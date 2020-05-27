РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7110 посетителей онлайн
Новости
2 986 29

В "Укравтодоре" опровергли тезисы из расследования Bihus.info и указали на манипуляции

В

"Укравтодор" не завышает цены на асфальтобетон и вообще не влияет на его закупочную стоимость, таким образом обвинения журналистов Bihus.info, высказанные в опубликованном ранее расследовании - безосновательны и манипулятивны.

Об этом сказано в комментарии "Укравтодора" относительно ценообразования на дорожные материалы, который опубликован на Facebook-странице компании.

Чтобы продемонстрировать манипулятивность суждений журналистов, в компании пошагово расписали процесс формирования цены закупки асфальтобетона службами автомобильных дорог в регионах. Первым шагом является формирование инвесторской документации, в рамках которой служба определяет максимально допустимую цену строительства или ремонта дороги.

На втором этапе инвестдокументацию проверяет независимая экспертиза, которую проводит не связанная с "Укравтодором" организация. С 2020 года экспертиза является обязательной для всех закупок Укравтодора. "Экспертиза может изменить цену на меньшую - например, показав, где и как можно сэкономить. Часто, чтобы доказать эффективность своей работы, экспертные организации несколько срезают цену", - говорится в комментарии.

Далее происходит объявление тендера, на котором формируется ожидаемая стоимость закупки. При этом по каждому тендеру готовится справка о том, как цены соотносятся с рыночной стоимостью материалов. "Если цена на асфальтобетон в документации выше, чем рыночная, Укравтодор просит Службу прояснить эту ситуацию и, при отсутствии адекватных аргументов, изменить цену. … на этом этапе влияние на цену асфальтобетона со стороны служб заканчиваются" - сказано в материале.

"Откуда журналисты-расследователи взяли свои сенсационные цифры? С подписанных контрактов с подрядчиками. И именно на этом этапе команда Bihus.Info показала свою непрофессиональность и склонность к откровенным манипуляциям", - говорится в комментарии. По словам его авторов, манипуляция состоит в том, что в конечной цене, на которую и ориентируется служба автодорог при закупке, структура себестоимости могла быть переформатирована.

"Журналисты просто взяли цены на асфальтобетонные смеси по контрактам. Не считая того, что перед этим по рыночной цене асфальтобетона уже была сформирована стоимость закупки. И как бы здесь не хотелось манипулировать, но если подрядчик хочет указать большую сумму стоимости асфальтобетонной смеси - пожалуйста. Для государства главное результат и стоимость закупки в целом. А ключ проблемы - в устаревшей системе ценообразования", - говорится в посте на странице "Укравтодора".

При этом, по словам авторов, цифры, о которых рассказывает Bihus.Info, вообще не касаются компетенции Укравтодора.

"Укравтодор видит своим долгом обеспечить жесткий контроль цен на этапе подготовки документации и объявления тендера. Именно на этом этапе вся ответственность за ценовую политику лежит на заказчике работ (службах, а не "Укравтодоре"). После победы на тендере, мы ожидаем от подрядчика, он предоставит качественные услуги, в полном объеме, в установленные сроки и на общую сумму контракта. Опираясь на международный опыт, и опыт реализации проектов МФО, нас должен интересовать конечный результат - сдана в эксплуатацию автомобильная дорога, которая была закуплена на конкурентных торгах по лучшей цене.

"Все упреки - не только безосновательны, но и демонстрируют откровенное некомпетентность в выбранной ими теме", - подытожили в госагентстве.

Автор: 

расследование (3040) Укравтодор (663) Бигус (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
_Автодор, автодоор... как много в этом слове! КПД распила буджета (грабежа страны) тут оставляет горевать многих конкурентов.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:54
+9
а коли піхус пороха мочив, все було нормально
показать весь комментарий
27.05.2020 10:54
+5
Є два Бігуса - один поганий, а другий хороший. У даному випадку він поганий, непрофесійний і брехливий. Це як просто офшори і "чєсно заработанньіє офшори"(с).
показать весь комментарий
27.05.2020 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
_Автодор, автодоор... как много в этом слове! КПД распила буджета (грабежа страны) тут оставляет горевать многих конкурентов.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:54 Ответить
а коли піхус пороха мочив, все було нормально
показать весь комментарий
27.05.2020 10:54 Ответить
да нет же, вот мне все равно, кто будет сидеть
Если есть нарушения - наказаны должны быть все. Но! учитывая сколько материала было на Пороха в расследовании бигуса - результата все нет и нет. Это значит, что данные Бигуса не настолько эффективны.
По поводу Укравтодора, я так понял, прикол в тонне бетона = 2300 против 2900. Но где факт, что 2300 это адекватная а не заниженная цена? А может бетон за 2900 просто лучше? Об этом видео не говорит, я посмотрел.

Ремарка: если бетон за 2300 и 2900 одинаковый, то в Укравтодоре должны присесть. Но об этом ничего не сказано.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:59 Ответить
Відкрию тобі велику таємницю: марка бетону залежить від марки цементу. І знову ж таки в залежності від марки цементу (400 чи 500) залежить, який розчин робити і які пропорції давати. Цемент марки 500 дорожчий, ніж 400-ий. А мішки одинакові - по 25 і по 50 кг. В той час, як бетон, коли вимозне, одинаково сірий, що з дорожчого цементу, що з дешевого. Ось лише при одинаковых пропорціях його міцність різна. Як і довговічність. Різницю може виявити лише експертиза. І це лише один нюанс. А нюансів там ще є дуже багато.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:19 Ответить
Ну так, Біґус правду виявляється писав лише про Порошенка і про Свинарчуків. Така логіка зебілів.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:13 Ответить
Біхус мочить все корумповане лайно без прив'язки до політичного даху цього лайна.
І правильно робить.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:03 Ответить
Конечно, конечно.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:55 Ответить
Є два Бігуса - один поганий, а другий хороший. У даному випадку він поганий, непрофесійний і брехливий. Це як просто офшори і "чєсно заработанньіє офшори"(с).
показать весь комментарий
27.05.2020 10:58 Ответить
Реально дебилов включили. Ключ проблемы в устаревшей системе. В откатах плять суть. Вы если хотели, хрен бы пропустили двойную цену. А по уму сами бы продавали и знали бы качество. Мрази
показать весь комментарий
27.05.2020 10:59 Ответить
это очень непростая тема. Вот например в Рашке по видео Навального все настолько смехотворно очевидно, что я не знаю, как там до сих пор не вынесли путина с его свитой вперед ножками с кремля.

А тут нет структуры себестоимости. Бетон за 2300 и за 2900 может быть совершенно разным по качеству. Тут хз где реально откат, а где просто повышение себестоимости. Каждый бы хотел разобраться.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:03 Ответить
Не знаю, який бетон чи там асфальт використовують зараз, але чомусь відремонтовані Укравтодором дороги вкриваються ямами після першої ж зими, а відремонтована іноземцями траса Київ-Чоп і досі пристойна, хоча її при Ющенку ще робили!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:49 Ответить
Бахуса надо послать разобраться.,почему наши физики нникак не приблизятся к тайнам чёрной материи и почему в нашей стране бананы до сих пор
не выращивают.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:01 Ответить
Фу таким быть!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:05 Ответить
Відкати по ремонту доріг і далі складають до 40% від суми виконаних робіт! Знаю не з чуток! Тому Бігус каже правду, а "реформовані" провоохоронні органи в "долях"!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:08 Ответить
КПД (коэфф. пионерских денех) тут высок. Что есть, то есть что пить.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:17 Ответить
Насправді, рішення проблеми українських доріг - дуже просте: потрібно допустити на український ринок іноземні компанії і прибрати монополію Укравтодора!

Простий приклад: от є траса Київ-Чоп, яку на відрізку з Києва до Львова відремонтували ще при Ющі. І досі на цьому відрізку ну дуже мало ям (особливо у порівнянні з Київ-Одеса, яку щороку латають!). Чому ж так? Бо це чи не єдина крупна магістраль, яку робили іноземці. Причому, не німці і не італійці, а всього лиш турки. І більш 10 років дорога тримається!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:23 Ответить
Думаешь борьба с симптомами поможет? Да будут те же откаты платить иностранцы, всего делов.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:38 Ответить
Якість робіт+гарантія... Ну і конкуренція. Якщо вийшло на Київ-Чоп 12 років тому, то вийде і в інших місцях!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:47 Ответить
_Конкуренция? В насквозь коррумпированной стране, где всем заправляют олигархи? И в их лапах суды, мелицея, прокуратура, СБУ, типа парламент и **********? Да я вас умоляю...
показать весь комментарий
27.05.2020 11:50 Ответить
"Укравтовор" vs Бахус: кто из них больший "манипулятор"?
показать весь комментарий
27.05.2020 11:29 Ответить
Украинский Автодор самая честная организация в мире. Там работают честнейшие люди. И всегда работали. Это видно по состоянию наших дорог.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:42 Ответить
Именна!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:47 Ответить
Ворам в морду тыкнули, где они и как вороют, а они оправдываются, словно девочки целочки.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:48 Ответить
Огрызаются, а не оправдываются.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:03 Ответить
не не может быть не как не может быть - про Свинарчуков они ведь снимали? - так шо все правда - барыга оманский на дорогах зарабатывает - кто бы мог подумать))
показать весь комментарий
27.05.2020 11:53 Ответить
Бигус - это черт, которому разные ФПГ сливают компромат. Именно он и ему подобные тупые журналисты были использованы в 2019 году "в темную" для ведения информационной компании по уничтожению рейтинга Петра Порошенко. На россии таким чертом является Навальный - ему тоже время от времени сливают "типа компромат" и используют "в темную" и потом выходят "типа" охренительные разоблачительные сюжеты.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:09 Ответить
старый анекдот - депутат украл денег на ремонте дороги, купил джип... и разбил его на отремонтированной дороге.
Всё правильно! Заказчика интересует стоимость м2 дороги, его качество и гарантийный срок эксплуатации! Всё! Дальше, если материал дорогой то подрядчик компенсирует это за свой счёт, т.е. с з\п или прибыли. Но, это его проблемы. А это расследование - чёс для лохов. Дубинский в курсе.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:23 Ответить
 
 