Бразилии» (APIB), общественной группы, которая ежедневно отслеживает статистику COVID-19 среди 900 тысяч коренных жителей страны, сообщили, что уровень смертности среди туземных народов в два раза выше, чем среди остального населения Бразилии.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:12 Ответить
1) це не "в основном"
2) у Бразилії надто низьке тестування.
3)загальносвітова проблема з цим вірусом -велика заражуваність у "тісних спільнотах"
показать весь комментарий
27.05.2020 12:15 Ответить
0 мая впервые количество умерших от коронавируса в стране превысило 1 тысячу человек. По данным Минздрава Бразилии, за последние 24 часа было зарегистрировано 1179 смертей.
Но по оценкам экспертов, реальное число инфицированных и умерших в Бразилии может превосходить официальные данные примерно в 15 раз, так как масштабы тестирования в этой самой густонаселенной стране Латинской Америки невелики.
Эпицентр заражения в стране - штат Сан-Паулу, где только по официальным данным зафиксировано почти 66 тысяч заболевших. Далее идет штат Сеара, в котором инфицированы 28 тысяч человек, а за ним следует Рио-де-Жанейро (27,8 тыс. заражений). Бразилия лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.
Как заявила глава бразильского подразделения организации "Врачи без границ" Ана де Лемос, Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса. Число заболевших коронавирусом там выросло за месяц в восемь раз, а число умерших - в девять раз. Латинской Америке следует готовится к "вирусному апокалипсису", отмечает немецкое издание https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-news-am-mittwoch-die-wichtigsten-entwicklungen-zu-sars-cov-2-und-covid-19-a-3d7504d8-299c-4ad1-968f-acd0a5ed5b0e Der Spiegel .
Наихудшая ситуация пока отмечается в Бразилии - на нее приходится половина всех заболевших и умерших в Латинской Америке. А Рио-де-Жанейро рискует превратиться по числу умерших в "бразильский Нью-Йорк". Количество жертв скоро может приблизиться к 100 тысячам. Вирус особенно сильно бушует среди коренного населения, проживающего большей частью в Амазонии. В бразильском городе Манаус число смертей выросло в три раза.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:24 Ответить
*20 мая.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:25 Ответить
Перефразируя старинную классику: "И даже в области КОВИДа мы впереди планеты всей".
показать весь комментарий
27.05.2020 11:19 Ответить
РАБссия всех спасает,даже Омерику с Италией...,а братьев китайцев ваще на руках носят.РАБссия это Мать Тереза...,добрые самаритяне....
показать весь комментарий
27.05.2020 11:23 Ответить
Эрдоган выгнал из Ливиии ИХТАМНЕТов плешивого Хмыря.Драпали быстрее БТРов...
показать весь комментарий
27.05.2020 11:25 Ответить
Как звучит новость для россиянина - "Смертельный вирус косит россиян."
Как звучит новость для меня - "Смертельный вирус косит людоедов."
показать весь комментарий
27.05.2020 11:32 Ответить
Зрозуміло чому така низька смертність в рашці від вірусу?
"зараза до зарази не прилипає"
показать весь комментарий
27.05.2020 12:13 Ответить
Я думаю, кацапи і Лукашенко мутять зі статистикою. Вони ще по 2-й світовій намагаються приховати справжню кількість людських втрат СРСР в 2-й світовій та частку, яка припадає на суто військові втрати.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:38 Ответить
А Беларусь вообще без карантина. Зато будет с чем сравнивать.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:36 Ответить
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [27.05.20 10:20]

🇷🇺❗️Один из основателей исследовательского агентства Data Insight, аналитик Борис Овчинников проанализировав данные о приросте числа заболевших COVID-19 в России заявил (https://meduza.io/feature/2020/05/26/ofitsialnye-tsifry-mozhno-vybrosit-v-musornoe-vedro), что статистику по коронавирусу в России могут фальсифицировать на федеральном уровне.

За 25 дней число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 четыре раза заканчивалось на 99: 30 апреля по данным оперативного COVID-19 диагностировали у 7099 человек, 8 мая - у 10699 человек, 12 мая - у 10899 человек, 24 мая - у 8599 человек. Согласно подсчетам эксперта, вероятность такого совпадения составляет всего лишь 0,011%, (разбор можно изучить в посте Овчинникова в Facebook (https://www.facebook.com/boris.ovchinnikov/posts/10157241176612304)), на основании чего он сделал вывод, что официальная статистика по коронавирусу в России, вероятно не соответствует действительности.
"Официальные цифры по количеству заболевших можно выбросить в мусорное ведро - нет никаких оснований считать, что они адекватно показывают динамику эпидемии. Может быть, показывают, может быть, нет - неизвестно. Качество рисованных цифр невозможно и абсурдно оценивать"
На вопрос журналиста, (https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/statistika-509441/) не боится ли аналитик быть привлеченным к ответственности за свою публикацию, Овчинников ответил, что «некоторые осторожность и страх присутствует», но вместе с тем выразил надежду, что представители власти понимают, что «официальная статистика сильно не дотягивает до адекватного отражения реальности».
показать весь комментарий
27.05.2020 12:06 Ответить
Мелочь, а приятно!!!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:22 Ответить
 
 