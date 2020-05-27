Лекарства, которые закупает государство, начнут поступать в Украину в конце года и станут обеспечением на следующий год, - Степанов
Лекарственные средства, которые будут закупаться за государственные средства 2020 года, начнут поступать в страну только в конце года. Они станут обеспечением на следующий год.
Об этом на брифинге 27 мая сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что мы сейчас будем закупать за средства 2020 года, это все лекарственные средства, там большие сроки закупки, от 4 до 6 месяцев. И они начнут поставляться в конце 2020 - в начале 2021 года. И это будет обеспечение 2021 года", - сказал он.
По словам Степанова, на сегодняшний день в Украине осталось лекарственных средств на 3,9 млрд грн. От международных партнеров ожидается поставка лекарственных средств на сумму 4,6 млрд грн.
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"В целом это 8,5 млрд грн. На такую сумму получаем лекарственные средства по абсолютно всем программам. Это и детская онкология, и взрослая онкология, и сердечно-сосудистые заболевания. Мы существенно ускорили поставки от наших международных организаций", - сказал Степанов.
Ранее глава Минздрава сообщил, что на этой неделе будут завершены все необходимые процедуры по закупке лекарств, и Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начнет проводить тендеры.
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Господи! Яке ж воно чмо!
У відповідь можна почути:
А ваш парашенка што лучше бил? © сеть
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(фирма Степановой занимается всеми спектрами деятельности лечебных учреждений, общей и специализированной медицинской практики, а также розничной торговлей медицинскими товарами и тому подобным ассортиментом...) ....(даже не смешно!)
там все не адназаначно )))))
"сядет-то оно сядет, но кто его посадит".
а больше у него нет никаких ни целей ни желаний ни необходимостей (хрен с той войной, экономикой, пандемией и безработицей - главное потешить свое эго (или почесать его? ))))
порохобот,
без мозга рождённый,
как вирус, урод.
Всё, что умеет он, то -
размножаться
и за рошенку
фейкалом кидаться.
(c) I Ka
от меня вам балалайка © І Ка
и в оппонента калом метнул.
выдал с потугой
свои подозрения.