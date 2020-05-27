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Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете

Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете

За $2850 можно информацию о 128 516 822 уникальных пользователях – российских автовладельцах. Подлинность информации подтверждена.

База выставлена на продажу в даркнете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК. Подлинность сведений подтвердил сотрудник каршеринговой компании.

Информация продается за криптовалюту. Полная версия базы данных стоит 0,3 биткоина, что по текущему курсу составляет около $2850. За 1,5 биткоина или $14 250 можно приобрести сведения для "эксклюзивного использования".

Также на Цензор.НЕТ: ГБР расследует причастность должностных лиц МВД и ГМС к утечке персональных данных украинцев

В опубликованных данных есть только обезличенные сведения. К ним относятся: место и дата регистрации автомобиля, марка и модель. По заявлению хакеров, полная версия также содержит ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов автовладельцев и их контактные данные.

Автор: 

авто (4196) россия (95308) хакер (1180) защита персональных данных (40)


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Топ комментарии
+19
Мне больше понравилась новость про посла Словении в раше:
Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 7090
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27.05.2020 12:54
+6
СБУ та гбр ваш зірковий час! купіть, не пожалієте.
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27.05.2020 12:58
+6
Поки ДБР штурмує музеї за наказом бубочки

https://twitter.com/babaikit/status/1265516981928812546/photo/1
Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 6400

Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 8330
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27.05.2020 12:59
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Мне больше понравилась новость про посла Словении в раше:
Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 7090
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27.05.2020 12:54 Ответить
отэта новасть!
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27.05.2020 13:11 Ответить
Стали известны новые подробности убийства парикмахером Сергеем Ефимовым доктора Григория Григорьева в городе Бат-Ям.
Ефимову предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.
Парикмахерская Ефимова и стоматологическая клиника Григорьева располагались по соседству. Ефимов и Григорьев поспорили о коронавирусе. Через два дня после этого парикмахер, вооружившись ножом, позвал Григорьева - нанес ему удар в сердце.
Ефимова обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
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27.05.2020 13:12 Ответить
Что-то я такое видел в кино , про парикмахера .
Он ещё там песни пел ...
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27.05.2020 13:49 Ответить
Сколько стоит база данных про координаты бункера с кацапским царём?
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27.05.2020 12:57 Ответить
СБУ та гбр ваш зірковий час! купіть, не пожалієте.
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27.05.2020 12:58 Ответить
У цій базі вони знайдуть себе, а це палєво.)))
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27.05.2020 13:05 Ответить
точно!
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27.05.2020 13:08 Ответить
Поки ДБР штурмує музеї за наказом бубочки

https://twitter.com/babaikit/status/1265516981928812546/photo/1
Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 6400

Базу данных 128,5 млн российских автомобилистов выставили на продажу в интернете - Цензор.НЕТ 8330
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27.05.2020 12:59 Ответить
це видно той супер хакер з Франика, на скрінах у якого на ноуті стояла Вінда )))))))))))
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27.05.2020 13:13 Ответить
Откуда там столько автомобилистов, это практически все население.
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27.05.2020 13:13 Ответить
Мабуть данні про реєстрацію машин з 1991 року.
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27.05.2020 13:41 Ответить
Коли нарешті виставлять на продаж базу даних про офшори наших олігархів з усіма їх реквізитами?
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27.05.2020 14:04 Ответить
Для СБУ это Находка, практически Все и о Всех.
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27.05.2020 14:06 Ответить
В росії населення 142 мільйони ,якась дурня,звідки там взялось стільки автомобілістів ?
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27.05.2020 15:16 Ответить
В России население около 90 млн. А официально 146 745 098 человек.
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27.05.2020 15:30 Ответить
Холопы оптом.
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27.05.2020 16:23 Ответить
Как это, 128,5 миллионов ? У них там всего 142 млн. населения. Это что, права есть даже у грудных детей, что ли ?
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27.05.2020 17:12 Ответить
Это база прав на вождение, а не техпаспортов на машины . . .

Я правильно понимаю, что когда идёт ник в сопровождении набора букв и цифр (как https://censor.net/user/470725), это обычно пригожинские тролли ? Раньше уже наблюдал, что под такими никами обычно хейтерские комментарии от русских в сторону Украины идут (вот и сейчас) . . . А то, что IP эстонский - то таке, VPN пользоваться даже дети умеют.
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27.05.2020 21:46 Ответить
А я своим комментом именно Цензору.нет претензию и высказал, что "редакция, включите мозги", 128,5 млн. автомобилистов - это нереально. И не один я, кстати - выше по ветке и другие это сказали. Так что не "обнищали настолько, что представить себе не могут", а отреагировали на некорректную подачу материала ресурсом.

Мнение по поводу тролля не изменил. Нормальные люди слово "Украина" не могут писать с маленькой буквы. Ну и прочие оскорбительные высказывания, насчёт "обнищали", тоже показательны. Так что всё, не пишите мне больше.
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27.05.2020 22:31 Ответить
Базу даних 128,5 млн російських автомобілістів виставили на продаж в інтернеті - Цензор.НЕТ 2991
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27.05.2020 17:23 Ответить
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27.05.2020 17:33 Ответить
 
 