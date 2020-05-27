НАБУ и САП предотвратили нанесение ущерба "ОГХК" в 80 млн грн: арестованы около 20 тонн титаносодержащего сырья

Организованное в течение суток наложение ареста на около 20 тыс. тонн титаносодержащего сырья АО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") помешало намерениям иностранной компании-посредницы вывезти без оплаты эту продукцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, благодаря совместным усилиям НАБУ, САП и нового руководства стратегического государственного предприятия (100% собственность государства) удалось предотвратить причинению "ОГХК" ущерба на около 80 млн грн.

"Это - очередной убедительный пример того, что сотрудничество правоохранительных органов и топ-менеджмента госпредприятий является важным инструментом противодействия коррупции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о намерении иностранной компании-посредницы (с ОАЭ) в течение суток вывезти из Одесского торгового морского порта без осуществления оплаты 20 тыс. тонн титаносодержащего сырья (ильменитового концентрата) Национальное бюро 22 мая 2020 г. сообщило новоназначенное руководство АО "ОГХК". Указанное сырье на основании заключенных предыдущим менеджментом контрактов передали малоизвестной компании-посреднице с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед "ОГХК" составляла примерно 400 млн грн.

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"Поэтому, по письменному решению директора Национального бюро, в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств, во исполнение ч. 9 ст. 170 УПК Украины, почти на 20 тыс. тонн ильменитового концентрата 22 мая 2020 г. наложили арест. В дальнейшем, как того требует закон, по ходатайству САП подано ходатайство в Высший антикоррупционный суд, 26 мая 2020 г. принял соответствующее решение, - отметили в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что детективы Национального бюро по процессуального руководства прокуроров САП с 2016 года осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами "ОГХК" при экспорте титанового сырья из-за связанные иностранные компании-посредники.

В 2018 году обвинительный акт по обвинению должностных лиц указанного предприятия был направлен в суд.

Однако схемы продажи титанового сырья по заниженным ценам через подконтрольные бывшему менеджменту компании-посредники сохранены, которые обусловили необходимость продолжения досудебного расследования. Следствие продолжается.

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Оговорка. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.