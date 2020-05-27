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"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила с критикой в адрес антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, поскольку после реформы ГПУ у нее нет полномочий, которые она хотела бы иметь.

Об этом на своей сранице в Фейсбуке написал экс-нардеп, экс-заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"О чем вчера не сказала Генпрокурор? Через пару недель она должна отчитываться в Верховной Раде. Но о чем? Реформа остановлена, а посадок нет!? Где подозрение Порошенко? Где громкие коррупционные дела? Чорновол и Вятрович? Что-то опять не так? Та нет! Все так! Просто роль прокуратуры и самого Генерального очень сильно изменилась! Он больше не бог, не царь и даже не военный начальник! Но ни граждане, ни политики пока еще этого не поняли! С ноября 2019 (ГП - Рябошапка!) не имеет больше следствия в самой прокуратуре и не имеет возможности манипулировать делами как захочется. Каждый руководитель органа досудебного расследования, или даже следователь (полиции, СБУ, ГБР) имеет свои собственные взгляды на процесс расследований и не всегда хочет плясать под дудку прокуратуры! И, как оказалось, расследовать за два месяца можно только дела или по "горячим следам", или о том, кто наложил кучу дерьма на сцене в сельском клюби. А все остальное требует времени, знаний, процедур и воли!" - заявил Чумак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова - САП: "Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах"

"Неуправляемыми" оказались и антикоррупционные органы. Руководитель НАБУ, Сытник, оказался "защищенным" законом, а руководитель САП Холодницкий не "рядовой" заместитель, а самостоятельная процессуальная фигура, на которую не влияют ни рейтинги президента, ни его партии. И им на них наплевать. И в должностях они не благодаря воле ни Генпркуроркы, ни самого Президента. А это только они могут обеспечить "посадки" по коррупционным делам топ-чиновников. Больше никто! И Генеральная прокурор здесь совсем "не при делах". И это раздражает! И на твои команды: это отправить, это закрыть, это открыть, а это держать - никто не реагирует! Потому КПК требует другого! И это тоже раздражает! Так о чем так громко промолчала Генпркурор? Она поняла, наконец-то, что Генеральный прокурор никак не может влиять на антикоррупционные расследования преступлений совершенных топ-чиновниками. И через неделю весна закончится и все спросят уже у нее: где посадки?" -  акцентировал Чумак.

"Поэтому так сильно хочется убрать всех и все, что по закону мешает реализовывать чужие фобии и собственные хотелки. "Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, Президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу "- Граждане очень хотят видеть совсем другую прокуратуру! Без решал и давления! Которая не нарушает закон! Расследование преступлений - это одно, а "ментовский или прокурорский беспредел", как в Кагарлыке или в музее - это совсем другое. Вот такие дела. И знаете, я очень рад, что эта должность - Генерального прокурора так сильно потеряла политический вес. Именно за это я выступал последние пятнадцать лет. Это еще один явный "плюс" мне в карму. Надеюсь доживу до того, что и прокуратура превратится в нормальную службу поддержки государственного обвинения, как и в большинстве стран мира. А видосики у нее фигня. Нет искренности и артистичности Зеленского", - резюмировал Чумак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Холодницкий - Венедиктовой: Вы обвиняете САП в закрытии дел, где ГПУ сама допустила нарушения. ДОКУМЕНТ

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим, - Чумак 01
Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим, - Чумак 02

Автор: 

Чумак Виктор (179) Холодницкий Назар (706) САП (2063) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+22
///
...потому как преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел.... Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зе с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зе и пророссийский электорат легко купились на ложь о Порошенко и активно ее распространяют.... и именно поэтому они и сейчас не могут поверить в то, что их просто обманули....
(цитата)
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27.05.2020 11:55
+19
"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак - Цензор.НЕТ 7801
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27.05.2020 11:46
+19
"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак - Цензор.НЕТ 8739
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27.05.2020 11:50
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"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак - Цензор.НЕТ 7801
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27.05.2020 11:46 Ответить
"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак - Цензор.НЕТ 8739
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27.05.2020 11:50 Ответить
Файно!
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27.05.2020 13:41 Ответить
https://youtu.be/JU-wfXzv-qA
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27.05.2020 11:47 Ответить
https://youtu.be/JU-wfXzv-qA
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27.05.2020 12:06 Ответить
Бєнядіктова маріонетка головного грінпоца.
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27.05.2020 11:48 Ответить
Да, не позавидуешь зелёному режиму. За посадку Порошенко уже уплочено (сколько ? $ миллиард ? ), но результата нет. За такой долг неудачливые исполнители могут закончить свои никчемные дни как мэр Гданьска.
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27.05.2020 11:50 Ответить
Чернь и плебеи выбрали Вовочку что бы он отбирал,делил и расстреливал.Это сходится с их пониманием законности.И если он этого не делает-значит ему мешают враги.Вовочка,в силу своего убогого образования и совково-хохляцкого воспитания,даже не представляет что такое обратный ход маятника,удачи ему и его вумному прастому нириду.
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27.05.2020 11:53 Ответить
Он служит не им, а кремлю лишь.
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27.05.2020 12:08 Ответить
///
...потому как преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел.... Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зе с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зе и пророссийский электорат легко купились на ложь о Порошенко и активно ее распространяют.... и именно поэтому они и сейчас не могут поверить в то, что их просто обманули....
(цитата)
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27.05.2020 11:55 Ответить
Вся эта зелёная коломуть ментально живёт в СССР, как и их избиратели, поэтому и власть они осуществляют совдеповскими методами, но ни те ни другие не хотят замечать что времена изменились безвозвратно.
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27.05.2020 12:01 Ответить
Да ты чмо "шоколадно-коричневое" наверное даже и не учился в школе при СССР! Твоему мозгу питекантропа еще далеко все это осмыслить как люди жили в 60-80 годах! Тебе же нравится работать по 12-14 часов в Европе и Украине на частную особь, которая может быть тебе даст за год отпуск дней на 7 и потом опять арбайтен!
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27.05.2020 12:36 Ответить
о,совкодрочер виліз,хоче назад в майбутнє,тобі на московію треба,там совок2 вже майже побудували
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27.05.2020 12:57 Ответить
Совкодрочер, хочеш взад Совок? Зроби просту дію - спочатку вимкни свій "капіталістичний (американський)" компутер, потім відкрий вікно, візьми той компутер і викинь у вікно, закрий вікно! Ту ж саму операцію проведи із всіма "капіталістичними" ("загнівающєгозапада") речами які є у твоїй "халупі", включаючи авто,байк і скутер - то все по "не-па-савєцкі"! Чим менше буде таких таких "совкодроєрів" як ти в Україні - тим краще стане жити українцям!
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27.05.2020 13:11 Ответить
Наливайко, а навіщо ти сам себе лайкнув? Ти такий же нарцис, як і Зе?
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27.05.2020 13:44 Ответить
наливайко - дрочер, который понялО что зашкварился со своим идиотозмом и .. "лайкнуло" само себе
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27.05.2020 15:17 Ответить
Випивайко би ще виліз, вот був би тандем. І Ригалова ще до них
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27.05.2020 16:11 Ответить
как жили терпели в ссср - все картины https://gazeta.ua/ru/articles/science-life/_strashnoe-sssr-hudozhnik-zhutko-izobrazil-sovetskuyu-zhizn/851422
"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак - Цензор.НЕТ 7170
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27.05.2020 15:21 Ответить
"Картошечка". Несмотря на то, что фанаты СССР рассказывают о 200 сортах колбасы, что можно было купить за две копейки в любом магазине, стандартный советский ужин часто выглядел вот так - три картошечки в эмалированной миске. Во взгляде героя картины прямо читается - "и это всё, что я заработал за жизнь". Очень сильная работа. Фото: картина Василия Шульженко
"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак - Цензор.НЕТ 5685
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27.05.2020 15:22 Ответить
виталик, слышь ты, совкодрочер сраный, я вот, например, прекрасно помню и 70-тые и 80-тые и говорю тебе- иди в жопу со своим совком.

у совкодрочеров и памяти и ума не больше, чем у рыбок... до хороших 70-х, закончившихся Афганом, были и гражданская война, и Голодомор, и страшная война, развязанная совком совместно с гитлером, война с десятками миллионов жертв, инвалидов, обездоленных,
и закон про колоски, и послевоенный голод, когда за счастье была булочка с белой муки, Гулаг и прочия прэлести подохшего сесесера...
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29.05.2020 16:16 Ответить
Пусть эта шмара займётся лучше орлами Авакова - это прямая обязанность прокуратуры контролировать полицию!
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27.05.2020 12:03 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3144372.html Из всей ситуации с Порошенко, музеем Гончара, картинами и ДБР, можна сделать два вывода

Первый: следователь ДБР, который дал приказ ломать дверь в музей - просто попка.
Это заказ Зеленского, у которого окончательно съехала крыша, и он ударился во все тяжкие.
Кроме как манией величия и преследования, попытки открыть дело против вице президента США и нарыть хоть что нибудь на Порошенко - его поведение не назовешь.
Помните, в России везде писали "Обама - чмо"?
Но даже там не додумались завести дело против президента США и его вице президента Байдена.
А наши смогли.
На потеху всему миру.
И второй вывод: весь огромный силовой аппарат, ничего так и не нарыл на Пороха конкретного.
И все спихнули на ДБР.
Типа, вы и так по уши в дерьме ещё с пленок Трубы, вот и выполняйте заказ Зе президента.
Ничем другим, этот цирк не объяснишь. С вызовом Пороха на допрос через видео и сегодняшний штурм музея, следователем и спецназом ДБР.
Ой, дураки.
Директор музея уже заявил, что не исключает кражу картин сотрудниками Бюро.
Зеленский потом прикинется шлангом и скажет что был не в курсе всего беспредела.
А всем этим идиотам придется отвечать.
А если ещё и Байден станет президентом Америки, то можно только представить последствия для Зе банды.
Сейчас мы наблюдаем очередной Зе позор на всю страну, когда здоровые лбы перекрыли вход в музей, не пускают журналистов и народных депутатов, нарушая закон.
А вообще интересно, почему ДБР не участвует в ротациях на передовой.
СБУ воюет, Прокуратура там есть, Нацполиция и Гвардия тоже.
Надо и этих, ломателей дверей в музеях, в тактических носках по 800 гривен, отправить Родину защищать на Донбасс, во главе с директором - адвокатом Яныка.
Чтобы проветрили мозги в окопах.
Oleg Helgiv
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27.05.2020 12:19 Ответить
Это не заказ Зеленского!
Это заказ Коломойского!
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27.05.2020 12:28 Ответить
А кто такой Зеленский? Это разве не "дитя" Коломойского?
"Мы говорим ленин -- подразумеваем партия" (с) В.В.М.
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27.05.2020 14:29 Ответить
Зеленский потом прикинется шлангом и скажет что был не в курсе всего беспредела.


"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак - Цензор.НЕТ 9657
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27.05.2020 13:52 Ответить
Сейчас мы наблюдаем очередной Зе позор на всю страну


"Венедіктова зрозуміла, що не впливає на хід розслідувань, а через тиждень запитають: де посадки? Холодницький від неї незалежний", - Чумак - Цензор.НЕТ 6549
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27.05.2020 13:54 Ответить
А чому шановний пан Чумак окрім плюсиків собі в карму нічого не згадав нічого про плюсики собі в "карман" по справі виродка Рінатки Кузьміна? Хоча б шось згадав як ця потвора з підозрюваного в корупції опинилася не на нарах а в мягкому депутатському кріслі? Думаю багатьом те цікаво.
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27.05.2020 12:26 Ответить
Какое будущее может быть у тетки, которая не прошла тест на судью, ей осталось только позировать, чтобы спрятать порочную сущность.
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27.05.2020 12:51 Ответить
У трьох господить хата неметена, а в трьох прокуратур злочинець не саджений.
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27.05.2020 12:53 Ответить
а то есть ей осталось только громко лаять. караван идет. ))))) ну чо, у нее осталось право вьідавать арестьі на дипьюти.
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27.05.2020 13:33 Ответить
НЕ БУДЬТЕ СЛИШКОМ САМОНАДЕЯННЫ, как Чумак, хотел бы добавить глупы, но не может же такой клиент как Чумак быть глупым и наивным. Подобного рода байки льют воду в поддержку существующего режима. Все для успокоения лохов! На самом деле - это у нас не от демократии и верховенства права так все независимы, а от предложенной кредиторами схемы сдержек и противовесовдля наших папуасов. Как только на Западе махнут рукой на невозможность отмыть и привести в божеский вид этих дикарей - в тут же секунду тут будет установлен обычный неототалитарный режим, более известный как путинизм. И все закончится, и разглагольствования опальных бюрократов, и "самостоятельность" следователей, и даже свободный интернет закончится.
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27.05.2020 13:36 Ответить
"Каждый руководитель органа досудебного расследования, или даже следователь (полиции, СБУ, ГБР) имеет свои собственные взгляды на процесс расследований и не всегда хочет плясать под дудку прокуратуры!"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что значит "свои собственные взгляды на процесс"?
Взгляды должны быть одни или посадить,при наличии достаточной доказательной базы,или отпустить,других взглядов априори не должно быть.
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27.05.2020 14:03 Ответить
Речь идёт о независимости следствия от коррупционных и политических хотелок зе-команды.
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27.05.2020 15:40 Ответить
Что вы как попугай зе-зе.Сколько у них сколько дел по зе?Сколько денег они принесли в казну,кого привлекли или топ неприкасаемые."Речь идёт",да знаю о чём идёт,куда идёт и какова цена вопроса.Сидят,лысого гоняют,а у вас в голове только "полит преследования".
У нас между харантом и народом нет никого,"чёрная дыра", в которую проваливается всё и бюджет,и законность.Вы поставите самого честного,самого умного,самого-самого и "чёрная дыра" пожрёт его,как пожирает ваши мозги каждый день,через сми.
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27.05.2020 16:17 Ответить
Похоже, дело идёт к тому, что Зеленский и "Слуги народа" отменят ещё и реформу прокуратуры. Всё должно быть как при Януковиче!
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27.05.2020 15:38 Ответить
 
 