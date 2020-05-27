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У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким

У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким

Видеообращение Генпрокурора может иметь несколько целей, но основная задача получить управляемую Специальную антикоррупционную прокуратуру, считает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"У Венедиктовой есть программа максимум и минимум. Максимум - поставить своего человека, как в ГБР. Минимум - сделать Холодницкого ручным, беспрекословным. Ему ведь и так недолго осталось досидеть. Думаю, он сделает все, чтобы была реализована программа минимум", - отметил Каневский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Венедиктова поняла, что не влияет на ход расследований, а через неделю спросят: где посадки? Холодницкий от нее независим", - Чумак

Отвечая на вопрос, почему скандальная ситуация возникла именно сейчас, он подчеркнул: "Во-первых, потому что сейчас Венедиктова уже полностью под контроль взяла структуру прокуратуры. Кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая как известно имеет гарантии независимости. А во-вторых, она получила первые сигналы от Холодницкого, что он как бы независимая фигура, которая самостоятельно принимает решение. Потому встал вопрос его укротить. Венедиктовой нужен абсолютный контроль над системой уголовной юстиции. Так как перед ней поставили политические задачи. И ей нужен абсолютным контроль, чтобы эти задачи реализовать".

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала видеообращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

В ответ Генеральный прокурор обратилась через свою страницу в "Фейсбуке" к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

Автор: 

Холодницкий Назар (706) САП (2063) Венедиктова Ирина (726) Каневский Глеб (19)


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Топ комментарии
+16
Бєнядіктова дай пріказ!!!

У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 1491
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27.05.2020 11:53
+12
Мене потішило як дбрівці почали ламати двері, які відкриваються поворотом ручки. Який керманич, такі і вассали.
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27.05.2020 12:07
+11
Спрацювало...🤣А ведь Порох знал что де Бильі ДБР припрутся на выставку "по беспределу". Тонко, очень тонко... Не перестаю удивляться..😉Як красиво і методично повернути ситуацію на свою користь, коли проти тебе воюють ідіоти.

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У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 8401
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27.05.2020 12:03
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Правила форума Совет форумчан
Да у этого Зеленого помоечного балагана,только одна задача- добить Украину и людей до конца.
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27.05.2020 11:52 Ответить
лицо этой дамы на фото напоминает лицо неодертальца из из учебника истории
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27.05.2020 12:16 Ответить
Бєнядіктова дай пріказ!!!

У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 1491
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27.05.2020 11:53 Ответить
Похож
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27.05.2020 11:54 Ответить
Топаз, дай сигнал !
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27.05.2020 12:07 Ответить
эти быки забыли вкус коктейля......
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27.05.2020 15:01 Ответить
Невже після відсидки вже в спецназі ДБР?
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27.05.2020 16:19 Ответить
Яка вона страшна! Схожа на Лукаш! І напевно така сама падлюка!
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27.05.2020 11:53 Ответить
Гірше, бо в нею через посаду значно більше можливостей шкодити Україні!
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27.05.2020 11:55 Ответить
У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 5972
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27.05.2020 11:55 Ответить
У Венедіктової є програма максимум і мінімум, - глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський про конфлікт Генпрокурора з Холодницьким - Цензор.НЕТ 2223
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27.05.2020 12:34 Ответить
На Ютубі розміщено пропагандистський фільм Пегова "Позывной Донецк",який пропагує міжнародний тероризм,та вивства Українців за национальною ознакою.Будь ласка киньте скаргу на цей контнт у Ютубі.
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27.05.2020 11:53 Ответить
І жодного патріота України,як серед Зелених,тау і серед "25"%.
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27.05.2020 11:59 Ответить
Один на 2 години вже заблокований, залишився на 50 хвилин, його треба ще добити!!!
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27.05.2020 12:06 Ответить
На дві години не заблокований,він відкривається натисненям "продолжить",то він так замаскований.
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27.05.2020 12:13 Ответить
На Луну курву.
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27.05.2020 11:54 Ответить
Венедиковщина!
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27.05.2020 11:54 Ответить
это скоко должна заработать - да скорее всего так и есть)
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27.05.2020 11:55 Ответить
Это очень смешно. Есть такое уголовное производство №62019000000000753. Это дело против Порошенко возбужденное 28 мая 2019, которое расследовалось ДБР. То самое дело, которое тогдашний глава Генпрокуратуры Рябошапка назвал юридическим трешем и и отказался подписывать подозрение Порошенко. ДБР на тот момент возглавляла Ирина Венедиктова. И тогда с позиции Главы ДБР она обвинила Рябошапку в бездействии по этому делу и говорила, что там все ок и это Генпрокурор саботирует процесс. Но теперь фамилия Генпрокурора Венедиктова, а не Рябошапка. И Генпрокурором она стала 17 марта. А сегодня цже 27 мая. Значит Ирина Венедиктова уже более двух месяцев Генпрокурор. Но и она не подписывает подозрение Порошенко. Так значит прав был Рябошапка, когда называл то дело юридическим трэшем?

В общем, у меня появился вопрос. Так кто же был прав? Глава ДБР Венедиктова, которая требовала подписать подозрение Порошенко или Генпрокурор Венедиктова, которая не подписыаает подозрение Порошенко потому что оно абсолютно несостоятельно и за такую подпись может быть ответственность? Или ее точку зрения определяет место сидения? Но в любом случае мы видим, что некомпетентность - это фирменный стиль Зеленского и его окружения. И вот это уже не смешно.
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27.05.2020 11:57 Ответить
Коза, йди йди і йди на....... парфумерну фабрику, там твоє місце!!!
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27.05.2020 11:58 Ответить
Програма мінімум посадити Порошка, програма максимум - зачисти патріотичні сили України.
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27.05.2020 11:59 Ответить
патріотичні - це ті, що сприяють просуванню зюзею України під мокшанське ярмо?
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27.05.2020 12:02 Ответить
і ті, що сприяють знищенню української державності, як такої?
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27.05.2020 12:03 Ответить
а в цієї милої жінки є спецназ, що тероризувати відкриття художньої виставки?
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27.05.2020 12:00 Ответить
И темперамент слышком бурный, не баба - зверь!
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27.05.2020 16:27 Ответить
Спрацювало...🤣А ведь Порох знал что де Бильі ДБР припрутся на выставку "по беспределу". Тонко, очень тонко... Не перестаю удивляться..😉Як красиво і методично повернути ситуацію на свою користь, коли проти тебе воюють ідіоти.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzMwMDc5ODQ3NzM4ODM1&av=100013457791307
У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким - Цензор.НЕТ 8401
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27.05.2020 12:03 Ответить
Мене потішило як дбрівці почали ламати двері, які відкриваються поворотом ручки. Який керманич, такі і вассали.
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27.05.2020 12:07 Ответить
Почему вы так рады действиям мошенника?
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27.05.2020 12:19 Ответить
це визначає суд, а не ти хто він.
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27.05.2020 12:22 Ответить
БлаЗЕнь і Барига одне одного варті.
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27.05.2020 12:30 Ответить
Порох на презентации выставки специально показал на столик с документами

ну дурные бычки и заглотнули наживку с крючком со скандалом.

вы скажете "Провокация"
я отвечу - "Да !"
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27.05.2020 15:06 Ответить
Виходячи з висловлювань та дій цієї Венедіктової у неї як у частини ЗЕлайна є не тільки "план", а і "кокс" і іньші "чудотворницькі" речовини....
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27.05.2020 12:06 Ответить
Папа - мент, муж -мент!
А шо вы хотели?
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27.05.2020 12:08 Ответить
А не желает Венедиктова заняться махинациями в Винницкой области по обманному отъему права земли у украинцев к которым привел закон о земле?
Украинская земля 15 долларов за гектар
https://www.youtube.com/watch?v=ssDfj68x55E
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27.05.2020 12:17 Ответить
Пятый президент подался в бега от ДБР?.Отчего?
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27.05.2020 12:23 Ответить
Бо ДБР - бандити з ксівами.
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27.05.2020 12:29 Ответить
Нет у нее ни какой программы. Есть хотелки ее хозяина портнова.
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27.05.2020 13:05 Ответить
Времена Януковича должны вернуться по максимуму. Всё с зе-валастью предельно ясно. Разумные, да поймут, а зе-электорат - вряд ли.
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27.05.2020 15:42 Ответить
У нее есть программа минимум---продержаться еще хоть месяцок, и программа максимум ---до зимы)))
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27.05.2020 17:37 Ответить
Звісно, Генеральна прокуратура та Антикорупційна прокуратура повинні взаємодіяти у боротьбі з корупцією. Між ними не повинно бути розколу.
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01.06.2020 11:54 Ответить
 
 