Изнасилование в кагарлыкской полиции было местью за нежелание находиться в отношениях с одним из подозреваемых, - адвокат Мельниченко

Адвокат Евгений Мельниченко рассказал, что один из сотрудников полиции Кагарлыка, который подозревается в избиении и изнасиловании девушки, совершил преступление якобы из-за того, что потерпевшая не согласилась добровольно иметь с ним отношения.

Об этом он рассказал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам правозащитника, в полицию девушку привез "сосед на Опеле", который заманил потерпевшую в отдел якобы на допрос относительно ограблений в деревне. 39-летнего мужчину до сих пор не нашли, он разведен и сам троих отец детей.

"В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля (Николай Кузив. - Ред.) и Сережа (Сергей Сулима. - Ред.) - работники полиции. Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшую и говорил ей "дашь, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", - говорится в сообщении.

"Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил ... У потерпевшей дочь, 5 лет, она больна ДЦП ...", - добавил Мельниченко.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.

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