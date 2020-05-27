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Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США

Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США

В посольстве США в Украине отмечают важность того, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оставалась независимым органом.

"Независимая и профессиональная Национальная служба здоровья Украины имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной и эффективной медицине. Мы готовы продолжать партнерство с правительством Украины для укрепления независимости таких институтов, как НСЗУ, мы также совместно работаем в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 22 мая Кабинет Министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов продлен до 27 мая.

Среди требования к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения - не менее трех лет. Такое требование, в частности, не дает возможности участия в конкурсе представителей НСЗУ.

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Ранее на заседании правительства министр здравоохранения Степанов сообщил, что по итогам конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Команда НСЗУ призвала президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать проведению открытого и прозрачного конкурса на главу НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения на эту должность. Коллектив подчеркивает, что в результате конкурса главой Нацслужбы должен быть назначен "профессионал, способный достойно продолжить трансформацию системы здравоохранения Украины ради здоровья граждан, создание надлежащих условий труда медработников, обеспечение прозрачного и эффективного использования средств налогоплательщиков, направляемых на медобслуживание пациентов".

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Коллектив НСЗУ просит при проведении нового конкурса соблюсти определенные законодательством процедуры, чтобы избежать недостатков, допущенных при проведении собеседования. В частности, коллектив призывает при проведении конкурса заблаговременно предупреждать кандидатов о проведении его этапов, приглашать к участию наблюдателей, в частности от организаций гражданского общества, проводить видеозапись во время собеседования с последующей ее публикацией в соответствии с законодательством.

Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США 01

Автор: 

конкурс (1142) медицина (2518) США (26528) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171) медреформа (122)


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Топ комментарии
+5
у нас нет "независимых" служб... (ксожалению)... они все "чьи-то"
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27.05.2020 11:20
+4
Доступ до ******** медицини мають найрівніші з рівних.
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27.05.2020 11:22
+3
Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США

На этот счёт не переживайте. У нас все независимые - суды, прокуратура, НАБУ, ГБР... И со службой здоровья так же будет.
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27.05.2020 11:22
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у нас нет "независимых" служб... (ксожалению)... они все "чьи-то"
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27.05.2020 11:20 Ответить
Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США

На этот счёт не переживайте. У нас все независимые - суды, прокуратура, НАБУ, ГБР... И со службой здоровья так же будет.
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27.05.2020 11:22 Ответить
Доступ до ******** медицини мають найрівніші з рівних.
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27.05.2020 11:22 Ответить
Це щиросердне зізнання посольства США від кого саме залежна Нацслужба здоров'я.
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27.05.2020 11:22 Ответить
К сожалению, украинское здравоохранение не зависит от американцев. Иначе бы уровень коррупции и качество мёд помощи был бы совершенно другой.
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27.05.2020 11:35 Ответить
США интересует токо одно скоко бабла они смогут выкачать через НСЗУ!! Именно для таких целей Супрун и создавала этот орган!!
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27.05.2020 12:07 Ответить
И как США выкачивает «бабло» из НСЗУ? Знаю про десяток разных схем выкачивания денег из бюджета Минздрава украинскими чиновниками. Но не видел ни одной схемы по выкачиванию денег чиновниками США из украинского медицинского бюджета. Судя по всему, Вы понятия не имеете о размерах американского рынка здравоохранения. Тут бюджет крупного медицинского центра больше чем весь украинский медицинский бюджет.
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27.05.2020 12:49 Ответить
да самое просто через покупку лекарств! если интересно почитайте скоко средств было перенаправлено на покупку и скоко лекарств нам предоставили и какого качества!!
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27.05.2020 12:50 Ответить
Знаю, как организовывались тендеры при Багатыревой, знаю как делал деньги Тодоров, Елец в своих центрах. НСЗУ не закупает лекарства. Она финансирует мёд учереждения, которые как раз и закупают эти лекарства.
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27.05.2020 13:07 Ответить
Я не знаю как были тендеры при Богатыревой но при тех плохих тендерах часть лекартсв моему бате в болььнице давали бесплатно а теперь с охеренной системой НСЗУ моему бате нихера в больнице не дают!! так что иди лапшу в другое место вешай!!!
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27.05.2020 13:12 Ответить
А мой отец умер он неквалифицированной помощи, оказанной в госбольнице куда его привезли по скорой помощи и дура дежурный врач совершила элементарную диагностическую ошибку. Ещё раз для тех кто истерит, а не думает: Больница сама закупает лекарства по собственным тендерам, НСЗУ платит только деньги за лечение пациента, а сами препараты должна предоставить клиника. Приведу доступный Вам пример: покупая какие-либо продукты на рынке, Вам требуется указание министерства пищевой промышленности какой кусок мяса купить или Вы выбираете его сами? Если Вам не понравился качество товары Вы его все равно покупаете потому что так указал министр или просто идёте к другому продавцу?
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27.05.2020 13:31 Ответить
ИДИ ИДИ СКАЗОЧНИК! БУДЕТ ОН МНЕ ЛАПШУ ВЕШАТЬ ЧТО И КУДА ПЛАТИТ НСЗУ! У ТЕБЯ ЧТО ЕСТЬ ДОСТУП К БАНКВОСКОМУ СЧЕТУ НСЗУ ЧТО ТЫ СРАЗУ МОЖЕШЬ ПОСМОТРЕТЬ ЧТО И КУДА ЗАПЛАЧЕНО!!!

ДА ДА!! ДЕНЬГИ УШЛИ ЗА ПАЦИЕНТАМИ НА 3 БУКВЫ КОТОРЫЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ!!!
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27.05.2020 13:33 Ответить
Я видел как расходуются деньги в больницах. И как там закупают лекарства по завышенным ценам при наличии на рынке точно такого препарата той же фирмы на 40% дешевле. У Вас, я думаю, вообще нет никакого доступа к каким-либо счетам в здравоохранении.
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27.05.2020 13:44 Ответить
да у меня нет доступа к счетам, поэтому я никому и не вру про деньги которые куда то там ходят!! а оперирую косвенными показателями, типа раз нет лекарств, то значит деньги ушли не туда! раз закрывают больницы а врачам не платят ЗП, значит опять деньги ушли не туда!! и поэтому как говорится хоть порвите себе все пуговицы на пальто а деньги ходят не туда и это факт!!
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27.05.2020 13:47 Ответить
Так вот этот ни туда - это ответственность самого Минздрава , главврачей, а не НСЗУ. Вы не думали, что деньги были выделены на больницу, но главврач купил немного препаратов по завышенной цене и денег просто не хватило. И врачам было сказано : лечите как хотите, денег нет. Я могу привести массу примеров из моей украинской врачебной практике как главврачи воровали деньги, а больным рассказывали сказки про плохой бюджет.
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27.05.2020 14:12 Ответить
А ты следователь? уже все документы просмотрел чтобы утверждать что НСЗУ тут не причем! может и мне покажешь документы, а то органы в том числе и следователи уже 3 года не могут провести аудит НСЗУ а ты раз и уже все решил и все знаешь кто куда и скоко!!
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27.05.2020 14:16 Ответить
Незалежна від кого? Від бюджету? Як може бути незалежною державна структура з багатомільйонним бюджетом? Завжди знайдуться бажаючі очолити дерибан.
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27.05.2020 11:34 Ответить
Казалось бы какое дело до этого посольству США...
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27.05.2020 11:36 Ответить
Світ давно став глобальним і заразу розносять дуже швидко. Тому, розумним людям стало до вього
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27.05.2020 11:41 Ответить
Руска курва вже тут. А для чого тобі американське проксі, кацап?
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27.05.2020 12:11 Ответить
Вся незалежність починається з "Другої поправки". "Демократія - це договір про правила між гарно озброєними джентльменами" сказав кось дядько чий портрет на основі всієї фінансової системи США. Решта просто додатки до цього.
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27.05.2020 11:40 Ответить
А що "імєєт" при незалежній службі здоров'я зелений мародер? Дулю! Отож бо й воно!
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27.05.2020 11:41 Ответить
ПШНХЙ, кацап. Ця тупа технологія точно з кацапстану- в Україні вина не прижилась.
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27.05.2020 12:14 Ответить
Go for yourself Russian pig
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27.05.2020 13:01 Ответить
От кого "независимая"? Кто ей деньги будет платить,чьи интересы "независимая" будет проталкивать? Как независимый НБУ ( угандонивший 200 банков,а вместе с ними и весь средний бизнес и обваливший валюту в 3,2 раза) Такую же структуру?
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27.05.2020 11:43 Ответить
(( так не навязчиво и деликатно - моника - КУ)))
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27.05.2020 11:48 Ответить
А нулевок проксивных из "США, Германии", кроющих США, набежало...
Мафия а-ля Рая Богатырева не дремлет.
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27.05.2020 11:52 Ответить
О! вот и чистосердечное признание от одного, с прокси флажками-хамелеонами.
И плюс демонстрация глупости. Номера в никах присваиваются при входе на форум через соцсети.
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27.05.2020 12:48 Ответить
Какое убожество....
Даже после объяснения не доходит.
Он же Гриша, он же Гога, попробуй зайти на форум под СВОИМ именем из соцсетей, а не под погонялом. Потом обсудим твои номера.
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27.05.2020 13:07 Ответить
Какие матьі, гоги?

И вспотел почему-то именно тьі после моего коммента о мафии Богатьіревой.
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27.05.2020 13:36 Ответить
По факту с момента создания НСЗУ доступ Украинцев к медицине значительно ухудшился! теперь после слов США я догадываюсь почему!!
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27.05.2020 12:06 Ответить
НСЗУ ввести в США
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27.05.2020 12:07 Ответить
Она там уже давно есть и работает намного лучше чем в Украине. Пенсионеры имеют 80% покрытие через программу Medicare. И в эту программу входит все доступные методы лечения кроме экспериментальных. А также социальная помощь совсем немощным старикам через дома по уходу. И не какие минздравы, горздравы не указывают как нужно тратить деньги налогоплательщиков. Государство регулирует только качество услуг и максимальную их стоимость.
Надеюсь, Вы не будете оспаривать тот факт что уровень медицины в Штатах значительно выше чем в Украине при любом правительстве.
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27.05.2020 12:34 Ответить
Ага сказки деда мазая в лунную ночь!!
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27.05.2020 12:46 Ответить
Він правду пише про Medicare-це програма для пенсіонерів але ти ж тупеньке не віриш! Ти ж кацпчєгам віриш!
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27.05.2020 13:03 Ответить
мужик мне не надо расказывать что есть у США ты мне раскажи что есть в Украине после реформы Супрун!!!
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27.05.2020 13:07 Ответить
Вы не знаете как работает «бесплатная» страховка в Штатах. Вы с ней можете идти практический любой медицинский центр и получить точно такую же помощь как и другие пациенты с частной страховкой. Гостраховку могут не принимать некоторые частные доктора в своих частных кабинетах, но в больницах помощь обязаны оказывать всем, независимо от вида страховки. Насчёт стран залива Вы меня просто повеселили. Медицинские центры в этих странах из кожи вон лезут чтобы получить какой-либо сертификат соответствия их сервиса американскому. А не наоборот. UK по качеству сервиса откровенно отстаёт от штатов. Просто сравните хотя бы фотографии палат в аналогичного уровня клиниках в обоих странах. Я соглашусь что израильская и немецкие модели хороши, но опять же это работает только в тех случаях когда вы имеете ещё и страховку. Что опять же говорит о том что деньгами должны заведовать не министерства, а отдельные службы, частные компании.
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27.05.2020 13:02 Ответить
Нехай розкаже про «соціальну» медицину в UK! Люди роками чекають черги на операції!
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27.05.2020 13:05 Ответить
А если еще всем озвучить какие зарплаты в НСЗУ то станет совсем все понятно и интересно!! Орган который рулить всем баблом медицины страны(самолично и бесконтрольно ни одна проверка не смогла получить доступ к бухгалтерии НСЗУ), крутой орган с крутыми зарплатами и с крутыми возможностями по распилу бабла!!
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27.05.2020 12:10 Ответить
Сразу чувствуется, что у Рустика доступа к распилу нет. Какая ярость!
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27.05.2020 12:31 Ответить
До Русліка тупо не доходить, що має «шанс» лікуватись в системі, котру так захищає! Тому я і кажу, якщо за-зе, то або дебіл, або ворог.
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27.05.2020 12:36 Ответить
да пока что еще есть шанс но скоро и того не будет и вообще лечится будут того такие умные как ты!!
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27.05.2020 12:45 Ответить
Тебе, тупориле кацапське створіння, хочуть витягти з багнюки але ти волієш заробляти копійки какаючи на українських ресурсах, розкидаючи каміння. Всьому свій час, нерозумний кацап- каміння прийдеться збирати до купи.
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27.05.2020 13:00 Ответить
Работа оценивается по результату! если вытягиванием ты называешь закрытие больниц ограничени лекарств и введение платной медицины (что противоречит конституции) то такое вытягивание оставь себе любимому мне оно нафиг не нать!!!
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27.05.2020 13:03 Ответить
Іди розповідай байки про « доктар смєрть» таким самим дебілам за гаражами! Повторюю: такі дебіли як ти повинні страждати! В цьому велика істина! Не потрібна вам цивілізація?!? -шлях до обхарканних бальнічєк завжди відкритий! Я бачив те що було, і зараз напряму маю досвід з американською медицино! В тебе мозок просто не усвідомить весь рівень організації!
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27.05.2020 13:08 Ответить
КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ТАКИЕ И БАЙКИ!! Не нравится отражение в зеркале не смотри в него!!
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27.05.2020 13:11 Ответить
ПШНХЙ , дебіл. Ти дурний.
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27.05.2020 13:12 Ответить
сам дурак!!
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27.05.2020 13:13 Ответить
Звичайний міський бібліотекар має окрему палату, меню, цілу купу спеціалістів і.т.д. А ти продовжуй срати на українських ресурсах за копійки від фармацевтичної мафії! Це скільки ж дебілів породила українська земля!
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27.05.2020 13:11 Ответить
миллионы!! все те миллионы которые по необходимости попадают в больницы (думаешь людям нравится по больницам шастать?) вот как токо туда попадают так сразу стают дебилами (по твоей терминологии)!! потому что видят результат реформы на своей ЖОПЕ!!
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27.05.2020 13:14 Ответить
да у меня нет доступа к распилу бюджета так же как нет этого доступа и у миллионов обычных Украинцев!!
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27.05.2020 12:44 Ответить
Чем и обусловлена твоя ярость.
Мелкий вор всегда люто завидует и ненавидит крупного!
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27.05.2020 12:53 Ответить
ну например тем что часть денег которые воруют они мои!! тебе нравится когда твои деньги воруют? МНЕ НЕТ!!
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27.05.2020 12:54 Ответить
Ті воруешь, я ворую, они воруют - разница только в количестве.
ПС: ты со всех своих доходов налоги платишь?
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27.05.2020 20:57 Ответить
я что идиот платить налоги ворам!!
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28.05.2020 09:35 Ответить
Вот он, голос настоящего украинского нарида - налоги хрен вам, вы давайте мне газ бесплатно и зарплату как в Швейцарии!
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28.05.2020 11:14 Ответить
а я что первый начал! в начале я платил налоги как ДУРАК а когда посмотрел куда они идут то тут же и перестал! так что НЕ НАДО ЛЯ ЛЯ!!
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28.05.2020 13:39 Ответить
Да-да-да..... Нарид - он такой! Он знает, что налоги ВСЕГДА идут не туда...
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28.05.2020 15:42 Ответить
У Вас есть конкретная информация про зарплаты или это только бла бла бла? Официальные источники говорят о невысоких зарплатах. Могу предположить что кроме невысокой зарплаты там есть ещё и различные надбавки, выплаты и т.д.
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27.05.2020 12:37 Ответить
да есть ее даже не скрывают! по меркам американцев это мелочная ЗП но мы то не в Америке живем а в Украине и у нас уровни зарплат далеко не американские!!
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27.05.2020 12:47 Ответить
У среднего специалиста уровень зарплаты 8000 гр. что, согласитесь , не так уж и много.
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27.05.2020 13:03 Ответить
А у врача 5000тыс!! так нафига мне чиновнечье мурло которое пиляет мои налоги мне лучше врачей набрать а мурло послать в шахту с кайлом!!!
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27.05.2020 13:08 Ответить
Так Вы как раз и топите здесь за это «мурло», доказывая, что деньгами должны распоряжаться всякие чиновники из Минздрава. В мою бытность врачом в Украине мне неоднократно приходилось объяснять моим пациентам почему они не могут получить современную медицинскую помощь. У меня нет нужного оборудования так как оно не закуплено Минздравом, у меня есть только те препараты, которые закупил опять же Минздрав, и т.д. Между врачом и пациентом не должен стоять чиновник и указывать как тратить деньги бюджета на лечение конкретного пациента , Врач оказывает услуги как и все другие профессии в сфере услуг. И пациент должен иметь право выбирать как потратят его деньги, которые он уже заплатил в виде налогов.
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27.05.2020 13:21 Ответить
а мне какая разница чиновник из МИНЗДРАВА или из НСЗУ!! мне ФИОЛЕТОВО!! деньгами должен распоряжатся ПАЦИЕНТ!!

сказки деньги ходят за пациентам иди раскажи ЛОХАМ!!! пока я лично не увижу свои деньги и куда они ходят (через интерент через мобильный телефон через клиент банк....) я ни одной морде ни поверю ни чиновникам ни ботам из инета!!!

а если ты так уверен что деньги ходят туда куда надо то по чему твой НСЗУ не пускает к себе аудиторов?!! наверно точно деньги ходят в правильном направлении!!!
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27.05.2020 13:24 Ответить
Руслан, к сожалению, к Вашей истерии добавилось и элементарное хамство. Своим поведением Вы напоминаете тех «лохов» , согласно Вашей терминологии, которые верят в доброго царя и хотят получить все и на «шару». Когда все деньги складываются в общий котёл (бюджет) и назначается один управляющий ими, то ваша функция сводиться только наполнению этого котла. А уж кушать из него будут другие, не Вы. Баранов будут стричь, как бы они не блеяли. Не будьте этим бараном, думаете сами.
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27.05.2020 13:40 Ответить
Ну так нас всех (и меня в том числе) и стригут как баранов! просто в отличии от тебя я не кричу от этого в восторге я называю вещи своими именами! это ты тут распинаешься пытаясь мне доказать что когда МИНЗДРАВ поменяли на НСЗУ то перестали воровать!!! а я как раз и говорю что от перемены вывески ничего не поменялось!!! Были чинуши минздрава они воровали теперь чинуши НСЗУ они так же воруют!!
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27.05.2020 13:43 Ответить
"Современная медицина" - удовольствие дорогое. Чтобы иметь к ней доступ, надо или платить соответственно, или отчислять достаточно большие налоги.
В стране, где неуплата налогов - национальный вид спорта, население априори не будет иметь доступа к современной медицине.
Или например ФОП отчисляющий копеечный ЕСВ, должен лечиться за свои в платных клиниках. Это и есть цивилизация.
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27.05.2020 13:27 Ответить
а как ты определил налоги копеечные или нет! может у тебя есть расчеты которые доказывают что налогов не хватает! а может как раз наоборот налогов выше крыши просто кто то много гребет под себя?!!
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27.05.2020 13:30 Ответить
Ну наконец то, Вы правильно пришли к финальному выводу: кто-то просто ворует. Так вот и вся реформа задумывалась для того, что бы убрать медицинскую вертикаль врач-зав отделением- главврач- горздрав- облздрав- Минздрав . Как Вы думаете, кто в этой цепочке больше всех ворует? Система должна быть максимально простой : врач - НСЗУ (страховая компания). И все. Нет никаких министров, главных специалистов и т.д. И Вы, как пациент, будете выбирать где и как лечиться. Согласно Вашим доходом и минимальному уровню лечения, который как раз и должен предоставить Минздрав и потом его проверять у всех врачей, клиник без исключения.
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27.05.2020 14:05 Ответить
ХА ХА ХА
Заменили МИНЗДРАВ на НСЗУ и сразу воровство прикратилось? а скакого перепугу?!! Кто решил что НСЗУ не ворует?!! лично я считаю что НСЗУ ворует больше чем главврач- горздрав- облздрав- Минздрав вместе взятые и докажи мне обратное очень интересно посмотреть!!
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27.05.2020 14:10 Ответить
не спорь, это просто дебил с уровнем IQ как у шимпанзе. Просто спамь.
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27.05.2020 14:13 Ответить
ну да токо дебилы будут требовать показать расчеты своих утверждений! умные пацаны верят сразу на честное слово!!
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27.05.2020 14:17 Ответить
понимаешь, если кто-то скажет "а покажите мне расчет что число Пи=3,14 !!!" - диагноз будет очевидный - клинический идиот. Как и в твоем случае.
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27.05.2020 14:24 Ответить
и что? я тебе запросто покажу расчет числа ПИ!! это как раз не проблема!!
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27.05.2020 14:25 Ответить
Согласен. К сожалению , это типичный представитель украинского социума. Агрессивен, невоспитан, не умеющий построить простую логическую цепочку, всезнающий «терпила». Украинская медицина - это просто отражение состояния страны и большинства ее граждан.
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27.05.2020 14:20 Ответить
100% представитель Украинцев! На слово никому не верю ни МИНЗДРАВУ ни НСЗУ ни ботам из инета!! ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СТУДИЮ! тогда и будем обсуждать а нет доказательств то и обсуждать нечего! на ваше честное слово у меня моих 100ня честных слов!!
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27.05.2020 14:24 Ответить
и астрономам не верь. Земля плоская и стоит на черепахах.
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27.05.2020 14:40 Ответить
ну вот ты и показал уровень своих знаний! советую на ютубе посмотреть съемки из космоса там хорошо видно землю!!
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27.05.2020 14:44 Ответить
Степанов введет толпы страховиков в медицину по рецепту Радуцкого?

Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР. Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис. Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)

Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.

И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны. Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.
При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента.
Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).

Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?

Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?
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27.05.2020 14:58 Ответить
С приходом Зеленского все реформы сворачиваются, в том числе и медицинская. Вам, конечно, расскажут, что реформы были плохими и прочее, а вот теперь будут хорошими, но не верьте словам, верьте делам, а дела такие, что МОЗ снова становится прежней коррупционной помойкой, как при Януковиче и Богатыревой.
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27.05.2020 15:28 Ответить
А при СУПРУН она чем была?! токо не надо лапшу про победу над мафией! если мафию победили почему денег стало меньше?!!
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27.05.2020 16:22 Ответить
 
 