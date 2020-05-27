Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США
В посольстве США в Украине отмечают важность того, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оставалась независимым органом.
"Независимая и профессиональная Национальная служба здоровья Украины имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной и эффективной медицине. Мы готовы продолжать партнерство с правительством Украины для укрепления независимости таких институтов, как НСЗУ, мы также совместно работаем в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, 22 мая Кабинет Министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов продлен до 27 мая.
Среди требования к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения - не менее трех лет. Такое требование, в частности, не дает возможности участия в конкурсе представителей НСЗУ.
Ранее на заседании правительства министр здравоохранения Степанов сообщил, что по итогам конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.
Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.
Команда НСЗУ призвала президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать проведению открытого и прозрачного конкурса на главу НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения на эту должность. Коллектив подчеркивает, что в результате конкурса главой Нацслужбы должен быть назначен "профессионал, способный достойно продолжить трансформацию системы здравоохранения Украины ради здоровья граждан, создание надлежащих условий труда медработников, обеспечение прозрачного и эффективного использования средств налогоплательщиков, направляемых на медобслуживание пациентов".
Коллектив НСЗУ просит при проведении нового конкурса соблюсти определенные законодательством процедуры, чтобы избежать недостатков, допущенных при проведении собеседования. В частности, коллектив призывает при проведении конкурса заблаговременно предупреждать кандидатов о проведении его этапов, приглашать к участию наблюдателей, в частности от организаций гражданского общества, проводить видеозапись во время собеседования с последующей ее публикацией в соответствии с законодательством.
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На этот счёт не переживайте. У нас все независимые - суды, прокуратура, НАБУ, ГБР... И со службой здоровья так же будет.
ДА ДА!! ДЕНЬГИ УШЛИ ЗА ПАЦИЕНТАМИ НА 3 БУКВЫ КОТОРЫЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ!!!
Мафия а-ля Рая Богатырева не дремлет.
И плюс демонстрация глупости. Номера в никах присваиваются при входе на форум через соцсети.
Даже после объяснения не доходит.
Он же Гриша, он же Гога, попробуй зайти на форум под СВОИМ именем из соцсетей, а не под погонялом. Потом обсудим твои номера.
И вспотел почему-то именно тьі после моего коммента о мафии Богатьіревой.
Надеюсь, Вы не будете оспаривать тот факт что уровень медицины в Штатах значительно выше чем в Украине при любом правительстве.
Мелкий вор всегда люто завидует и ненавидит крупного!
ПС: ты со всех своих доходов налоги платишь?
сказки деньги ходят за пациентам иди раскажи ЛОХАМ!!! пока я лично не увижу свои деньги и куда они ходят (через интерент через мобильный телефон через клиент банк....) я ни одной морде ни поверю ни чиновникам ни ботам из инета!!!
а если ты так уверен что деньги ходят туда куда надо то по чему твой НСЗУ не пускает к себе аудиторов?!! наверно точно деньги ходят в правильном направлении!!!
В стране, где неуплата налогов - национальный вид спорта, население априори не будет иметь доступа к современной медицине.
Или например ФОП отчисляющий копеечный ЕСВ, должен лечиться за свои в платных клиниках. Это и есть цивилизация.
Заменили МИНЗДРАВ на НСЗУ и сразу воровство прикратилось? а скакого перепугу?!! Кто решил что НСЗУ не ворует?!! лично я считаю что НСЗУ ворует больше чем главврач- горздрав- облздрав- Минздрав вместе взятые и докажи мне обратное очень интересно посмотреть!!
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР. Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис. Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны. Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.
При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента.
Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?
Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?