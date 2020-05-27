Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете

За $2850 можно информацию о 128 516 822 уникальных пользователях – российских автовладельцах. Подлинность информации подтверждена.

База выставлена на продажу в даркнете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК. Подлинность сведений подтвердил сотрудник каршеринговой компании.

Информация продается за криптовалюту. Полная версия базы данных стоит 0,3 биткоина, что по текущему курсу составляет около $2850. За 1,5 биткоина или $14 250 можно приобрести сведения для "эксклюзивного использования".

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В опубликованных данных есть только обезличенные сведения. К ним относятся: место и дата регистрации автомобиля, марка и модель. По заявлению хакеров, полная версия также содержит ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов автовладельцев и их контактные данные.