Изнасилование в кагарлыкской полиции было местью за нежелание находиться в отношениях с одним из подозреваемых, - адвокат Мельниченко
Адвокат Евгений Мельниченко рассказал, что один из сотрудников полиции Кагарлыка, который подозревается в избиении и изнасиловании девушки, совершил преступление якобы из-за того, что потерпевшая не согласилась добровольно иметь с ним отношения.
Об этом он рассказал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам правозащитника, в полицию девушку привез "сосед на Опеле", который заманил потерпевшую в отдел якобы на допрос относительно ограблений в деревне. 39-летнего мужчину до сих пор не нашли, он разведен и сам троих отец детей.
"В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля (Николай Кузив. - Ред.) и Сережа (Сергей Сулима. - Ред.) - работники полиции. Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшую и говорил ей "дашь, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", - говорится в сообщении.
"Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил ... У потерпевшей дочь, 5 лет, она больна ДЦП ...", - добавил Мельниченко.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.
26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.
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А вот насчет переаттестации всего отдела - это же дебильная советская практика. Зачем тратить время на переаттестацию людей не имеющих никакого отношения к ситуации?
Питання - хто із нас ватнік і ностальгує про радянський союз?
Просто потому что языковой вопрос не влияет на убеждения.
Можно быть двуязычным либералом как я, а можно на мове нести советский бред типа "всех уволить" как ты.
Шодо другого, не думав що Лука Матфей Марк і Моісей соуєцкіе люді.
П.С. "уволить всех" - это маркер советского дебила )))
І якщо вони "такі самі люди як і усі інші", то нехай, як і інші, ідуть працювати, бо толку з них, як з правоохорнців - нуль.
Вони такі самі люди як і усі інші, а отже - працюють так само як і усі інші. Так само як ти на своїй роботі не викриваєш правопорушень свого начальства.
Як бачиш, бути гомососом який скаржиться на бездіяльність усіх інших щоб не бачити своєї бездіяльності - це одне. А піти у поліцію, прийняти на себе відповідальність і працювати для того щоб змінити систему - це інше.
Послухай будь-ласка пісеньку гурту Пирятин під назвою "Життя іде". Вона ж про тебе.
Це маніпуляція. Мати чи не мати сталеві яйця для тих, хто працює не в силових структурах - це добре, але не обов'язково.
А ось боротися з правопорушеннями (і всередині мєнтури теж) - це є прямий службовий обов'язок мусорів. І для них дивитися на це крізь пальці є злочинною бездіяльністю.
А щодо різних пісеньок, то не треба мені давати порад. Я сам розберусь що і коли мені слухати.
Отак знову вишиватні довбо*оби обрали брехуна.
І ще, якщо ти сам мєнт, то так і скажи, бо надто за них тут філософію розводиш.
Кого он подобрал в подчинение( наверное это не первый случай,просто другие не заявляли,а это система,которую поддерживают уроды,иначе она не была бы системой
Вопрос второй и главный Кто,Как выбирал "таких " руководителей отделов? По своему образу и подобию? Значит ВСЕ такие же либо такие же уроды,либо вообще не обращают внимание на подбор кадров( главная из задач и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ руководителя высших звеньев,правда это всегда "забывается" при анализе. Если такое ******** творится то виновата "голова"- Аваков. Он НЕ организовал систему ПОДБОРА и КОНТРОЛЯ за ВСЕМИ( ибо система это может) подчинёнными,а у него все для этого есть) Если "дрыщи" из ПОЛИЦИИ так себя ведут то что говорить о "высших"чинах? Эти моменты(как в Княжичах,когда системно грабят "охраняемых") попадают на ружу и сигнализируют о системном загнивании. А оно идёт с головы. Там ********.
Увольнение всех с набором новых всех = увольняем всех профессионалов. При этом, в новом наборе процент мразей будет тот же. При этом, из-за желаний и способностей своих через пол года они пробьются в начальство. При этом, профессионалов не будет вообще.
Именно это случилось при расформировании милиции.
А вот на счет Авакова - ты совершенно прав. Он уничтожил систему подбора, создал мразям идеальные условия и давно заслужил замены. Однако, у него реальная власть с кучей компромата на зелебобиков, поэтому минимум 4 года его придется терпеть.
Мораль: В ТП прутня і добровільно краще не сувати. Тим паче, примусово.
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це таке пріглашенійє на добровольний секс???
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то "нєоднократно" один той суліма не подужав би - йому там помагали "в чєтирьох кабінєтах"
Впрочем, специфика нашей пенитенциарной системы их накажет похуже, чем закон . . .
Говоря проще, они себе приговор уже подписали, теперь будут выгребать. И чего (кого) ради было себе жизнь ломать ? Так что, мало того, что звери, так ещё и идиоты.
Начальника поліції принаймі звільнили???
... о і протестів нема...))) цікаво)).
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