Найдено тело мужчины на месте проведения ремонтных работ в Святошинском районе столицы, - КГГА

Сегодня, 27 мая, в 8:45 по адресу ул. Григоровича-Барского, 7-А в Киеве, возле места проведения ремонтных работ на теплосети было обнаружено тело мужчины без признаков жизни (тело обнаружили в котловане вместе с оградой, которая была установлена вокруг места проведения работ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Тело мужчины обнаружили жители соседних домов.

Место проведения ремонтных работ было ограждено. Обстоятельства происшествия свидетельствуют о том, что инцидент не связан с утечкой теплоносителя.

Аварийная бригада завершила работы сегодня в 5:30.

Работники ГСЧС, прибывшие на место, зафиксировали температуру воды в котловане не более +32 градусов. Начаты следственные действия.

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