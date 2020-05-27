Закон о языке нужно менять, в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке нужно менять, но в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу.

Об этом Разумков рассказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

Спикер парламента отметил, что проблемы с языковым законом, в частности, в вопросе квот на телевидении и радио, есть, и они до сих пор не урегулированы. Он подчеркнул, что в Украине много людей говорят на разных языках, и должны быть учтены интересы всех.

На вопрос о том, считает ли он, что закон о языке должен быть изменен, Разумков ответил утвердительно. В то же время он уточнил, что в повестке дня ближайших недель работы парламента законопроектов по этому вопросу нет.

"Фракция в этом случае весьма разнообразна. От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов к тем, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе также", - рассказал Разумков.

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