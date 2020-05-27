На Закарпатье вспышка коронавируса в селе, люди отказываются от тестов: они напуганы и не воспринимают никаких аргументов, - РГА

Решение о закрытии на карантин села Липча в Хустском районе приняли два дня назад, вчера там должны были установить блокпост и протестировать население с симптомами инфекции. Впрочем, блок-пост не установили, а люди отказались проходить тесты.

Об этом и.о. председателя Хустской РГА Михаил Попович сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Да, действительно, у нас есть решение районной комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинного режима в селе Липча из-за вспышки коронавирусной инфекции. Впрочем, вчера не удалось установить блокпост, также не протестировали население - люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов. В селе есть десяток людей с выраженной симптоматикой коронавируса, сегодня, по моей информации, еще три обращения к медикам от новых людей, у которых тоже симптомы коронавирусной болезни. Поэтому сегодня в село направлена ​​еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестировать население", - сказал Попович.

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Он также отметил, что районная власть приняла решение, и блокпост в селе будет.

"Он необходим для ограничения движения в пределах села и предотвращения распространения инфекции" - сказал Попович.