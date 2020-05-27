"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила с критикой в адрес антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, поскольку после реформы ГПУ у нее нет полномочий, которые она хотела бы иметь.
Об этом на своей сранице в Фейсбуке написал экс-нардеп, экс-заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.
"О чем вчера не сказала Генпрокурор? Через пару недель она должна отчитываться в Верховной Раде. Но о чем? Реформа остановлена, а посадок нет!? Где подозрение Порошенко? Где громкие коррупционные дела? Чорновол и Вятрович? Что-то опять не так? Та нет! Все так! Просто роль прокуратуры и самого Генерального очень сильно изменилась! Он больше не бог, не царь и даже не военный начальник! Но ни граждане, ни политики пока еще этого не поняли! С ноября 2019 (ГП - Рябошапка!) не имеет больше следствия в самой прокуратуре и не имеет возможности манипулировать делами как захочется. Каждый руководитель органа досудебного расследования, или даже следователь (полиции, СБУ, ГБР) имеет свои собственные взгляды на процесс расследований и не всегда хочет плясать под дудку прокуратуры! И, как оказалось, расследовать за два месяца можно только дела или по "горячим следам", или о том, кто наложил кучу дерьма на сцене в сельском клюби. А все остальное требует времени, знаний, процедур и воли!" - заявил Чумак.
"Неуправляемыми" оказались и антикоррупционные органы. Руководитель НАБУ, Сытник, оказался "защищенным" законом, а руководитель САП Холодницкий не "рядовой" заместитель, а самостоятельная процессуальная фигура, на которую не влияют ни рейтинги президента, ни его партии. И им на них наплевать. И в должностях они не благодаря воле ни Генпркуроркы, ни самого Президента. А это только они могут обеспечить "посадки" по коррупционным делам топ-чиновников. Больше никто! И Генеральная прокурор здесь совсем "не при делах". И это раздражает! И на твои команды: это отправить, это закрыть, это открыть, а это держать - никто не реагирует! Потому КПК требует другого! И это тоже раздражает! Так о чем так громко промолчала Генпркурор? Она поняла, наконец-то, что Генеральный прокурор никак не может влиять на антикоррупционные расследования преступлений совершенных топ-чиновниками. И через неделю весна закончится и все спросят уже у нее: где посадки?" - акцентировал Чумак.
"Поэтому так сильно хочется убрать всех и все, что по закону мешает реализовывать чужие фобии и собственные хотелки. "Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, Президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу "- Граждане очень хотят видеть совсем другую прокуратуру! Без решал и давления! Которая не нарушает закон! Расследование преступлений - это одно, а "ментовский или прокурорский беспредел", как в Кагарлыке или в музее - это совсем другое. Вот такие дела. И знаете, я очень рад, что эта должность - Генерального прокурора так сильно потеряла политический вес. Именно за это я выступал последние пятнадцать лет. Это еще один явный "плюс" мне в карму. Надеюсь доживу до того, что и прокуратура превратится в нормальную службу поддержки государственного обвинения, как и в большинстве стран мира. А видосики у нее фигня. Нет искренности и артистичности Зеленского", - резюмировал Чумак.
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
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...потому как преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел.... Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зе с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зе и пророссийский электорат легко купились на ложь о Порошенко и активно ее распространяют.... и именно поэтому они и сейчас не могут поверить в то, что их просто обманули....
(цитата)
жилитерпели в ссср - все картины https://gazeta.ua/ru/articles/science-life/_strashnoe-sssr-hudozhnik-zhutko-izobrazil-sovetskuyu-zhizn/851422
у совкодрочеров и памяти и ума не больше, чем у рыбок... до хороших 70-х, закончившихся Афганом, были и гражданская война, и Голодомор, и страшная война, развязанная совком совместно с гитлером, война с десятками миллионов жертв, инвалидов, обездоленных,
и закон про колоски, и послевоенный голод, когда за счастье была булочка с белой муки, Гулаг и прочия прэлести подохшего сесесера...
Первый: следователь ДБР, который дал приказ ломать дверь в музей - просто попка.
Это заказ Зеленского, у которого окончательно съехала крыша, и он ударился во все тяжкие.
Кроме как манией величия и преследования, попытки открыть дело против вице президента США и нарыть хоть что нибудь на Порошенко - его поведение не назовешь.
Помните, в России везде писали "Обама - чмо"?
Но даже там не додумались завести дело против президента США и его вице президента Байдена.
А наши смогли.
На потеху всему миру.
И второй вывод: весь огромный силовой аппарат, ничего так и не нарыл на Пороха конкретного.
И все спихнули на ДБР.
Типа, вы и так по уши в дерьме ещё с пленок Трубы, вот и выполняйте заказ Зе президента.
Ничем другим, этот цирк не объяснишь. С вызовом Пороха на допрос через видео и сегодняшний штурм музея, следователем и спецназом ДБР.
Ой, дураки.
Директор музея уже заявил, что не исключает кражу картин сотрудниками Бюро.
Зеленский потом прикинется шлангом и скажет что был не в курсе всего беспредела.
А всем этим идиотам придется отвечать.
А если ещё и Байден станет президентом Америки, то можно только представить последствия для Зе банды.
Сейчас мы наблюдаем очередной Зе позор на всю страну, когда здоровые лбы перекрыли вход в музей, не пускают журналистов и народных депутатов, нарушая закон.
А вообще интересно, почему ДБР не участвует в ротациях на передовой.
СБУ воюет, Прокуратура там есть, Нацполиция и Гвардия тоже.
Надо и этих, ломателей дверей в музеях, в тактических носках по 800 гривен, отправить Родину защищать на Донбасс, во главе с директором - адвокатом Яныка.
Чтобы проветрили мозги в окопах.
Oleg Helgiv
Это заказ Коломойского!
"Мы говорим ленин -- подразумеваем партия" (с) В.В.М.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Что значит "свои собственные взгляды на процесс"?
Взгляды должны быть одни или посадить,при наличии достаточной доказательной базы,или отпустить,других взглядов априори не должно быть.
У нас между харантом и народом нет никого,"чёрная дыра", в которую проваливается всё и бюджет,и законность.Вы поставите самого честного,самого умного,самого-самого и "чёрная дыра" пожрёт его,как пожирает ваши мозги каждый день,через сми.