На Закарпатье вспышка коронавируса в селе, люди отказываются от тестов: они напуганы и не воспринимают никаких аргументов, - РГА
Решение о закрытии на карантин села Липча в Хустском районе приняли два дня назад, вчера там должны были установить блокпост и протестировать население с симптомами инфекции. Впрочем, блок-пост не установили, а люди отказались проходить тесты.
Об этом и.о. председателя Хустской РГА Михаил Попович сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Да, действительно, у нас есть решение районной комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинного режима в селе Липча из-за вспышки коронавирусной инфекции. Впрочем, вчера не удалось установить блокпост, также не протестировали население - люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов. В селе есть десяток людей с выраженной симптоматикой коронавируса, сегодня, по моей информации, еще три обращения к медикам от новых людей, у которых тоже симптомы коронавирусной болезни. Поэтому сегодня в село направлена еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестировать население", - сказал Попович.
Он также отметил, что районная власть приняла решение, и блокпост в селе будет.
"Он необходим для ограничения движения в пределах села и предотвращения распространения инфекции" - сказал Попович.
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Целое село дремучих последователей теории заговора "имени Билли Гейтса", "жидомасонов", "нету никакого вируса", "дурантин" и тд.
"Карантини (локдауни) не вплинули на коронавірус, але знищили засоби до існування мільйонів по всьому світу"
https://www.thesun.co.uk/news/11687699/lockdowns-difference-coronavirus-destroyed-livelihoods-jp-morgan/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb
За другим посиланням датована ще 28 квітня 2020 стаття американського Washington Times:
"COVID-19 виявився величезним шахрайством ЗМІ"
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-to-be-huge-hoax-perpetrated-b/?fbclid=IwAR0ju2LjrDymwEltX92Xl5DjXO-QGMWhuFDr19qfjFN90S8bFeR7A8HAKgs
Це я до того, що навіть в мейснтрімних ЗМІ деколи проскакують правда і здоровий глузд.
Тільки дуже рідко.
І моментально ********* в потоці панічного божевілля.
"Як Біг-Тех планує заробити на пандемії".
https://www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic?fbclid=IwAR2Hfqc53RruFzVk06tQ3RnzMJMzcslCHlmwZLyql04u9BQaOSpcUemCCo8
На початку статті наводяться конкретні вже анонсовані губернатором штату Нью-Йорк "жирні" в плані потенційних прибутків проекти з Гуглом та фондом подружжя Гейтсів.
Далі виказуються дуже слушні думки щодо серйозних небезпек, які має поспішно нав'язуваний світові перехід до масового "безконтактного майбутнього".
Дистанційне навчання, лікування, тренування, адміністрування та судовий розгляд мають не тільки переваги.
Переклав кілька абзаців:
"Це майбутнє, яке ніби то підтримуватиметься "штучним інтелектом", але насправді його триматимуть десятки мільйонів анонімних робітників на складах, центрах обробки даних, модератори вмісту в електронних колах, літієвих шахтах, промислових фермах, м'ясо- переробних заводах та в'язницях, де вони залишаються незахищеними від хвороб та гіпер-експлуатації.
Це майбутнє, в якому кожен наш крок, кожне наше слово, наші відносини відстежуються та піддаються обробці даних завдяки безпрецедентній співпраці між урядом та технічними гігантами.
Якщо все це звучить знайомо, це тому, що до Ковіду, це майбутнє, що керується додатками, нам вже продавали у ім'я зручності та персоналізації.
Але у багатьох із нас були застереження.
Щодо безпеки, якості та нерівності трансляцій та онлайн-класів.
Щодо машин без водіїв, які косять пішоходів і безпілотників, що розбивають пакунки (та людей).
Щодо відстеження місцеположення та безготівкову комерцію, які знищують нашу конфіденційність та закріплюють расову та гендерну дискримінацію.
Щодо недобросовісних платформ соціальних медіа, які отруюють нашу інформаційну екологію та психічне здоров'я наших дітей.
Щодо «розумних міст», наповнених сенсорами,які витісняють місцеву владу.
Щодо хороших робочих місць, які ці технології знищили та поганих робочих місць, які вони масово створили.
І найбільше у нас були занепокоєнь з приводу загрози демократії від концентрації багатства та влади кількома технологічними компаніями, які є майстрами зречення - ухиляючись від усієї відповідальності за уламки, залишені в полях їх сьогоднішнього панування: ЗМІ, роздрібна торгівля чи транспорт .
Це було давнє минуле, також відоме як лютий (цього року - Перекал).
Сьогодні велику кількість цих обґрунтованих застережень змила припливна хвиля паніки, і ця перегріта антиутопія переживає терміновий ребрендинг.
Зараз, на тлі загрози масової смертності, вона продається нам з сумнівною обіцянкою, що ці технології - єдиний можливий шлях до захисту нашої життя від пандемій, єдиний ключ до збереження себе та наших близьких."
Демонстративно нарушая карантин - вы тем самым не экономику спасаете, а наоборот - продлеваете этот самый карантин.
🇺🇸Опрос, проведенный (https://naked-science.ru/article/media/vaktsina-ot-covid-19-i-chipirovanie) несколько дней назад Yahoo News и YouGov, показал, что огромное число американцев верит в конспирологическую теорию о вакцинации против коронавируса. Согласно ей, прививка от COVID-19 - часть хитрого плана основателя Microsoft Билла Гейтса, который хочет контролировать перемещения и действия миллиардов людей.
Предполагается, что вместе с вакциной в организм человека будут вживлять некий чип, «электронную метку». В различных версиях теорий заговора функции этого чипа сильно различаются: от отслеживания местоположения до индуцирования опухолей с целью убийства неугодных. В целом в зловещие планы Гейтса верят почти треть американцев (28%).
Интересно, что вера в подобные теории в США четко коррелирует с политическими пристрастиями граждан. Конспирологическую версию о вакцине с чипами разделяют 44% республиканцев и лишь 19% демократов. Напомним, нынешний президент США Дональд Трамп баллотировался на должность как раз от Республиканской партии.
Такая тенденция взаимосвязи политических пристрастий со взглядами на конспирологические теории опасна для общества. Вместо того чтобы разбираться в технических и научных аспектах вопроса, люди принимают точку зрения, которую озвучивают те, с кем эти самые люди солидарны в политике.
Опрос также демонстрирует, что эффект «выбора собственной реальности» искажает восприятие практически любой информации, касающейся пандемии COVID-19, - от вакцинации до числа погибших. Подавляющее большинство населения либо «очень» (56 процентов опрошенных), либо «несколько» (30 процентов) обеспокоено «ложной или вводящей в заблуждение информацией о коронавирусе». Кстати, в этих пунктах опроса большинство демократов и республиканцев между собой согласны.
А вот мнение об источниках дезинформации у приверженцев разных партий заметно различается. По мнению демократов, искаженную или заведомо ложную информацию о вирусе чаще всего распространяет Администрация президента США. Республиканцы же больше обвиняют в распространении ложных данных СМИ.
Обилие разнородных данных о ходе пандемии, свойствах вируса и возможностях вакцин приводит к тому, что многие жители Штатов откажутся от вакцинации. Лишь 50% опрошенных уверенно ответили, что готовы на прививку от COVID-19; этот показатель снизился на пять процентов по сравнению с предыдущим опросом, проведенным Yahoo News и YouGov в начале мая. А вот число людей, которые явно не намерены прививаться, наоборот, увеличилось с 19 до 23%.
ЗАкон розповсюдження ідіотів на одиницю земної поверхні говорить,що цей відсоток сталий не залежить від національності,кольору шкіри,статі і рівня освіти ....
Аналогічно з епідемією Ковіду:
Те ,що ви,"Ваша родина,всі знайомі,вся вулиця,квартал і весь Львів голосував з Петра -не означає,що десь інде голосували так само"..
Доказ теореми -переміг то Зеленський .
А львів виявився правий...
До виборів було відомо,що Порошенко програє у Другому турі не лише Коміку,а й натуральному віслюку при антирейтингу 49 відсотків..
зараз,до речі,цей анттирейтинг,що здавалось неможливим,зріс до 57 відсотків..
МАКСИМАЛЬНА НЕДОВІРА В ІСТОРІЇ України..
Такого не було ні в Юлєчки,ні в Сімонєнка,ні в Ющенка..(хоч рейтинг у ющенка був і 3 відсотки..)
Пояснюю.
Є РІШЕННЯ НА ВСІ СИТУАЦІЇ\
у даному випадку бачу "відмову від тестування",як анкета,що роздається населенню,у якому окремим пунктом прописується "відмова від госпіталізації при будь -якому стані пацієнта".І дані на цих "відмовників" мають бути у всіх станціях швидкої допомоги для того,щоб дарма не палили бензин...
Зачем их спрашивать хотят ли они..
Влада на це не має бабла..
тому "впрошують"... (
Судя по вашему десанту нулевок - поставлена задача сделать так, чтобы в Украине эпидемиологическая ситуация была не лучше, чем у вас в кацапстане.
Це не фашизм,
Хоч логічно ,що ймовірно інфікованих у деяких країнах при спробі втечі розстрілюють..
Це теж логічно -бо заразити може багатьох..
ДЕГЕНЕРАТІВ ЯК ТИ. Одеса. Пляж. Люди без масок, без паніки і всі здорові! https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3077792142266278 ВІДЕО ГЕТЬ КОРОНАПСИХОЗ, ПОСИЛАЙТЕ СЕКТУ МАСОЧНИКІВ ПОДАЛІ ВІД АДЕКВАТНИХ ЛЮДЕЙ!
навіть цифру -збиратись не більше 50-ти взяли у шведів.(на прохання ФФУ)
Це дасться взнаки,що довший час в Україні буде "плато".. -60-70 в середньому в день на протязі пів року як мінімум.
І немає на те ради.. (
І навіть позасипали дороги..
У Карпатах складніше.. там немає в принципі "китайських доріг".. "периметр тримати" важко...
тому повертаюсь до свого"кризхового" рішення :
"Відмова від тестування",що роздається населенню,у якому окремим пунктом прописується "відмова від госпіталізації при будь -якому стані пацієнта.І Це буде гуманно відносно інших,НЕДОВБО..оБІВ.
https://www.youtube.com/watch?v=ERcYWfI-FA8