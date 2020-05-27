Кулеба в пятницу посетит Будапешт и встретится с Сийярто для решения проблемных вопросов украинско-венгерских отношений, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 29 мая, посетит с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе визита стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19. Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто также уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений, подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана", - говорится в анонсе на сайте МИД.

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Отмечается, что встреча с Сийярто станет первым невиртуальным зарубежным визитом главы МИД Украины на должности.

Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Дмитрий Кулеба осуществит поездку на автомобиле. Путешествие будет проходить с соблюдением всех надлежащих правил безопасности, необходимых в условиях пандемии Covid-19, подчеркнули в министерстве.

По результатам переговоров глав МИД в Будапеште запланирована их совместная пресс-конференция.

ак сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.