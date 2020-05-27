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Изнасилование в кагарлыкской полиции было местью за нежелание находиться в отношениях с одним из подозреваемых, - адвокат Мельниченко

Изнасилование в кагарлыкской полиции было местью за нежелание находиться в отношениях с одним из подозреваемых, - адвокат Мельниченко

Адвокат Евгений Мельниченко рассказал, что один из сотрудников полиции Кагарлыка, который подозревается в избиении и изнасиловании девушки, совершил преступление якобы из-за того, что потерпевшая не согласилась добровольно иметь с ним отношения.

Об этом он рассказал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам правозащитника, в полицию девушку привез "сосед на Опеле", который заманил потерпевшую в отдел якобы на допрос относительно ограблений в деревне. 39-летнего мужчину до сих пор не нашли, он разведен и сам троих отец детей.

"В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля (Николай Кузив. - Ред.) и Сережа (Сергей Сулима. - Ред.) - работники полиции. Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшую и говорил ей "дашь, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", - говорится в сообщении.

"Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил ... У потерпевшей дочь, 5 лет, она больна ДЦП ...", - добавил Мельниченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады

Изнасилование в кагарлыкской полиции было местью за нежелание находиться в отношениях с одним из подозреваемых, - адвокат Мельниченко 01

Автор: 

адвокат (1431) изнасилование (917) Киевская область (4122) Нацполиция (16442)


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Топ комментарии
+56
я как бы мусоров мягко говоря никогда не уважал.... но это уже переходит все что можно перейти, для меня любой мусор - это преступник и враг. И не надо рассказывать, что не все мусора такие, такие - все, ибо это система, когда в мусарне мусора такое устраивают - это система полной безнаказанности, полной безответственности и круговой преступной поруки - начиная с министра и заканчивая последней шавкой в райотделе
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27.05.2020 12:14
+26
скоти.
На колесах.

Бубочка, до речі, також - наркозалежний. Принаймі - тести не пройшов.
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27.05.2020 12:16
+22
Зеля, то , что произошло в отделении полиции , тоже твоя личная ответственность. Молви слово, не молчи.
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27.05.2020 12:21
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Одно не исключает другого. Естественно, если в поле зрения мента попадает тупая п**да, он не вправе ее насиловать и должен понести заслуженное наказание за насилие над нею. Защита... да, вполне, т.к. подозреваемые - менты.
А вот насчет переаттестации всего отдела - это же дебильная советская практика. Зачем тратить время на переаттестацию людей не имеющих никакого отношения к ситуации?
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27.05.2020 13:36 Ответить
ніякої переатестації - звільнити усих разом із завхозом.
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27.05.2020 13:48 Ответить
Ты ватник и ностальгируешь о советском союзе?
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27.05.2020 13:52 Ответить
я пишу українською і вимагаю демонтажу мусорсько-нквдшної системи. ти пишеш по московитськи і пропонуєш залишити все як є.
Питання - хто із нас ватнік і ностальгує про радянський союз?
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27.05.2020 14:05 Ответить
савєцкій саюз
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27.05.2020 14:44 Ответить
50% западноукраинских "бандеровцев" оказались ватниками и избрали Зе-г*нд*на презиком.
Просто потому что языковой вопрос не влияет на убеждения.
Можно быть двуязычным либералом как я, а можно на мове нести советский бред типа "всех уволить" как ты.
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27.05.2020 18:08 Ответить
Щодо першого - не кожен україномовний провідник українськості, але кожен російськомовний- провідник русского міра.
Шодо другого, не думав що Лука Матфей Марк і Моісей соуєцкіе люді.
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27.05.2020 18:33 Ответить
Это не ситуация,это стиль службы.Всех на "кислород".
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27.05.2020 13:51 Ответить
Т.е. уволить из-за поступка деградантов нормальных полицейских? Допустим? А дальше что? Набрать людей на улице? Поздравляю, потому что люди с улицы имеют тот же процент деградантов и еще менее профессиональны.
П.С. "уволить всех" - это маркер советского дебила )))
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27.05.2020 13:55 Ответить
Нормальных в этом коллективе уже нет,так что без соплей.
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27.05.2020 14:10 Ответить
І як ти це визначив? Там колектив у декілька десятків осіб, з яких злочин вчинило лише двоє.
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27.05.2020 17:04 Ответить
А інші що, нічого не бачили і не чули? Чи таке ці два покидьки там вчинили вперше, а до того вони були білі та пухнасті?
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27.05.2020 17:29 Ответить
А ти на все що бачиш скарги та заяви про порушення карної справи пишеш? Отож бо, чуваче. П*зд*ти - одне, а робити - інше. Поліціянти - це не благородні лицарі з сталевими яйцями, а такі самі люди як і усі інші.
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27.05.2020 17:50 Ответить
А я що, в мусарні працюю, чуваче (скористаюся вашим стилем спілкування)? В мене, на відміну від них, нема влади. У них влада є, тому і питати з них треба суворіше. Тобто інші, знаючи про тих двох, "скарги та заяви про порушення карної справи" не писали, бо вони "не благородні лицарі з сталевими яйцями", хоча це їх прямий обов'язок як правоохоронців.
І якщо вони "такі самі люди як і усі інші", то нехай, як і інші, ідуть працювати, бо толку з них, як з правоохорнців - нуль.
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27.05.2020 19:28 Ответить
Та нема різниці де ти працюєш. Для того щоб викривати правопорушення влада не треба, достатньо сталевих яєць. А ось це твоє "у них влада є, тому і питати з них треба суворіше" - це ще одна дурна радянська ідіома.
Вони такі самі люди як і усі інші, а отже - працюють так само як і усі інші. Так само як ти на своїй роботі не викриваєш правопорушень свого начальства.
Як бачиш, бути гомососом який скаржиться на бездіяльність усіх інших щоб не бачити своєї бездіяльності - це одне. А піти у поліцію, прийняти на себе відповідальність і працювати для того щоб змінити систему - це інше.
Послухай будь-ласка пісеньку гурту Пирятин під назвою "Життя іде". Вона ж про тебе.
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27.05.2020 20:32 Ответить
"Та нема різниці де ти працюєш. Для того щоб викривати правопорушення влада не треба, достатньо сталевих яєць."
Це маніпуляція. Мати чи не мати сталеві яйця для тих, хто працює не в силових структурах - це добре, але не обов'язково.
А ось боротися з правопорушеннями (і всередині мєнтури теж) - це є прямий службовий обов'язок мусорів. І для них дивитися на це крізь пальці є злочинною бездіяльністю.
А щодо різних пісеньок, то не треба мені давати порад. Я сам розберусь що і коли мені слухати.
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27.05.2020 20:54 Ответить
Гомосос відрізняється лівацькою логікою. Накшталт: "Сам палець о палець не вдарю і мені це не обов'язково. І обов'язків не прийму бо не хочу напрягатися. Краще хай мною командують. Эдиний мій обов'язок - раз в 5 років обрати собі царя який зробить все за мене бо це його обов'язок. Тому я оберу того хто наобіцяє більше. А якщо він не виконає обов'язок - буду скаржитися на цензорі і оберу іншого. Того хто ще більше наобіцяє. В будь-якому разі буду лише обирати брехунів щоб тикати їх у папір де написані їх обіцянки та обов'язки. Бо це легше ніж самому робити".
Отак знову вишиватні довбо*оби обрали брехуна.
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28.05.2020 11:31 Ответить
Чувак, не з'їжджай з теми. Тема була про ментів, а не про інших. Запобігати правопорушенням (зокрема і серед своїх колег) - це їх прямий обов'язок, їх робота. І вони, отримуючи за неї гроші, цю саму роботу не виконують. І не треба наводити "тєнь на плєтєнь".
І ще, якщо ти сам мєнт, то так і скажи, бо надто за них тут філософію розводиш.
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28.05.2020 14:17 Ответить
Если такое творит руководитель отдела тогда вопросы
Кого он подобрал в подчинение( наверное это не первый случай,просто другие не заявляли,а это система,которую поддерживают уроды,иначе она не была бы системой
Вопрос второй и главный Кто,Как выбирал "таких " руководителей отделов? По своему образу и подобию? Значит ВСЕ такие же либо такие же уроды,либо вообще не обращают внимание на подбор кадров( главная из задач и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ руководителя высших звеньев,правда это всегда "забывается" при анализе. Если такое ******** творится то виновата "голова"- Аваков. Он НЕ организовал систему ПОДБОРА и КОНТРОЛЯ за ВСЕМИ( ибо система это может) подчинёнными,а у него все для этого есть) Если "дрыщи" из ПОЛИЦИИ так себя ведут то что говорить о "высших"чинах? Эти моменты(как в Княжичах,когда системно грабят "охраняемых") попадают на ружу и сигнализируют о системном загнивании. А оно идёт с головы. Там ********.
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28.05.2020 05:48 Ответить
Система подбора людей частично отделена от руководителей отделов. В одном и том же отделе может работать начальник-мразь и несколько его приспешников, однако... кто-то же должен еще и работать, показатели делать. Поэтому в каждом отделе есть несколько профессионалов которые качественно делают свою работу.
Увольнение всех с набором новых всех = увольняем всех профессионалов. При этом, в новом наборе процент мразей будет тот же. При этом, из-за желаний и способностей своих через пол года они пробьются в начальство. При этом, профессионалов не будет вообще.
Именно это случилось при расформировании милиции.
А вот на счет Авакова - ты совершенно прав. Он уничтожил систему подбора, создал мразям идеальные условия и давно заслужил замены. Однако, у него реальная власть с кучей компромата на зелебобиков, поэтому минимум 4 года его придется терпеть.
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28.05.2020 08:41 Ответить
С 7 вечера до 4 утра в ОП насилуют женщину, таскают из кабинета в кабинет, она кричит и.... В ответ тишина. В это время в ОП никого нет? Все ушли на фронт? Просто такое поведение задержанных привычно для сотрудников ОП. Поэтому никто и не реагировал. Или ао вашему мнению всех сотрудников нужно премировать и повысить в звании досрочно?
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28.05.2020 11:55 Ответить
Единственно, называть д*р* залетевшую в 19 лет и не поумневшую до 24 лет девушкой - это откровенная ложь. Тьолка она т*пая, и не более того. Виктимная на 100% из 100%. Мент должен быть наказан не ее защиты ради, а ради самой идеи безусловной недопустимости пыток.
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27.05.2020 13:40 Ответить
Ти якось дуже сексуально стурбований . Навідайся до психіатра якщо до перемкнутої свідомості не доходить що жертві 26 років . Відчувається брак жіночої ласки , тому і душить чорна злоба .
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27.05.2020 14:43 Ответить
та йому баби не дають, ото воно ґзиця
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27.05.2020 14:46 Ответить
Я не збочинець щоб мене турбували огидні ТП. Роком-двома раніше чи пізніше - це не має значення. В будь-якому разі вона завагітніла до самоутворення в ній розвинутої особистості і не передасть своїм дітям нічого гідного. Виплекає ватника або виборця Зєлєнського. Іншого не дано.
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27.05.2020 17:03 Ответить
та вже вивчи арихметику, падонаґ!
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27.05.2020 14:45 Ответить
Та нащо. Це занадто складно
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27.05.2020 17:05 Ответить
Та напиши ещё,что он её ублажал.
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27.05.2020 17:35 Ответить
Нащо це мені. Я не брешу. Звісно він цю ТП згвалтував бо думав що це йому обійдеться. Зараз його закриють до СІЗО і він там проведе пару років, а потім йому вліплять вирок та стягнення моральної шкоди штук 5-10 долярів. Отже, ТП без грошей не залишиться. Окрім цього, їй зараз будуть допомагати громадські організації, вилікують і влаштують її вилупка... Взагалі, це її зірка і стільки можливостей як зараз в неї протягом всього подальшого життя не буде.
Мораль: В ТП прутня і добровільно краще не сувати. Тим паче, примусово.
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27.05.2020 17:56 Ответить
Млять,это дно.Хотя нет не дно,ДНИЩЕ.
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27.05.2020 13:37 Ответить
подібні випадки це прояв системних явищ. І боротися із цим треба системною роботою, знищуючи основу - олігархат.
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27.05.2020 13:46 Ответить
Геморой - це прояв системних явищ. І боротися із цим треба системною роботою, вирізаючи основу - гланди.
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27.05.2020 16:57 Ответить
Начальство само создаёт такой коллектив.Никакой переаттестации,весь отдел уволить(пенс. стаж не учитывать),там зараза.
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27.05.2020 13:49 Ответить
"дашь, когда я скажу, поняла"
------------------------
це таке пріглашенійє на добровольний секс???
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27.05.2020 14:20 Ответить
насиловали неоднократно в четырех кабинетах
----------
то "нєоднократно" один той суліма не подужав би - йому там помагали "в чєтирьох кабінєтах"
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27.05.2020 14:22 Ответить
Ну вот кого авакян и его шобла реформировали и воспитали!!! Это же там все отделение моральных уродов иначе бы ублюдки не могли себя так вольготно чувствовать! Здесь однозначная отставка министра! Без разговоров! Но похоже, что Зе-тряпка зассыт выгнать главу упырей! Поэтому мы ВСЕ УЖЕ имеем моральное право бороться с этими ублюдками любыми средствами! Это не люди! Это МУСОРА!!!
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27.05.2020 14:33 Ответить
Это только то, что всплыло. А сколько таких случаев проходит незаметно.
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27.05.2020 14:34 Ответить
Головний злочинець - начальник районного карного розшуку. Тепер уявіть собі, що у цьому райноні робиться з: а)карним; б)розшуком
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27.05.2020 15:09 Ответить
интерестно, если бы такое случилось с кем-то из близких Зеленского? у него тоже не было бы претензий к Авакову и он бы его не уволил?
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27.05.2020 15:23 Ответить
Подобный скот нужно отправлять не на ментовскую зону, а обычную. И пускай заменяют зэкам женщину. Это будет адекватное наказание для этих мразей !
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27.05.2020 15:54 Ответить
Нащо ти стяг Британії вивісив, збоченцю кримінальний?
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27.05.2020 17:06 Ответить
За такое надо не по-детски отрывать то, что между ног.
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27.05.2020 16:43 Ответить
Звери, что тут ещё скажешь.
Впрочем, специфика нашей пенитенциарной системы их накажет похуже, чем закон . . .
Говоря проще, они себе приговор уже подписали, теперь будут выгребать. И чего (кого) ради было себе жизнь ломать ? Так что, мало того, что звери, так ещё и идиоты.
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27.05.2020 17:28 Ответить
Лайно...
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27.05.2020 17:38 Ответить
Дегенерати. Назбирай грошей, запроси дівчину до кафе, потім запроси додому. Гвалтують тільки дегенерати.
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27.05.2020 18:17 Ответить
изнасилование - худшее из всех преступлений. если ты не можешь добиться женщины и знаешь, что сделав это насильственно, сядешь, но делаешь, то ты таких отбитых мразей нужно просто истреблять. судом, линчем, без разницы.
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28.05.2020 01:53 Ответить
Я в шоці ., а що односельчани? де протести ?дають вид , що вони тут ні причому? Позор ...
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28.05.2020 02:15 Ответить
Чи би вони таке робили коли б знали , що нач. Поліції їх не прикривае ?))
Начальника поліції принаймі звільнили???
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28.05.2020 02:17 Ответить
Чи начальник поліції дозволяв таке робити своїм підлеглим, коли б не знав, що зверну його не покриють .., Ті зверну звільненні ??
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28.05.2020 02:19 Ответить
Пройшло більше 24 год. ніхто не звільнений .., чи потрібний такий президент..
... о і протестів нема...))) цікаво)).
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28.05.2020 02:23 Ответить
И такие уроды представляют власть ,зарплату получают за деньги налогоплательщиков . Пусть проводят постойные тесты на наркотики , сотрудники СБУ у полиции а те ,у тех . Но наверняка это не произойдет ...Пока менты не изнасилуют дочь . кого нибудь сверху..👆

.....
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28.05.2020 11:07 Ответить
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