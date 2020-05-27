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Новости
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Лекарства, которые закупает государство, начнут поступать в Украину в конце года и станут обеспечением на следующий год, - Степанов

Лекарства, которые закупает государство, начнут поступать в Украину в конце года и станут обеспечением на следующий год, - Степанов

Лекарственные средства, которые будут закупаться за государственные средства 2020 года, начнут поступать в страну только в конце года. Они станут обеспечением на следующий год.

Об этом на брифинге 27 мая сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что мы сейчас будем закупать за средства 2020 года, это все лекарственные средства, там большие сроки закупки, от 4 до 6 месяцев. И они начнут поставляться в конце 2020 - в начале 2021 года. И это будет обеспечение 2021 года", - сказал он.

По словам Степанова, на сегодняшний день в Украине осталось лекарственных средств на 3,9 млрд грн. От международных партнеров ожидается поставка лекарственных средств на сумму 4,6 млрд грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав разблокировал систему закупок, - пресс-служба

"В целом это 8,5 млрд грн. На такую ​​сумму получаем лекарственные средства по абсолютно всем программам. Это и детская онкология, и взрослая онкология, и сердечно-сосудистые заболевания. Мы существенно ускорили поставки от наших международных организаций", - сказал Степанов.

Ранее глава Минздрава сообщил, что на этой неделе будут завершены все необходимые процедуры по закупке лекарств, и Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начнет проводить тендеры.

Автор: 

госзакупки (960) лекарства (1223) Минздрав (4899) закупки (750) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
а на єтот год когда закупили ?
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27.05.2020 12:01
+5
У цьому році працюємо через Епіцентр.
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27.05.2020 12:05
+4
не забывайте и про его супружницу...которая стразу же (ваще в тот же день))), как он стал... при должности, зарегистрировала медпредприятие ))))
(фирма Степановой занимается всеми спектрами деятельности лечебных учреждений, общей и специализированной медицинской практики, а также розничной торговлей медицинскими товарами и тому подобным ассортиментом...) ....(даже не смешно!)
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27.05.2020 12:25
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а на єтот год когда закупили ?
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27.05.2020 12:01 Ответить
У цьому році працюємо через Епіцентр.
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27.05.2020 12:05 Ответить
а на этот год - реформы супрун от порохла, с чесноком как у лукашенко, да досрочное прекращение карантина, как у пуйла.
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27.05.2020 12:05 Ответить
супрун с сентября прошлого года нет.
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27.05.2020 12:08 Ответить
Порохла тоже нет, а порохоботов полный цензор.
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27.05.2020 12:10 Ответить
Це якось впливає на стан Вашого здоров"я?
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27.05.2020 12:23 Ответить
как и всякая инфекция, если не развивать иммунитет. И меня развит, а у Цензора не очень. Потому порохоботская инфекция тут и свирепствует.
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27.05.2020 12:28 Ответить
И меня > У меня
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27.05.2020 12:28 Ответить
Якщо вийти в чисте поле та прокричати:
Господи! Яке ж воно чмо!
У відповідь можна почути:
А ваш парашенка што лучше бил? © сеть
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27.05.2020 12:30 Ответить
Где ж ныне найти таке чисте поле, шобы там не сидели и не гадили порохотнички и не взрастала на плодах их потуг соевая ботва.
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27.05.2020 12:37 Ответить
в кацапии. там все ваши
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27.05.2020 12:40 Ответить
вот вот - ваши с паРаши:

https://censor.net/comments/locate/3198263/019214**-72c8-7208-9760-2f7e3c98d5b6
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27.05.2020 12:47 Ответить
Це питання не до аграріїв, вам - до психіатра.
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27.05.2020 12:44 Ответить
И кака. Ты случайно во времени не потерялось? Ах да, русиш швайн хунт.
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27.05.2020 12:10 Ответить
никогда - делили портфели, некогда было
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27.05.2020 12:08 Ответить
да не верит тебе уже не кто - все будет как с костюмами для защиты
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27.05.2020 12:06 Ответить
не забывайте и про его супружницу...которая стразу же (ваще в тот же день))), как он стал... при должности, зарегистрировала медпредприятие ))))
(фирма Степановой занимается всеми спектрами деятельности лечебных учреждений, общей и специализированной медицинской практики, а также розничной торговлей медицинскими товарами и тому подобным ассортиментом...) ....(даже не смешно!)
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27.05.2020 12:25 Ответить
Кто бы показал Зеленскому, кого ему привели министром. Зделал бы выводы и убрал вместе с тем, кто привёл.
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27.05.2020 12:32 Ответить
кто-то... это кто? тот, кто привел? тот, кому отстегнули за должность? тот, кому еще занесут?
там все не адназаначно )))))
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27.05.2020 12:36 Ответить
Пока Порохло не село, порошатник будет цвести. А пока, как в совковом анекдоте:
"сядет-то оно сядет, но кто его посадит".
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27.05.2020 12:50 Ответить
посадить Порошенко - цель всей каденции (или сколько там случиться))) преЗЕдента
а больше у него нет никаких ни целей ни желаний ни необходимостей (хрен с той войной, экономикой, пандемией и безработицей - главное потешить свое эго (или почесать его? ))))
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27.05.2020 12:58 Ответить
Посадить Порошенко на второй срок - цель порохоботов, а на первый - Украинского народа, имхо.
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27.05.2020 13:00 Ответить
украинского ли??? ))))
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27.05.2020 13:04 Ответить
снова в кране нет воды?
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27.05.2020 13:20 Ответить
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27.05.2020 13:21 Ответить
Зеленскому не из кого выбирать министров - кого ни посади, на поверку оказывается махинатором порошенкового покроя. Пять лет взращивали такую младоылиту под барыжьи запросы. Её одним Зеленским не сковырнуть.
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27.05.2020 12:08 Ответить
Деякі зелебобіки при відсутності у себе ерекції матюкають Пороха на чому світ стоїтть.
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27.05.2020 12:24 Ответить
Ліки, які закуповує держава, почнуть надходити в Україну в кінці року і стануть забезпеченням на наступний рік, - Степанов - Цензор.НЕТ 7443
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27.05.2020 12:25 Ответить
Удвоение числа пороховирусов в ветке детектед. Эпидемия, однако. Даёшь экспоненциальный рост, порохоботня!
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27.05.2020 12:34 Ответить
не волнуйся. вас ублюдков пинали, пинаем и будем пинать.
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27.05.2020 12:35 Ответить
Бьётся об стенку
порохобот,
без мозга рождённый,
как вирус, урод.


Всё, что умеет он, то -
размножаться
и за рошенку
фейкалом кидаться.


(c) I Ka
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27.05.2020 12:42 Ответить
я поэт зовусь незнайка
от меня вам балалайка © І Ка
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27.05.2020 12:43 Ответить
порохобот талантом блеснул
и в оппонента калом метнул.

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27.05.2020 13:02 Ответить
ты подозрительно зациклен на говне. ты жрешь какашки? фу фу фу!!! иди отсюда капрофил
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27.05.2020 13:04 Ответить
и без совести зазрения
выдал с потугой
свои подозрения.
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27.05.2020 13:22 Ответить
Яне Лемонотов, не Пушкин, а простой поэ Сирушкин © І Ка
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27.05.2020 16:24 Ответить
Не слышу слов - "больные будут до конца года обеспечены всем необходимым" клянусь активами и должностью!
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27.05.2020 12:11 Ответить
З такою політикою до кінця року хворих стане значно менше - в сенсі втрати ними фізичного тіла.
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27.05.2020 12:27 Ответить
т.е. продолжается тренд "наследница Богатыревой" 2 или 3...
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27.05.2020 12:37 Ответить
Тут главное - не спешить.
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27.05.2020 12:34 Ответить
 
 