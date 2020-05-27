У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким
Видеообращение Генпрокурора может иметь несколько целей, но основная задача получить управляемую Специальную антикоррупционную прокуратуру, считает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
"У Венедиктовой есть программа максимум и минимум. Максимум - поставить своего человека, как в ГБР. Минимум - сделать Холодницкого ручным, беспрекословным. Ему ведь и так недолго осталось досидеть. Думаю, он сделает все, чтобы была реализована программа минимум", - отметил Каневский.
Отвечая на вопрос, почему скандальная ситуация возникла именно сейчас, он подчеркнул: "Во-первых, потому что сейчас Венедиктова уже полностью под контроль взяла структуру прокуратуры. Кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая как известно имеет гарантии независимости. А во-вторых, она получила первые сигналы от Холодницкого, что он как бы независимая фигура, которая самостоятельно принимает решение. Потому встал вопрос его укротить. Венедиктовой нужен абсолютный контроль над системой уголовной юстиции. Так как перед ней поставили политические задачи. И ей нужен абсолютным контроль, чтобы эти задачи реализовать".
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала видеообращение, в котором заявила в бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
В ответ Генеральный прокурор обратилась через свою страницу в "Фейсбуке" к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.
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В общем, у меня появился вопрос. Так кто же был прав? Глава ДБР Венедиктова, которая требовала подписать подозрение Порошенко или Генпрокурор Венедиктова, которая не подписыаает подозрение Порошенко потому что оно абсолютно несостоятельно и за такую подпись может быть ответственность? Или ее точку зрения определяет место сидения? Но в любом случае мы видим, что некомпетентность - это фирменный стиль Зеленского и его окружения. И вот это уже не смешно.
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzMwMDc5ODQ3NzM4ODM1&av=100013457791307
ну дурные бычки и заглотнули наживку с крючком со скандалом.
вы скажете "Провокация"
я отвечу - "Да !"
А шо вы хотели?
Украинская земля 15 долларов за гектар
https://www.youtube.com/watch?v=ssDfj68x55E