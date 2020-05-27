За сутки в Киеве три летальных случая от COVID-19, зафиксировано 29 новых инфицированных, вылечились 44 человека, - Кличко

В Киеве за сутки умерли три человека с диагнозом COVID-19, зафиксировано 29 новых случаев инфицирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за период пандемии - 64 летальных случая. Сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр столицы.

Среди заболевших 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет и девятилетняя девочка. А также 14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет и двое мальчиков - 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, за сутки выздоровели 44 человека.

Отмечается, что впервые с начала пандемии за сутки выписали больше людей, чем заболело. Всего коронавирус побороли 442 жителя столицы.

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