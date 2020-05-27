Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете
За $2850 можно информацию о 128 516 822 уникальных пользователях – российских автовладельцах. Подлинность информации подтверждена.
База выставлена на продажу в даркнете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК. Подлинность сведений подтвердил сотрудник каршеринговой компании.
Информация продается за криптовалюту. Полная версия базы данных стоит 0,3 биткоина, что по текущему курсу составляет около $2850. За 1,5 биткоина или $14 250 можно приобрести сведения для "эксклюзивного использования".
Также на Цензор.НЕТ: ГБР расследует причастность должностных лиц МВД и ГМС к утечке персональных данных украинцев
В опубликованных данных есть только обезличенные сведения. К ним относятся: место и дата регистрации автомобиля, марка и модель. По заявлению хакеров, полная версия также содержит ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов автовладельцев и их контактные данные.
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Ефимову предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.
Парикмахерская Ефимова и стоматологическая клиника Григорьева располагались по соседству. Ефимов и Григорьев поспорили о коронавирусе. Через два дня после этого парикмахер, вооружившись ножом, позвал Григорьева - нанес ему удар в сердце.
Ефимова обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Он ещё там песни пел ...
https://twitter.com/babaikit/status/1265516981928812546/photo/1
Я правильно понимаю, что когда идёт ник в сопровождении набора букв и цифр (как https://censor.net/user/470725), это обычно пригожинские тролли ? Раньше уже наблюдал, что под такими никами обычно хейтерские комментарии от русских в сторону Украины идут (вот и сейчас) . . . А то, что IP эстонский - то таке, VPN пользоваться даже дети умеют.
Мнение по поводу тролля не изменил. Нормальные люди слово "Украина" не могут писать с маленькой буквы. Ну и прочие оскорбительные высказывания, насчёт "обнищали", тоже показательны. Так что всё, не пишите мне больше.