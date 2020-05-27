"Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила с критикой в адрес антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, поскольку после реформы ГПУ у нее нет полномочий, которые она хотела бы иметь.

Об этом на своей сранице в Фейсбуке написал экс-нардеп, экс-заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"О чем вчера не сказала Генпрокурор? Через пару недель она должна отчитываться в Верховной Раде. Но о чем? Реформа остановлена, а посадок нет!? Где подозрение Порошенко? Где громкие коррупционные дела? Чорновол и Вятрович? Что-то опять не так? Та нет! Все так! Просто роль прокуратуры и самого Генерального очень сильно изменилась! Он больше не бог, не царь и даже не военный начальник! Но ни граждане, ни политики пока еще этого не поняли! С ноября 2019 (ГП - Рябошапка!) не имеет больше следствия в самой прокуратуре и не имеет возможности манипулировать делами как захочется. Каждый руководитель органа досудебного расследования, или даже следователь (полиции, СБУ, ГБР) имеет свои собственные взгляды на процесс расследований и не всегда хочет плясать под дудку прокуратуры! И, как оказалось, расследовать за два месяца можно только дела или по "горячим следам", или о том, кто наложил кучу дерьма на сцене в сельском клюби. А все остальное требует времени, знаний, процедур и воли!" - заявил Чумак.

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"Неуправляемыми" оказались и антикоррупционные органы. Руководитель НАБУ, Сытник, оказался "защищенным" законом, а руководитель САП Холодницкий не "рядовой" заместитель, а самостоятельная процессуальная фигура, на которую не влияют ни рейтинги президента, ни его партии. И им на них наплевать. И в должностях они не благодаря воле ни Генпркуроркы, ни самого Президента. А это только они могут обеспечить "посадки" по коррупционным делам топ-чиновников. Больше никто! И Генеральная прокурор здесь совсем "не при делах". И это раздражает! И на твои команды: это отправить, это закрыть, это открыть, а это держать - никто не реагирует! Потому КПК требует другого! И это тоже раздражает! Так о чем так громко промолчала Генпркурор? Она поняла, наконец-то, что Генеральный прокурор никак не может влиять на антикоррупционные расследования преступлений совершенных топ-чиновниками. И через неделю весна закончится и все спросят уже у нее: где посадки?" - акцентировал Чумак.

"Поэтому так сильно хочется убрать всех и все, что по закону мешает реализовывать чужие фобии и собственные хотелки. "Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, Президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу "- Граждане очень хотят видеть совсем другую прокуратуру! Без решал и давления! Которая не нарушает закон! Расследование преступлений - это одно, а "ментовский или прокурорский беспредел", как в Кагарлыке или в музее - это совсем другое. Вот такие дела. И знаете, я очень рад, что эта должность - Генерального прокурора так сильно потеряла политический вес. Именно за это я выступал последние пятнадцать лет. Это еще один явный "плюс" мне в карму. Надеюсь доживу до того, что и прокуратура превратится в нормальную службу поддержки государственного обвинения, как и в большинстве стран мира. А видосики у нее фигня. Нет искренности и артистичности Зеленского", - резюмировал Чумак.

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Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.



