РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6778 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 244 7

За сутки в Киеве три летальных случая от COVID-19, зафиксировано 29 новых инфицированных, вылечились 44 человека, - Кличко

За сутки в Киеве три летальных случая от COVID-19, зафиксировано 29 новых инфицированных, вылечились 44 человека, - Кличко

В Киеве за сутки умерли три человека с диагнозом COVID-19, зафиксировано 29 новых случаев инфицирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за период пандемии - 64 летальных случая. Сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр столицы.

Среди заболевших 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет и девятилетняя девочка. А также 14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет и двое мальчиков - 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, за сутки выздоровели 44 человека.

Отмечается, что впервые с начала пандемии за сутки выписали больше людей, чем заболело. Всего коронавирус побороли 442 жителя столицы.

Также смотрите: Большие очереди в зоопарк Киева на выходных были связаны с карантинными ограничениями, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Киев (25499) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тупой боксер
показать весь комментарий
27.05.2020 12:24 Ответить
порохоботы заспамили правду - обычное дело, расспамил.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:54 Ответить
Туда, куда Соя метит фейкалом,
Метит Кличко потужным Ударом.



показать весь комментарий
27.05.2020 12:56 Ответить
Україна ,здається,визначилась і рухається в сторону шведсько-британської моделі (з додатковим -бонусом-скороченням дирки у пенсійному фонді через скорочення пенсіонеріВ)...
За добу в Києві три летальні випадки від COVID-19, зафіксовано 29 нових інфікованих, вилікувалися 44 особи, - Кличко - Цензор.НЕТ 8133
показать весь комментарий
27.05.2020 13:09 Ответить
60-70 смертей у день в принципі можна списати в Україні на "майже грип"... Зате економіка запрацює.. точніше її уламки....
показать весь комментарий
27.05.2020 13:14 Ответить
 
 